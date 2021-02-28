«1С-Отчётность»: теперь с нами полмиллиона активных абонентов

Мы благополучно проводили уходящий год, встретили новый, и одним из самых приятных новогодних подарков для «Калуга Астрал» стало событие, которым мы спешим поделиться: активных пользователей сервиса «1С-Отчётность» теперь более 500 тысяч!

Впрочем, это не столько новогоднее чудо, сколько результат кропотливой работы.

Запуск «1С-Отчётности» состоялся в 2012 году, и уже к концу первого года продаж сервисом пользовались порядка 16 тысяч абонентов. А ещё через год их количество выросло до 53 тысяч, и с каждый годом число активных пользователей становилось всё больше и больше.

Сервис стал одним из наиболее востребованных продуктов компании. Этому способствовала совокупность его функций и преимуществ. Например:

возможность отправлять отчётные документы непосредственно из программ 1С;

сдача отчётности по всем основным направлениям, доступная в составе базовых тарифов;

бесплатная внеплановая смена электронной подписи.

Перешагнуть порог в полмиллиона абонентов нам удалось ценой совместных усилий.

В 2020 году мы смогли вывести «1С-Отчётность» на такой уровень качества, что добились наименьшего процента отключений за всё время его существования.

Свою немалую роль сыграла и работа сотрудников технической поддержки сервиса. В среднем на обработку звонка у наших коллег уходит 5 минут. Приятно, когда на решение проблем почти не приходится тратить драгоценное время.

Вдвойне приятнее, когда и звонить никуда не нужно — просто написал в чат «1С-Коннект» и получил помощь в режиме онлайн.

Разумеется, нельзя не учесть вклад партнёрской сети. Результатом работы её участников стало более 140 тысяч подключений ежегодно за последние несколько лет. Высокий уровень экспертизы специалистов и умение подойти к потребностям клиента индивидуально — качества, ставшие залогом успеха.

Словом, достижения в виде полумиллиона активных абонентов сервиса «1С-Отчётность» не случилось бы без всех этих слагаемых. Но работа продолжается, мы двигаемся вперёд, ставим перед собой более сложные задачи, которые позволят усовершенствовать сервис. В конце концов, цели для того и существуют, чтобы их достигать.