Обзор техники и ПО для работы с маркированными товарами

Маркировка шагает по стране. Всё больше товаров приходится маркировать и отправлять отчеты в «Честный ЗНАК». Чтобы не нарваться на штрафы из-за нарушений правил маркировки, нужно установить правильную технику и программное обеспечение. Разберемся, что потребуется для бесперебойной работы и на каких топовых производителей обратить внимание.

Технология маркировки

Если вы читаете этот материал, значит ваш товар уже подлежит маркировке (Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р) или в будущем будет промаркирован. Маркировка раскрывает цепь событий, происходящих с товаром от его изготовления до продажи конечному потребителю. Всем участникам процесса потребуется различное оборудование и особое программное обеспечение для передачи данных в систему «Честный ЗНАК».

Лучшие на рынке сканеров

В розничном магазине для продажи маркированного товара обязательно должен быть сканер штрих-кодов формата 2D. Это теперь ваш основной рабочий инструмент.

Главные требования:

надежность;

долговечность;

качество распознавания;

скорость считывания.

Так как сканер самый часто используемый инструмент, он должен выдерживать даже грубое обращения, обладать запасом прочности, и, в то же время, — подружиться с ПО кассового оборудования.

Основные производители считывающих устройств: Honeywell, АТОЛ, Zebra, MERTECH. Знакомьтесь, самые популярные модели, проверенные пользователями с 2019 года:

Honeywell Voyager 1450GHR — антивандальный и многозадачный. Моментально считывает коды 1D, 2D. Работает не только с товарами, но и с документами. АТОЛ D2. Еще один сканер, устойчивый к жесткому обращению, так как он стационарный. Кроме этого, он намного шустрее ручных сканеров. Считывает не только DataMatrix код, но и еще акцизные марки для ЕГАИС. Mertech CL-2300 BLE Dongle P2D USB. Отличный беспроводной сканер. Простой в использовании и имеет несколько режимов работы. Справится с любыми нечитаемыми марками. Разработчики учли недостатки предыдущих моделей и добавили удобные функции. Например, появилась лазерная точечная мишень.

Полная автоматизация и оперативный контроль благодаря ТСД

Помимо продажи товара в зале, потребуется терминал сбора данных (ТСД) на складе. Если на небольшой розничной точке можно оприходовать ручным сканером, то с большим складом он не справится. К ТСД предъявляются еще более жесткие требования. Он должен быть антивандальным, максимально долго работать на одном заряде, быть совместимым с товароучетной программой и ПО компьютера. ТСД от производителя АТОЛ считаются самыми популярными и долговечными на российском рынке:

АТОЛ Smart.Lite DataMobile Стандарт Pro. Такое длинное название несет за собой огромный необходимый функционал. Оперативной памяти и аккумулятора достаточно для небольшого магазина. Имеет самое современное и продвинутое программное обеспечение. АТОЛ Smart.Lite DataMobile Online Модуль Маркировка.Терминал вместил в себя весь необходимый функционал, которые потребуется маленькому магазину и крупной оптовой базе. Используется во всех сферах бизнеса для сканирования маркировки и мгновенной синхронизации с базой данных в товароучетной программе.

Принтеры для создания этикеток и присвоения маркировки

Для маркировки остатков товара или для смены DataMatrix-кода, магазинам и оптовым базам потребуются свои принтеры этикеток. Выбирайте принтер, умеющий выполнять термотрансферную печать. Чеки и этикетки будут более долговечны. Для большого производства потребуются модели с высокой производительностью. Значительно ускорят и облегчат работу мобильные принтеры. Их можно закрепить на поясе и печатать этикетки, находясь на складе рядом с товаром.

Вот тройка моделей от лидера рынка АТОЛ:

АТОЛ BP21 Небольшой и недорогой. Самая популярная модель среди небольших розничных магазинов и собственных микро-производств. В комплекте уже есть всё необходимое (драйвер, USB-кабель). Универсальная ширина этикетки 57 мм совпадает с размером чековой кассовой ленты. После маркировки остатков можно использовать в качестве принтера чеков на кассе. АТОЛ TT41 принтер с термотрансферной печатью. Умеет печатать штрих-коды, этикетки, ценники и нестандартные бирки. Просто подключить и использовать. Отлично подходит для складов и курьерских служб. АТОЛ ТТ42 самая многофункциональная модель. Сочетает высокую скорость и отличное качество печати. Умеет печатать любые типы штрих-кодов, транспортных наклеек и этикеток для товаров, участвующих в маркировке, ЕГАИС или ВЕТИС. Купили один раз и навсегда.

Онлайн-кассы для продажи маркированных товаров

Всем розничным магазинам и торговым точкам, осуществляющим продажу товаров физическим лицам, нужна умная онлайн-касса. Касса отправляет данные оператору фискальных данных, тот в свою очередь пересылает в ФНС и «Честный ЗНАК» Очень важно обеспечить бесперебойную работу кассового оборудования, чтобы не платить штрафы. Мы подготовили для вас рейтинг надежных онлайн-касс, в которых разберется даже новичок.

Эвотор 7.2 или Эвотор 7.3 с аккумулятором на 14 часов. Самые распространенные модели с очень современным и стильным дизайном. Касса компактная, но 6 USB портов позволяют подключить всё необходимое оборудование. Кроме ведения товарного учета и настройки дисконтной системы, касса Эвотор 7.3. умеет проводить инвентаризацию и выводить остаток товара, так же способна отразить приход товара. Каждая касса Эвотор, как универсальный солдат, служит долго и эффективно для любого бизнеса и сферы деятельности. АТОЛ 91Ф. Рейтинг не может быть полноценным без оборудования от компании Атол. Касса отлично впишется в магазинчики с небольшой проходимостью (до 50 клиентов) и порадует бизнесменов доступной ценой. Компактные размеры, долговечные клавиши и встроенный аккумулятор, а что ещё нужно для разъездной торговли. К кассе легко подключается 2D сканер для маркированного товара, а с помощью wi-fi данные о продажах вовремя поступят в проверяющие органы. АТОЛ SIGMA 7. Смарт-терминал с цветным сенсорным дисплеем с диагональю 7 дюймов. В нашем рейтинге это самый быстрый аппарат, умеющий ещё и чеки за вас отрывать. Его мощности хватит не только для сферы красоты, но и для небольшого розничного магазина. Кроме стандартных для всех подключений к интернету через Ethernet и Wi-fi разработчики предусмотрели слот для Sim карты. АТОЛ SIGMA 7 это не рядовая онлайн-касса, она умеет общаться с вашей 1С.

Системы передачи сведений о маркированных товарах

Вся перечисленная техника бесполезна без правильного объединяющего программного обеспечения. ПО соединяет считанную маркировку, «Честный ЗНАК», и товаро-учетную систему.

Астрал Онлайн — готовое программное решение для бизнеса. Электронный сервис с помощью ЭЦП позволяет обмениваться ЭДО с контрагентами, ведь при работе с маркированными товарами обязательно необходимо применять электронный документооборот. Для курьерских служб главное это взаимосвязь с интернет-магазином и возможность использовать программу на мобильных устройствах. Все это, а также передачу сведений в «Честный ЗНАК» обеспечит программа «Курьер базовый». В ПО «Кировка» (Клеим коды) собраны все необходимые возможности для создания и наклейки этикеток и маркировочных кодов. Имеется прямое подключение к личному кабинету в системе «Честный ЗНАК» и к станции управления заказами (СУЗ). Вы можете воспользоваться комплексным решением Астрал.Маркировка.

Выбирать и покупать оборудование лучше в одном и проверенном месте. Вместе с оборудованием менеджеры подберут соответствующие дружественные программы. Такой симбиоз надолго разрешит проблему автоматизации магазина и избавит от проблем с маркировкой.