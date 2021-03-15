Регистрация бизнеса дистанционно

Для чего необходимо регистрировать бизнес

Регистрация бизнеса — ключевой момент в ведении предпринимательства, ограждающий бизнесмена от крупных штрафов и уголовной ответственности за незаконную деятельность. Законное предпринимательство предоставляет своим клиентам гарантии, позволяет заключать сделки с крупными коммерческими структурами, имеет правовую защиту и возможность получать гранты, льготы и субсидии от государства.

Сегодня малые и средние предприятия регистрируют свой бизнес самостоятельно. Сбор деловых бумаг, составление протоколов и регистрация занимает в среднем полторы-две недели. Для некоторых заявлений используются специальные адресные сокращения, что приводит к возникновению сложности при заполнении. Но есть решение, которое позволяет сократить время на процедуру — это удалённая регистрация.

Удалённые сервисы по сбору и заполнению данных значительно облегчают процесс регистрации бизнеса. Скорость передачи файлов экономит время передвижения и затраты на доставку.

Создать свой бизнес можно не привязываясь к рабочему месту, с любого ПК и любой точки мира, где есть интернет.

Как происходит удалённая регистрация бизнеса

Подготовка документов

Рассмотрим, какие документы нужны для регистрации в налоговой для самых распространённых форм бизнеса — ООО (общество с ограниченной ответственностью) и ИП (индивидуальный предприниматель).

ИП имеет одного руководителя-учредителя, с упрощённым процессом создания бизнеса. Предприниматель не платит налог на имущество, но отвечает этим имуществом перед кредиторами. Для регистрации ИП необходим паспорт, СНИЛС и ИНН.

ООО имеет несколько участников-дольщиков с уставным капиталом, который разделён между партнёрами. Участники общества не несут риск убытков, связанных с деятельностью предприятия. Чтобы зарегистрировать ООО, необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН руководителя и остальных учредителей для расширенной версии регистрации, в упрощённой версии руководитель только один. В обоих случаях предоставляется гарантийное письмо на юридический адрес.

Получение электронной подписи

Основным условием регистрации бизнеса любой формы собственности является наличие квалифицированной электронной подписи (КЭП), которая позволит получать услуги государственных органов и муниципальных организаций на порталах: Госуслуги, ФНС, ПФР.

Подходящую подпись можно приобрести в удостоверяющем центре «Астрал-М» оставив заявку на сайте.

Помимо регистрации своего ИП или ООО, электронная подпись позволяет участвовать в торгах на федеральных и коммерческих площадках, работать с ЕГАИС и другими госпорталами, выполнять электронный документооборот и подключаться к оператору фискальных данных.

Отправка документов в ФНС и идентификация личности

Специалисты «Калуга Астрал» заполняют формы документов для подачи в ФНС. На формирование и проверку тратится около 60 минут. Проверяется достоверность сведений, опечатки, пропуски или лишние символы, после чего данные отправляются в налоговую, а пользователь ожидает уведомления о регистрации бизнеса на электронную почту или смс. Для идентификации личности к заявителю отправляется курьер.

После отправки документов в ФНС заявку подтверждают в течение 5 рабочих дней.

Выбор системы налогообложения

После регистрации потребуется выбрать одну из трёх систем налогообложения:

1.Упрощённая система налогообложения (УСН) — самый распространённый режим. Для его использования уровень дохода и остаточная стоимость основных средств не более 150 млн. рублей в год, численность работников не должна превышать 100 человек;

2.Патентная система налогообложения (ПСН) — предусматривает освобождение предпринимателя от ряда налогов и может совмещаться с другими режимами налогообложения. Применяется в отношении определенных видов предпринимательской деятельности:

ветеринарные услуги;

розничная торговля;

услуги общественного питания;

парикмахерские и косметические услуги;

оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

3.Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — подходит для производства сельскохозяйственной продукции.

По завершению процедуры удалённой регистрации бизнеса для дальнейшей работы необходимо подключить онлайн-сервисы для организации электронного документооборота и сдачи электронной отчётности.

Удобный в использовании интерфейс в Астрал.ЭДО позволяет ориентироваться в нём с первых минут использования. Сервис работает со всеми видами документов, экономит время их передачи и позволяет подписывать в один клик. Сдавать электронную отчётность вовремя можно с помощью Астрал Отчёт 5.0. Сервис не привязан к рабочему месту, работает с любого ПК и из любой точки мира, где есть интернет.

5 шагов для старта бизнеса с сервисом онлайн-регистрации ООО и ИП

Заполнение анкеты и подготовка документов Получение КЭП Отправка документов в ФНС и идентификация личности Выбор системы налогообложения, регистрация в ФНС Получение регистрационных документов

Калуга Астрал предлагает целую экосистему клиентского сервиса — от онлайн-регистрации бизнеса до работы по узким направлениям. Вы можете интегрировать сервис регистрации бизнеса от «Калуга Астрал» на любую площадку, оставьте заявку на сайте и наши специалисты свяжутся с вами.