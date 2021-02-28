Как и зачем меняют СЗВ-ТД: летом вступит в силу новая форма

Успели заскучать, господа бухгалтеры и кадровики? Пенсионный фонд позаботился о вас и внес изменения в СЗВ-ТД. С 1 июля будем отчитываться по новой форме. Разберем, что изменили, и зачем вообще это было нужно.

Какие изменения внесли в форму СЗВ-ТД

Отчет утвержден постановлением Правления ПФ РФ от 27.10.2020 № 769п и вступит в силу 01.07.2021. С этой даты нужно будет отчитываться по новой форме. В бланк внесли следующие изменения:

1. Реорганизация компании

Добавили блок для внесения правопреемником данных о бывшем страхователе. Его будут заполнять реорганизованные компании, если придется скорректировать сведения, которые были сданы до реорганизации.

В блоке четыре строки. В них нужно указать: наименование, ИНН, КПП и регистрационный номер в ПФР бывшего страхователя.

2. Отчетный период

Из нового бланка это поле удалили совсем.

По действующему порядку его заполняют только при ежемесячном представлении формы.

3. Территориальные условия работы

Появилась новая графа для работников, которые трудятся в особых территориальных условиях. В ней нужно будет ставить отметку:

РКС – если сотрудник работает в районе Крайнего Севера;

МКС – если сотрудник работает в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

Суть в том, что работники с северным стажем имеют право на надбавку к зарплате. Продолжительность непрерывного стажа определяют по записям в трудовой книжке. Но ни Правила ведения и хранения трудовых книжек, ни Инструкция по их заполнению – не обязывают работодателя делать соответствующие записи. Теперь сведения о северном стаже будут отражать в СЗВ-ТД.

Если работник трудится в обычных условиях, эту графу заполнять не нужно.

4. Код выполняемой функции

Основное изменение коснулось графы «Код выполняемой функции», которую страхователи начали заполнять в отчетах только с 1 января 2021 года.

В текущей форме этот код семизначный, причем:

первые пять символов, разделенные точкой (ХХ.ХХХ) – это цифровой код наименования вида профдеятельности (1 раздел профстандарта);

последние два (-Х-Х) – буквенный символ обобщенной трудовой функции, и цифровой символ – уровень квалификации (2 раздел профстандарта).

Однако, во-первых, профстандарты разработаны далеко не по всем должностям, а, во-вторых, не все работодатели должны их применять.

Поэтому на данный момент, графу заполняют только те работодатели, которые профстандарты применяют.

В новой форме графа «Код выполняемой функции» будет заполняться на базе Общероссийского классификатора занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08). И заполнять ее с 01.07.2021 будут все работодатели без исключения.

Код будет уже пятизначный:

первые четыре символа – кодовое обозначение занятия работника из классификатора;

пятый символ – контрольное число.

По разъяснениям Пенсионного фонда при заполнении этой графы нужно ориентироваться на фактические обязанности, которые выполняет сотрудник. А не на должность из трудового договора или других документов.

Если при заполнении кода будет допущена ошибка, то ранее сданный отчет придется отменить и сдать правильные сведения.

Общие правила заполнения и сдачи формы в ПФР

1. Форму заполняют на основании распоряжений, приказов и прочих документов, которые подтверждают трудовые отношения между работодателем и сотрудниками. На каждого сотрудника заполняют отдельный бланк.

2. Форму сдают работодатели на всех наемных сотрудников, в отношении которых произошли кадровые события. Совместители и дистанционные работники тоже учитываются.

А вот сведения о гражданско-правовых отношениях с физлицами, самозанятыми или ИП в форме не отражают.

Кадровые события - это:

прием, перевод или увольнение работника;

лишение права занимать конкретные должности по решению суда;

переименование организации;

установление второй профессии, присвоение новой квалификации и другие аналогичные мероприятия;

получение от работника заявления о продолжении ведения трудовой книжки или представлении сведений о трудовой деятельности.

Примечание: сведения о запрете занимать должность подаются только в случае увольнения сотрудника. В таком случае в СЗВ-ТД одновременно вносят две записи: об увольнении и о лишении права занимать конкретную должность.

Сведения о присвоении второй должности, специальности, квалификации отражают в СЗВ-ТД, если их присвоил работодатель.

3. Форму сдают электронным способом. Но если у страхователя меньше 25 работников – можно отчитаться на бумаге.

4. Бумажный бланк заполняют печатными буквами шариковой ручкой или с помощью компьютера. Подчистки, помарки и исправления недопустимы.

5. Документ заверяют подписью руководителя или доверенного лица и печатью (при наличии).

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Сроки подачи формы в 2021 году

В случае приема или увольнения сотрудника нужно сдать форму не позже следующего дня со дня за днем издания приказа.

В других ситуациях форму сдают не позже 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло кадровое событие.

Уже есть штраф за несдачу

Если отчет не сдал вовремя, или содержит недостоверные сведения, то накажут должностное лицо. Ему вынесут предупреждение или выпишут штраф на сумму от 300 до 500 рублей (п. 2 ст. 15.33.2 КоАП РФ).

Полномочия по составлению протоколов и назначению штрафов с 2021 года возложены на государственные трудовые инспекции (приказ Роструда от 31.08.2020 № 170).