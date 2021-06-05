Все об ЭЦП с 1 июля 2021 года

C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. Порядок работы ФНС как удостоверяющего центра налоговики утвердили приказом от 30.12.2020 № ВД-7-24/982.

В связи с этим у нас для вас 2 новости. Начнем сразу с хорошей: услуга получения ЭЦП будет бесплатной. Вторая новость — переход к новому порядку получения ЭЦП потребует некоторой подготовки.

Уже с 1 июля 2021 г. Удостоверяющий центр ФНС России готов к предоставлению безвозмездной государственной услуги по выпуску электронной подписи. Однако пока только для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

В некоторых регионах УЦ ФНС России уже сегодня выдает КЭП. Выдача таких КЭП не массовая, скорее для целей наладки внутренних процессов.Также на сегодняшний день в целях тестирования организован процесс выдачи КЭП через доверенных лиц ФНС в ограниченном количестве.

Для получения КЭП в УЦ ФНС необходимо:

предварительно записаться в территориальный налоговый орган;

лично подать заявление о выпуске подписи, СНИЛС и паспорт (предприниматели и лица, которые вправе действовать от имени организации без доверенности могут подать заявление через Личный кабинет налогоплательщика-физлица);

пройти идентификацию;

при себе иметь для записи квалифицированного сертификата носитель ключевой информации, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России. УЦ ФНС России поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным требования.

Вместе с вручением сертификата КЭП заявителя ознакомят с руководством по обеспечению безопасности использования электронной подписи.

Квалифицированные сертификаты, полученные в Удостоверяющем центре ФНС России с 1 июля по 31 декабря 2021 года, абсолютно легитимны и будут действовать 15 месяцев для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Грядет неминуемый переход к всеобщему электронному документообороту (ЭДО). Для воплощения в жизнь этого амбициозного плана необходимо наличие ЭЦП у всех участников обмена. Именно поэтому государство не остается в стороне и возлагает функции по выпуску КЭП на себя в лице ФНС и некоторых доверенных структур.

ЭДО это удобно, эффективно с точки зрения использования материальных и временных ресурсов организаций и ИП. Электронный документооборот позволяет и физлицам решать значительную часть проблем без личного присутствия.

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Вот как используют электронную подпись юридические лица:

Работают с электронными документами, которые не надо печатать на бумаге. Государство признает такие документы имеющими юридическую силу.

Передают электронные налоговые декларации в ИФНС.

Оформляют электронные заявки на патенты, сделки с собственностью и др.

Участвуют в электронных торгах, где подписывают заявки на тендеры и тендерную документацию в электронном виде.

Подписывают документы в системе дистанционного банковского обслуживания.

Регистрируются в системе маркировки продукции.

Регистрируют электронные сделки с недвижимостью.

Оформляют трудовые отношения с удаленным сотрудником и т. п.

Новые правила коснутся удостоверяющих центров

Сейчас выпуском ЭЦП для всех кому это необходимо занимаются коммерческие удостоверяющие центры (УЦ), которые должны до 1 июля 2021 г. пройти переаккредитацию.

Далеко не все УЦ смогут остаться «в строю» в связи с ужесточением требований: Минимальный размер собственных средств УЦ увеличен с 7 млн. до 1 млрд. рублей, увеличен размер страховых средств УЦ с 30 млн. до 100 млн рублей, аккредитация предоставляется на 3 года, а не на 5 лет как ранее, причем если аккредитация УЦ досрочно прекращается, получить новую он сможет только через 3 года.

Также для работников и доверенных лиц УЦ предусмотрена гражданско-правовая, административная и, в некоторых случаях, уголовная ответственность за неисполнение обязанностей, установленных законодательством об электронной подписи.

Важно знать, прошел ли ваш привычный УЦ аккредитацию по новым требованиям. Список аккредитованных УЦ станет доступен во второй половине 2021 года на сайте Минцифры.

В случае переаккредитации вашего УЦ выданную им ЭЦП можно будет использовать до конца 2021 г. или срока действия такой ЭЦП (смотря какое из событий случится раньше). Тем временем к 1 января 2022 г. нужно будет не спеша получить бесплатную КЭП в УЦ ФНС. Это касается юридических лиц, предпринимателей и нотариусов.

Для физлиц ЭЦП, выданная прошедшим переаккредитацию центром будет действовать и в 2022 г. пока срок действия такой ЭЦП не истечет полностью.

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Переходный период к новому порядку получения ЭЦП

Период с 1 июля до конца 2021 года переходный. Для того, чтобы наиболее «безболезненно» осуществить переход предусмотрены варианты возможных действий для юридических лица и ИП.

Первый вариант — за плату получить ЭЦП в коммерческом УЦ из списка аккредитованные на сайте Минцифры (срок действия такой ЭЦП до конца 2021 г.)

Второй вариант — бесплатно получить ЭЦП в УЦ ФНС (срок действия 15 мес.)

После 31 декабря 2021 г. выбора уже не будет, переходный период закончится.

В 2022 г. перечень аккредитованных удостоверяющих центров пополнится УЦ Федерального казначейства и Центрального Банка. Таким образом Казначейство будет оформлять ЭП для госслужащих, ЦБ — для финансовых организаций, ФНС — для ИП и предприятий, а коммерческие удостоверяющие центры (аккредитованные по новым правилам) будут выпускать КЭП для физлиц и лиц, действующих от имени юридического лица по доверенности.

Сотрудники организаций и уполномоченные лица с 1 января 2022 года будут использовать для рабочих нужд электронную подпись физического лица. В такой ЭП указываются только ФИО сотрудника (информации о юрлице в сертификате нет). Использовать подпись физлица можно для личных нужд, а для документов организации применить ее можно только вместе с электронной доверенностью. Этот документ пока в стадии разработки.

Ответственность за преступления, связанные с ЭЦП

Механизм использования квалифицированной электронной подписи более или менее понятен. Но чтобы он полноценно заработал необходим контроль и ответственность за нарушения.

МВД подготовило законопроект, ужесточающий ответственность за преступления, связанные с ЭЦП. Ведомство предлагает ужесточить ответственность за нарушения, связанные с неправомерным использованием электронных подписей. Сумму штрафа за это хотят увеличить до 300 тысяч рублей и установить уголовную ответственность вплоть до лишения свободы.

До трех лет будет грозить нарушителю за неправомерное владение ключом или сертификатом ключа электронной подписи. Если же нарушение допустит сотрудник удостоверяющего центра, которые выдают ЭЦП, сесть в тюрьму он может на срок до четырех лет.

Какие действия и когда именно нужно осуществить, чтобы в ответственный момент компания не оказалась без ЭП?

До 1 июля 2021 года

Ничего предпринимать не нужно. Если срок действия ЭП закончился, обновите ее в любом УЦ.

С 1 июля 2021 года до 1 января 2022 года

Если срок действия подписи закончился, то получить ее удастся только в УЦ, аккредитованном по новым правилам или УЦ ФНС.

С 1 января 2022 года

Сотрудник получает подпись физлица в УЦ, аккредитованном по новым правилам.

Руководитель юрлица или ИП обращается в УЦ ФНС или к ее доверенным лицам, чтобы получить электронную подпись юрлица.

Все намеченные изменения с ЭЦП будут только к лучшему. Обычный порядок хоть и меняется, но смысл остается прежним и для пользователя ЭЦП, ее назначение и принцип действия не меняются.В этом большая заслуга коммерческих удостоверяющих центров. Именно они провели огромную работу по внедрению ЭЦП.

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