Как перейти на другую систему налогообложения в середине года

Иногда организация или ИП хочет сменить налоговый режим. Причин тому может быть много. Например, предприятие применяет спецрежим, а его партнеров интересует работа с НДС. Или бизнес предпринимателя теряет обороты, и налоговая нагрузка на общей системе налогообложения становится непосильной. Но вот решение принято, приемлемый вариант найден. Возникает вопрос, а можно ли перейти на другой режим, не дожидаясь окончания года? Разберем все возможные варианты.

Налоговые режимы для ООО

Организации могут применять три налоговых режима: общий режим (ОСНО), упрощенку (УСН) и режим для сельхозпроизводителей (ЕСХН).

ОСНО можно применять для любых видов деятельности без каких-либо ограничений. Этот режим отличает высокая налоговая нагрузка и большое количество различных форм отчетности в госорганы.

УСН и ЕСХН — это спецрежимы. Налоговая нагрузка на них ниже, чем на ОСНО. Но применять их можно только в рамках жестких ограничений.

Ограничения по применению УСН:

отсутствие филиалов;

средняя численность персонала не больше 130 человек;

доходы за 9 месяцев не больше 112,5 млн. руб. (для перехода на режим);

доходы за год не больше 200 млн. руб. (чтобы остаться на режиме);

остаточная стоимость основных средств не больше 150 млн. руб.;

доля участия других юрлиц не больше 25 %;

нельзя производить подакцизные товары, добывать полезные ископаемые, организовывать и проводить азартные игры, вести деятельность в качестве ломбарда или МФО.

Ограничения по применению ЕСХН:

доля доходов от продажи сельхозпродукции собственного производства (от оказания сельскохозяйственных услуг) должна составлять не менее 70 %;

нельзя производить подакцизные товары (кроме вина), организовывать и проводить азартные игры.

Как ООО уйти с общего режима в середине года

Скажем сразу — такой возможности у организаций нет. Перейти на спецрежим можно только с начала следующего года. Для этого нужно подать в налоговую инспекцию соответствующее уведомление до 31 декабря текущего года включительно (если эта дата выпадает на рабочий день):

форма 26.2-1 — для УСН;

форма 26.1-1 — для ЕСХН.

Как ООО уйти со спецрежима в середине года

Добровольно уйти со спецрежима в середине года тоже не получится. Если компания решила по собственной инициативе сменить льготный режим на какой-либо другой (например: с УСН на ОСНО) — ей придется ждать окончания года.

Для перехода нужно подать уведомление об отказе от спецрежима:

форма № 26.2-3 для УСН;

форма № 26.1-3 для ЕСХН.

Срок подачи уведомления: не позже 15 января года, в котором организация планирует работать на иной системе налогообложения.

Однако со спецрежима можно «слететь». Это происходит, если организация перестала подходить под применение льготной системы по установленным критериям. Например: компания на УСН открыла филиал или превысила лимит доходов. Такая ситуация вполне может произойти в середине года, и тогда компания окажется на общей системе налогообложения.

Об утрате права на спецрежим нужно уведомить налоговую службу:

при слете с УСН — не позже 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором организация перестала соответствовать установленным критериям (форма № 26.2-2);

при слете с ЕСХН — в течение 15 дней по окончании года, в котором право на спецрежим было утрачено (форма № 26.1-2).

Неприятный момент: если компания слетела с УСН, то ей придется пересчитать налоги за весь квартал, в котором произошла утрата права на этот режим. То есть получится, что весь этот квартал компания уже применяла ОСНО. А если речь идет о слете с ЕСХН, то пересчитать налоги придется за весь год.

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Налоговые режимы у ИП

У предпринимателей выбор шире. Они могут применять целых пять налоговых режимов. Три, доступные организациям: ОСНО, УСН и ЕСХН. Плюс еще два: патентная система налогообложения (ПСН) и налог на профессиональный доход (НПД).

Критерии применения УСН и ЕСХН для предпринимателей аналогичны тем, которые установлены для организаций.

А для патента и НПД критерии свои.

