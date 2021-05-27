Финансовый анализ компании

Финансовый анализ — это часть общего анализа финансово-хозяйственной деятельности. Он включает в себя изучение основных показателей и коэффициентов для оценки текущего финансового состояния организаций.

Кому и для чего нужен финансовый анализ

Подробные данные о финансовых показателях бизнеса необходимы для принятия верных управленческих решений и разработки стратегии развития бизнеса. Обычно этими данными пользуются:

собственники бизнеса, желающие понимать текущее положение и потенциал компании;

руководящий состав — для того чтобы планировать дальнейшее развитие;

инвесторы и потенциальные собственники — для оценки рисков инвестирования;

поставщики и другие партнёры, изучающие перспективы предстоящего сотрудничества;

кредитующие организации, анализирующие финансовую состоятельность потенциального клиента и риски возврата ссуженных средств и начисленных процентов;

аудиторы;

налоговая служба при наличии у организации задолженностей перед бюджетом, в этом случае финансовый анализ может дать основания для признания должника банкротом.

Цели и задачи финансового анализа

Зная финансовые показатели, можно составить представление о текущем положении дел на предприятии, проблемах, оценить возможности и перспективы в будущем.

Благодаря финансовому анализу, грамотный руководитель может:

составить объективную картину финансового положения компании;

понять причины, приведшие к сложившейся ситуации;

выявить скрытые резервы и ресурсы для оптимизации финансовой сферы предприятия;

выработать конкретный план оздоровления финансового состояния компании;

оценить будущие финансовые результаты.

Методы и источники финансового анализа

Данные для финансового анализа обычно получают из четырёх основных источников.

Бухгалтерский баланс — основной бухгалтерский отчёт, который формируют все субъекты бизнеса. В нём содержатся суммы активов и пассивов предприятия на начало и конец отчётного года, а также на конец двух предыдущих лет. Отчёт о финансовых результатах. Этот отчёт также обязателен для всех организаций. Он показывает источники образования прибыли или убытков на конец года и сравнивает результат с аналогичными показателями предыдущего года. Отчёт о движении капитала, который сдают субъекты крупного и среднего бизнеса. Отчёт о движении денежных средств, который обязателен для всех, кроме «упрощенцев» и малого бизнеса.

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Помимо этих источников, для анализа могут привлекаться другие финансовые документы компании, например, приложения и пояснительные записки к балансу.

Существует множество методов финансового анализа компании. Они могут применяться в различных комбинациях или отдельно друг от друга. Самые часто применяемые методики следующие:

Вертикальный, или структурный анализ — определяет структуру итогового финансового результата, разбивая его на составляющие.

Горизонтальный, или временной анализ — рассматривает показатели отчётности в динамике за разные временные периоды.

Трендовый, или динамический анализ — выявляет тенденцию роста или падения показателей, важен для прогнозирования.

Анализ абсолютных показателей — оценивает основные результаты бухгалтерских отчётов, такие как выручка, чистая прибыль, сумма активов и т.д.

Анализ относительных показателей — расширяет и углубляет предыдущий метод, рассчитывая коэффициенты по специальным формулам.

Сравнительный, или пространственный анализ — основан на сравнении показателей, как внутри одной организации, например, разных отделов, подразделений, так и всей компании, к примеру, с результатами конкурентов.

Факторный, или интегральный анализ — определяет влияние различных факторов — изменения цен на продукцию и сырьё, поправки в законах и т.п., — на итоговые показатели.

Показатели финансового анализа

Эксперты признают самым информативным методом анализ относительных показателей. Всего таких показателей более 200, но их можно сгруппировать по четырём категориям. Для удобства показатели собраны в таблицу.

Группа коэффициентов Название коэффициента Что показывает коэффициент Ликвидность Текущая какую часть краткосрочных долгов покроет реализация всех оборотных активов Быстрая какую долю краткосрочных долгов покроет общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, финансовых вложений, а также имеющихся денег и их эквивалентов Абсолютная схожа с быстрой ликвидностью, только рассчитывается без учёта дебиторской задолженности Рентабельность Оборотных средств на сколько чистая прибыль превышает затраченные в процессе производства оборотные средства Продаж какой процент чистая прибыль занимает в выручке от продаж Активов процентное значение прибыли в каждом вложенном в активы рубле Собственного капитала процентное соотношение прибыли к собственному капиталу организации Оборачиваемость активов;

оборотных активов сколько раз активы/оборотные активы оборачиваются за определённый срок Рыночная стоимость прибыли на одну акцию;

дивидендного дохода;

балансовой стоимости одной акции;

доходности одной акции и др. долю рыночной стоимости обыкновенной акции в отдельных статьях бухгалтерской отчётности

Показатели ликвидности

Ликвидность — это способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Чем легче и быстрее можно получить за актив полную его стоимость, тем более ликвидным он является. Коэффициенты ликвидности рассчитываются по данным бухгалтерского баланса. Чем выше коэффициенты, тем выше платёжеспособность компании.

