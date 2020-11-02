Маркировка текстиля

Продажа товаров лёгкой промышленности, в том числе текстиля, без маркировки будет запрещена с 1 января 2021 года. Все участники оборота должны промаркировать текстильные изделия до 1 февраля 2021 года, чтобы избежать штрафов.

Статья ответит на следующие вопросы:

Что такое система маркировки, для чего она нужна и как работает? Какие товары лёгкой промышленности нужно маркировать и как устроены коды маркировки? Когда маркировка для текстиля станет обязательной и в какие сроки нужно промаркировать остатки? Как работать с маркировкой и что для этого нужно? Какие штрафы полагаются за несоблюдение правил маркировки?

Общие сведения о системе маркировки

Обязательную маркировку товаров начали постепенно внедрять с 2016 года. Первыми в список обязательных для маркировки товаров попали алкоголь и изделия из меха. Система маркировки была разработана ФНС России, однако в 2018 сопровождение системы было передано оператору «Честный ЗНАК».

Идентификация товара в системе «Честный ЗНАК» производится с помощью уникальных цифровых кодов, защищённых криптографией. С помощью системы маркировки государство, бизнес и потребитель могут отслеживать путь товара от производителя до кассы.

Для потребителей было разработано приложение для контроля товара. Оно доступно в App Store и Google Play.

На октябрь 2020 года маркировка обязательна для табака, шуб, обуви, лекарств, духов, фотоаппаратов и ламп-вспышек. Система ориентирована на группы товаров, в которых наиболее часто встречается контрафакт. Маркировать лёгкую промышленность нужно будет с 1 января 2021 года.

Один из принципов системы — прозрачность всех процессов. Маркированный товар проходит пять пунктов отслеживания.

По заверению «Честного ЗНАКа», система маркировки нужна для того, чтобы подтвердить подлинность и качество товара. Она препятствует распространению некачественной и контрафактной продукции.

«Честный ЗНАК» занимается разработкой, эксплуатацией, развитием, обеспечением безопасности, а также бесплатным оснащение производителей и импортёров устройствами для получения кодов.

Что маркировать

Согласно Распоряжению Правительства РФ № 792-р обязательной маркировке с 1 января 2021 года будут подлежать следующие группы товаров лёгкой промышленности:

Коды маркировки текстиля

Для маркировки используются двумерные матричные штрихкоды Data Matrix. Каждый код включает в себя уникальный торговый идентификатор GTIN, индивидуальный номер sGTIN и криптографический ключ проверки.

Для получения информации по коду можно использовать как специальный 2D-сканер , так и обычный смартфон.

Когда маркировать

Маркировать и отчитываться в системе можно в добровольном порядке начиная с 1 декабря 2019 года. Обязательной эта процедура станет 1 января 2021 года — все участники оборота должны будут отчитываться в систему «Частный ЗНАК».

Провести маркировку остатков, которые поступили до 31 декабря 2020 года, нужно будет в январе 2021 года.

В обязательном порядке товары лёгкой промышленности нужно маркировать с 1 февраля 2021 года. Начиная с февраля, при нарушении правил маркировки на участников оборота будут выписывать штрафы.

Как маркировать

Перед непосредственной работой с маркировкой нужно пройти подготовительные шаги. Например, для продавцов алгоритм действий будет выглядеть следующим образом:

Получение квалифицированной электронной подписи. Подойдут « 1С-ЭТП » и « Астрал-ЭТ ». Приобретение онлайн-кассы и её регистрация в ФНС. Для передачи фискальных данных можно использовать онлайн-сервис « Астрал.ОФД ». Подключение к СЭД — системе электронного документооборота. Подойдут « 1С-ЭДО » и « Астрал.Онлайн ». Регистрация в системе « Честный ЗНАК ». При регистрации нужно выбрать категорию «Товары лёгкой промышленности».

Производители наносят код маркировки либо на сам товар, либо на ярлык, либо на этикетку в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008. Магазин наносит Data Matrix на остатки, предварительно распечатав его на принтере этикеток.

Перед печатью нужно убедиться, что этикетка достаточно большого размера, чтобы её можно было легко сканировать. Кроме того, она должна быть выполнена из качественного материала, стойкого к износу.

Штрафы

Правовая база включает в себя ст. 15.12 КоАП РФ и ст. 171.1 УК РФ. Законы предусматривают следующие штрафы:

производство товаров без маркировки: для должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;

продажа товаров без маркировки: для граждан — от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 300 тысяч.

Товары без маркировки конфискуют.

Если правонарушения совершены в крупном размере, то штраф будет составлять до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до двух лет. Могут назначить принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишить свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере до 80 тысяч тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев.