Изменения форм документов для регистрации бизнеса: скрытые данные в ЕГРЮЛ

25 ноября 2020 года вступил в силу Приказ ФНС от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». Этим приказом, как понятно из его названия, введены новые формы по регистрации компаний, КФХ и ИП. Кодовые обозначения где-то изменились, где-то остались прежними, есть небольшая отсылка к предыдущим формам.

Какие формы утверждены Приказом:

Р11001 — первичная регистрация юридических лиц.

Р12003 — уведомление о начале процедуры реорганизации.

Р12016 — заявление о завершении процедуры реорганизации,

Р13014 — заявление о регистрации изменений в ЕГРЮЛ или в учредительные документы.

Р15016 — заявление о ликвидации юрлица. · Р16002 — заявление о внесении в ЕГРЮЛ о прекращении унитарного предприятия, государственного или муниципального учреждения.

Р18002 — заявление о регистрации международной компании, международного фонда;

Р21001 — регистрация ИП;

Р24001 — регистрация изменений об ИП в ЕГРИП;

Р26001 — регистрация прекращения деятельности ИП;

Р24002 — регистрация изменений о КФХ

Р26002 — Регистрация прекращения деятельности КФХ.

О первичной регистрации КФХ формы нет, для этого теперь используется заявление по форме Р11001.

Что нового в формах

Все документы для госрегистрации подаются в одном экземпляре.

Разрешена двусторонняя печать, в том числе и форм заявлений (уведомлений).

Заполнение как вручную, так и машинным способом.

Для машинного способа шрифт Courier New, 18 пт., черный.

Для ручного заполнения — цвет чернил черный, синий или фиолетовый.

Как и раньше, одно знакоместо — один символ.

Заполнение обязательного теперь номера телефона — 74951234567, плюсик в отдельной клетке.

Еще один важный момент — данные в ЕГРЮЛ можно скрыть . Например, данные о директоре, об учредителях, и пр. Для этого в форме ставится галочка в нужном месте, а на отдельном листе в свободной форме пишется причина сокрытия данных.

Что интересно, про формы о недостоверности Р34001, Р38001 и Р38002 в этом приказе ни слова, но они к нему и не относятся. Это Приказ ФНС России от 11.02.2016 №ММВ-7-14/72@.

Кроме всего прочего, новые формы предусматривают внесение данных о корпоративном договоре, а также позволяют выбрать для использования типовой устав.

Еще одно новшество — можно указать, что у компании есть фирменное наименование на иностранном языке или на языке народов России. Для этого в соответствующем поле нужно выставить специальный код.

Решена ли проблема заполнения при смене адреса

Особое внимание уделили адресу. Дано очень много вариантов для подробного указания сведений об адресе компании. Включены такие элементы адресного объекта как: этаж, подвал, цех, павильон, торговый зал и пр. Не нужно будет пытаться впихнуть в клеточки адрес такого типа, как, к примеру:

110000, г. Москва, ул. Покровка, дом 45, корпус 3, этаж 2, помещение 4, офис 2Б.

А при заполнении в программе ППДГР, можно просто написать адрес через запятую, и программа сама разносит его по адресным объектам.

Сам адрес необходимо заполнять в соответствии с Государственным адресным реестром.

Что там с типовыми уставами?

В новых формах Р11001 (при первичной регистрации), Р12016 (в разделе I ч 1, в сведениях о создаваемом в результате реорганизации юрлице), и в Р13014 (при переходе на типовой устав) можно выбрать типовой устав для ООО, как для самой часто применяемой организационно-правовой форме. Также формой Р13014 можно отказаться от дальнейшего использования типового устава.

Всего типовых уставов 36, среди них встречаются, к примеру, с возможностью всех участников ООО объявить директорами этого же ООО. Причем, отдельно есть устав, где они действуют совместно, а есть — где действуют независимо друг от друга. Не совсем понятно, зачем вообще это нужно, поскольку по статистике от самой ФНС, подавляющее большинство ООО — с одним участником, который является и ее директором.

Тем не менее, возможность выбрать типовой устав теперь есть.

Как заполнять новые формы для регистрации

Понятно, что многие заполняют в Excel, однако сейчас существует немало программ, которые существенно облегчают этот процесс. С учетом, что различных клеточек и нюансов в новых формах ничуть не меньше, чем в предыдущих, образца 2013 года.

К примеру, есть официальная программа ППДГР от ГНИВЦ. Однако ее минус в том, что она помогает составить только формы, без сопутствующих документов, хотя и существенно облегчает процесс их заполнения.

Сэкономить на подаче документов можно, отправив документы по регистрации в электронном виде. В этом случае не нужно будет платить пошлину, которая составляет от 160 до 4000 рублей в зависимости от причины подачи документов.

Чтобы отправить пакет документов, понадобится электронная подпись. Заказать ее выпуск можно онлайн с помощью сервиса «Астрал-ЭТ».