Ограничения по применению ПСН:

годовой доход ИП не может превышать 60 млн. руб.;

количество сотрудников не может быть больше 15 человек;

запрещено торговать оптом; заниматься перевозками, если автомобилей в аренде или собственности больше 20; добывать полезные ископаемые; проводить сделки с ценными бумагами; продавать подакцизные товары и некоторые виды маркированных товаров (лекарства, обувь и меховые изделия), заниматься деятельностью по договору простого товарищества (доверительного управления).

Патент покупают на конкретный вид деятельности. Перечень видов деятельности, которые попадают под ПСН, устанавливают региональные власти.

Ограничения по применению НПД:

доходы за год не больше 2,4 млн. руб.;

нельзя нанимать работников по трудовым договорам;

запрещено перепродавать товары, продавать подакцизную и маркированную продукцию, добывать полезные ископаемые, вести посредническую деятельность (кроме доставки товаров и приема платежей за эти товары в пользу других лиц).

Как ИП уйти с общего режима в середине года

Уйти с общего режима на УСН или ЕСХН в середине года ИП не могут (работает то же правило, что и для организаций: новый режим только с начала года).

А вот с переходом на ПСН в середине года все обстоит намного проще: нужно просто купить патент. Подать заявление на покупку патента (форма № 26.5-1) нужно за 10 дней до даты, с которой ИП хочет начать применять патент.

Напомним, что патент будет действовать только на конкретный вид деятельности (или виды, ведь патентов можно купить несколько). И если ИП будет одновременно работать в других сферах бизнеса, которые под ПСН не попадают, то у него будет совмещение двух режимов: ОСНО ПСН.

Еще проще в середине года уйти на НПД. Предпринимателю достаточно зарегистрироваться в качестве плательщика НПД в приложении «Мой налог». Никаких уведомлений подавать не нужно.

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Как ИП уйти со спецрежима в середине года

Как уйти с УСН или ЕСХН

Для предпринимателей на УСН и ЕСХН работают следующие правила:

1. Добровольно перейти с этих режимов на общую систему в середине года нельзя.

2. Если ИП перестал соответствовать установленным критериям на протяжении года, он будет вынужден перейти на ОСНО (правила перехода такие же, как и для организаций).

3. Предприниматель может перейти с этих режимов на ПСН в любой момент или совмещать их с патентом.

4. ИП может перейти с этих режимов на НПД в середине года. Главное, не забыть уведомить налоговую службу об отказе от УСН или ЕСХН (формы из письма ФНС от 20.12.2019 № СД-4-3/26392@). Сделать это нужно в течение 30 дней со дня постановки на учет в качестве плательщика НПД.

Как уйти с ПСН

Расстаться с ПСН в середине года тоже реально. Есть два варианта добровольного ухода с ПСН:

Дождаться окончания срока действия патента . Если срок патента истек в середине года, а новый патент ИП не купил, то он автоматически окажется на базовом режиме.

Отказаться от патента до окончания срока действия . Для этого нужно подать заявление в налоговую службу (форма № 26.5-4). Однако такой способ доступен, если ИП прекращает заниматься деятельностью, под которую был куплен патент (например: патент был куплен на 1 торговый объект, а ИП его закрывает).

Так как для применения ПСН есть ограничения, то с нее тоже можно слететь. Произойти такая ситуация может в любое время года.

Например: ИП нанял на работу 16-го сотрудника или превысил лимит доходов.

Об утрате права на патент нужно сообщить в налоговую службу путем подачи заявления (бланк из приказа ФНС от 12.07.2019 № ММВ-7-3/352@). Сделать это нужно в течение 10 дней с того момента, когда произошло событие, которое привело к утрате права на ПСН.

Как уйти с НПД

Для предпринимателей, которые хотят уйти с НПД работают следующие правила:

1. Если ИП перестал соответствовать критериям применения режима на протяжении года, он автоматически попадет на ОСНО. Однако ИП разрешается подать уведомление в налоговую инспекцию о переходе на УСН или ЕСХН. Сделать это нужно в течение 20 дней со дня, когда было утрачено право на НПД. Купить патент и работать на нем остаток года тоже разрешено.

2. Добровольно уйти с режима можно в любой момент. Достаточно сняться с учета через приложение «Мой налог». Однако важно понимать, что при добровольном уходе с НПД, перейти на другой спецрежим (УСН, ЕСХН) до конца текущего года уже не получится. Ограничений по переходу на ПСН не предусмотрено.