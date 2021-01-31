Не ошибитесь при заполнении новой формы 6-НДФЛ

В первом квартале будем отчитываться по новой форме 6-НДФЛ. Разберем, что в ней изменилось, и как ее заполнить без ошибок.

Состав новой 6-НДФЛ

Новая форма расчета и порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.

Форма состоит из:

Титульного листа;

Раздела 1.Данные об обязательствах налогового агента;

Раздела 2. Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога на доходы физических лиц;

Приложения № 1. Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода.

Что изменилось:

Раздел 1 и 2 поменяли местами. Теперь в раздел 1 включают сведения за последние три месяца, а раздел 2 заполняют нарастающим итогом с начала года.

У расчета появилось приложение. Это не что иное, как бывшая справка о доходах 2-НДФЛ, которая теперь вошла в состав формы 6-НДФЛ.

На что обратить внимание:

В первый раз включить приложение в состав формы 6-НДФЛ нужно только по итогам 2021 года!

Исключение: ликвидация организации или прекращение деятельности ИП с наемными работниками. В этом случае приложение сдают в составе формы за конечный отчетный период.

Титульный лист

Что изменилось:

Исправили наименование полей о периоде сдачи расчета, теперь они соответствуют другим формам отчетности:

было: «Период представления (код)» - стало «Отчетный период (код);

было: «Налоговый период (год)» - стало: «Календарный год».

Для поля «Форма реорганизации» добавили новый код «9». Его нужно указывать при закрытии (лишении полномочий) обособленного подразделения.

На что обратить внимание:

На заполнение кода КПП по обособленным подразделениям:

при сдаче формы по подразделению указывают его КПП по месту учета;

если организация назначила ответственное лицо для сдачи отчетности по нескольким подразделениям – в расчете указывают КПП ответственного лица.

Раздел 1

Что изменилось:

Спешим вас порадовать: заполнять раздел теперь будет намного проще.

Из него убрали: даты фактического получения дохода, даты удержания налога и суммы фактически полученного дохода.

Теперь в нем указывают:

по строке 010 – КБК по налоговой ставке, по которой заполняют раздел;

Важно: если НДФЛ удерживали по разным ставкам, то для каждой нужно сформировать свой раздел 1.

по строке 020 – общую сумму налога, которую удержали со всех физлиц за последние три месяца отчетного периода по ставке из строки 010.

Дальше идут блоки из строк 021 и 022. По строке 021 – указывают срок перечисления налога, а по строке 022 – его сумму.

Число заполненных блоков из строк 021-022, зависит от количества доходов, налоги с которых перечисляют в разные сроки. Например: заработная плата, вознаграждение по договорам ГПХ.

В раздел добавили строку 030 и блок строк 031-032.

По строке 030 показывают общую сумму налога, которую вернули в последние три месяца отчетного периода.

Блоки строк 031-032 заполняются по аналогии с блоком строк 021-022. По строке 031 указывают дату каждого возврата, а по строке 032 – сумму возврата.

На что обратить внимание:

На контрольные соотношения внутри раздела:

числовой показатель из строки 020 должен быть равен сумме всех строк 022;

числовой показатель из строки 030 – сумме всех строк 032.

На новый код КБК для ставки НДФЛ 15 %: 182 1 01 02080 01 0000 110.

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Раздел 2

Что изменилось:

В разделе тоже появилась отдельная строка для КБК - строка 105.

Важно: По аналогии с разделом 1, если НДФЛ удерживали по разным ставкам, для каждой формируем свой раздел 2.

Добавили детализацию к строке сумма дохода (строка 110). Если в старой форме выделяли только дивиденды (в новой форме это строка 111), то теперь дополнительно:

по строке 112 нужно указать суммы дохода по трудовым договорам;

по строке 113 – суммы дохода по договорам ГПХ.

Убрали поля для отражения итоговых сумм по всем ставкам. Теперь поля раздела заполняют нарастающим итогом по всем физлицам в рамках каждой налоговой ставки.

Сведения вносят так:

по строке 120 указывают общее количество физических лиц, которые получили доход;

по строке 130 – сумму вычетов;

по строке 140 – сумму исчисленного налога;

по строке 141 – отдельно показывают сумму налога с дивидендов;

по строке 150 – сумму фиксированных платежей для иностранцев на патенте;

по строке 160 — сумму удержанного налога;

по строке 170 — сумму налога, не удержанную налоговым агентом;

по строке 190 — сумму налога, которую вернули налогоплательщикам.

На что обратить внимание:

На значение строки 120: если один и тот же работник был уволен и снова принят в течение года, то в разделе 2 его учитывают один раз.

На сумму в строке 160: если доход попал в строку 110, но выплатят его в другом отчетном периоде, налог с этого дохода в строку 160 попасть не должен. Например: налог с заработной платы за март, которую выплатят в апреле, попадет в строку 160 уже в расчете за полугодие.

На сумму в строке 170: иногда бухгалтеры ошибочно включают в нее сумму налога с заработной платы, которая будет выплачена в другом периоде. Эта строка предназначена для других целей. Например: в ней отражают сумму НДФЛ с дохода в натуральной форме, которую не удалось удержать с физлица, так как денежных выплат ему не было.

Приложение № 1

Что изменилось:

Так как справка теперь – внутреннее приложение, а не самостоятельный документ, из нее удалили все данные, которые обычно заполняют на титульном листе:

отчетный год;

код налоговой инспекции;

сведения о налоговом агенте.

Добавили раздел 4. Теперь в нем нужно указывать сумму дохода, с которого не удержали налог, и сумму неудержанного налога.

Раньше, чтобы показать эти сведения, нужно было сдать отдельную справку с признаком 2 или 4, если ее сдавал правопреемник.

Само поле «Признак» из приложения тоже убрали. Поскольку эти данные теперь есть в разделе 4 - необходимость в этом поле отпала.

На что обратить внимание:

При ликвидации организации / снятии с учета ИП к форме 6-НДФЛ прикладывают заполненные справки за период: с 1 января до даты ликвидации. На титульном листе формы указывают нужный код в поле «Отчетный период». Например: «51» - при ликвидации в I квартале.

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