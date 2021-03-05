Как списать безнадежный долг: бухгалтерский и налоговый учет

Безнадежная дебиторка не может вечно висеть на балансе. Ее нужно вовремя списывать, чтобы не завышать размер активов и чистую прибыль. Разберем, какие долги признают безнадежными, и как оформить их списание в учете.

Когда долг признают безнадежным

Долг считается безнадежным, если:

1.Истек срок исковой давности.

То есть прошло больше трех лет со дня образования долга.

Например: заказчик должен был оплатить работу 02.03.2018. Если исполнитель не обратился в суд до 02.03.2021 – долг считается безнадежным.

Срок исковой давности может прерываться, если должник:

предъявил гарантийное письмо;

подписал акт сверки;

уплатил неустойку по договору;

подписал допсоглашение, в котором отражено его обязательство.

Если срок был прерван, его начинают отсчитывать заново. Срок может многократно прерываться и отсчитываться заново, но в общей сложности не может превышать 10 лет.

2.Контрагент был ликвидирован.

В этом случае долг признают безнадежным после внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении компании-должника.

Важно: если ИП-должника исключили из ЕГРИП, признать его долг безнадежным только по этой причине - нельзя.

Бывший ИП не вправе вести предпринимательскую деятельность, но продолжает нести ответственность перед своими кредиторами, как обычное физлицо. Списать такой долг можно при наступлении следующих обстоятельств:

физлицо признали банкротом;

гражданин умер;

местонахождение должника и его имущества установить не удалось, и пристав закрыл исполнительное производство.

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Если фирма-должник не была ликвидирована, а прошла реорганизацию, то ее долг тоже нельзя признать нереальным к взысканию. В этом случае обязанность по погашению задолженности переходят к ее правопреемнику.

3.Обязательство не может быть исполнено.

Должник может потерять все имущество из-за пожара, стихийного бедствия, техногенной катастрофы. Невозможность взыскания задолженности нужно подтвердить документально. Например: справкой из службы МЧС.

Иногда сторона сделки не может исполнить обязательство из-за изменения госактов. Например: по распоряжению государственных властей был остановлен ввоз товаров через границу.

4.Судебный пристав подтвердил невозможность взыскания.

Пристав закрыл производство по следующим основаниям:

невозможно установить местонахождение должника, выявить наличие денег и ценностей на его счетах, во вкладах, на хранении в банках;

у должника нет имущества, которое можно взыскать, и все меры по его поиску результата не принесли.

Как правильно оформить списание долгов

Сначала нужно провести инвентаризацию:

издать приказ о проведении мероприятия (ИНВ-22);

составить акт об инвентаризации расчетов (ИНВ-17).

Унифицированные формы инвентаризационных документов не обязательны к применению уже давно (с 2013 года). Однако многие предприятия продолжают их использовать. Это удобно - не нужно тратить время на разработку собственных бланков.

Убедитесь, что у вас есть документация, подтверждающая наличие долга и причины для его списания:

документы по сделкам с должником: договор, акты, накладные и т.д.;

документы о прерывании срока исковой давности, если срок прерывался, а затем отсчитывался с новой даты;

документы-основания, которые подтверждают невозможность взыскания долга: выписка из ЕГРЮЛ, постановление судебного пристава о закрытии исполнительного производства и т.д.

При проверках контролеры уделяют пристальное внимание суммам списанных долгов. Если документов нет - убыток могут не признать, а налогоплательщику выпишут штрафы, доначислят налоги и пени.

По итогам инвентаризации составляют:

приказ о списании безнадежной задолженности;

бухгалтерскую справку.

Списываем долги в бухучете: проводки

Все юрлица обязаны создавать в бухучете резервы по сомнительным долгам.

Списание безнадежного долга отражается проводками:

Д 63 К 60 (62, 76) – долг списан за счет резерва;

Если суммы резерва не достаточно на покрытие долга, то остаток относят на прочие расходы:

Д 91.2 К 60 (62, 76)– остаток долга списан на прочие расходы.

Такой же проводкой списывают долг, который стал безнадежным неожиданно для кредитора, а потому не резервировался. Например: должник был ликвидирован, а его кредитор узнал об этом уже по факту ликвидации.

Д 007 – сумма списанного долга отражена на забалансовом счете.

За балансом долг будет висеть еще пять лет. И только потом его можно списать окончательно.

Списываем долги в налоговом учете

Учесть безнадежные долги в расходах могут только те юрлица, которые платят налог на прибыль и применяют метод начисления.

На упрощенке учесть долги в расходах нельзя. ИП на общей системе налогообложения списать дебиторку тоже не могут.

В целях налогового учета юрлицо решает самостоятельно, создавать ли ему резерв по сомнительным долгам. Поэтому списание нереальной к взысканию дебиторки может происходить одним из двух способов:

Долг списывают за счет резерва. Если резерв не покрывает сумму долга - остаток списывают на внереализационные расходы. Долг списывают на внереализационные расходы в полном объеме.