При этом разные коэффициенты представляют интерес для разных лиц. Например, коэффициент текущей ликвидности интересен в первую очередь инвесторам, коэффициент абсолютной ликвидности — поставщикам, а коэффициент быстрой ликвидности — кредиторам.

Коэффициенты ликвидности рассчитываются по следующим формулам:

Текущая ликвидность = оборотные активы/краткосрочные обязательства

Быстрая ликвидность = (дебиторская задолженность финансовые вложения денежные средства)/краткосрочные обязательства

Абсолютная ликвидность = (финансовые вложения денежные средства)/краткосрочные обязательства

В бухгалтерском балансе это соотношение следующих строк:

ТЛ = стр.1200/стр.1500

где:

стр. 1200 — номер строки итога раздела II «Оборотные активы» бухгалтерского баланса;

стр. 1500 — номер строки итога раздела V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса.

Показатель более 1 говорит о высокой платёжеспособности организации.

БЛ = (стр.1230 стр.1240 стр.1250)/(стр.1510 стр.1520 стр. 1550)

где:

стр. 1230 — краткосрочная задолженность дебиторов;

стр. 1240 — краткосрочные финансовые вложения;

стр. 1250 — остаток денежных средств;

стр. 1510 — остаток краткосрочных заёмных средств;

стр. 1520 — краткосрочная задолженность кредиторам;

стр. 1550 — прочие краткосрочные обязательства.

Хорошим показателем считается значение не менее 1. Оно означает, что компания может быстро закрыть краткосрочные долги собственными средствами.

АЛ = (стр.1240 стр.1250)/(стр.1510 стр.1520 стр. 1550)

где:

стр. 1250 — остаток денежных средств;

стр. 1240 — краткосрочные финансовые вложения;

стр. 1510 — остаток краткосрочных заёмных средств;

стр. 1520 — краткосрочная задолженность кредиторам;

стр. 1550 — прочие краткосрочные обязательства.

Здесь нормой является диапазон от 0,2 до 0,5. Такие показатели означают, что предприятие может быстро погасить от 20 до 50 процентов своих краткосрочных долгов.

Показатели рентабельности

Эти показатели отражают степень прибыльности по различным видам активам и эффективности использования материальных, трудовых, денежных и других ресурсов. В них заинтересованы собственники и акционеры.

Для расчёта этих коэффициентов используются данные бухгалтерской отчётности и отчёта о финансовых результатах.

Чем выше значения, тем эффективнее задействованы ресурсы предприятия.

Коэффициенты рентабельности рассчитываются по следующим формулам:

Рентабельность оборотных средств = чистая прибыль/оборотные средства

Рентабельность продаж = чистая прибыль/выручка х 100%

Рентабельность активов = прибыль за отчётный период/средняя величина активов за тот же период х 100%

Рентабельность собственного капитала = чистая прибыль/собственный капитал х 100%

РОС = стр. 2400 формы № 0710002/стр. 1200 баланса

Коэффициент, превышающий 1, считают нормой. Чем он выше, тем большую прибыль получило предприятие.

РА = стр. 2200 формы № 0710002/стр. 2400 того же отчёта х 100%

Нормы показателя зависят от сферы деятельности компании:

от 10% для финансовой;

15-20% для производственной;

15-40% для торговой.

РСК = стр. 2400 формы № 0710002/стр. 1300 баланса х 100%

Нормальным считают показатель 10-12% и выше.

Финансовый анализ предприятия: пример расчётов показателей ликвидности

Для расчёта воспользуемся следующими данными бухгалтерского баланса:

По приведённым выше формулам рассчитаем коэффициенты ликвидности предприятия:

ТЛ = 19,722/8,978 = 2,197

БЛ = 5,886 3,411/8,978 =1,036

АЛ = 3,411/8,978 = 0,38

Все показатели ликвидности соответствуют норме. Это значит, что предприятие привлекательно для инвесторов, поставщиков и кредиторов.