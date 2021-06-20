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Как перейти на другую систему налогообложения в середине года

Для рубрики Налоги, взносы, пошлины
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Иногда организация или ИП хочет сменить налоговый режим. Причин тому может быть много. Например, предприятие применяет спецрежим, а его партнеров интересует работа с НДС. Или бизнес предпринимателя теряет обороты, и налоговая нагрузка на общей системе налогообложения становится непосильной. Но вот решение принято, приемлемый вариант найден. Возникает вопрос, а можно ли перейти на другой режим, не дожидаясь окончания года? Разберем все возможные варианты.

Налоговые режимы для ООО

Организации могут применять три налоговых режима: общий режим (ОСНО), упрощенку (УСН) и режим для сельхозпроизводителей (ЕСХН).

ОСНО можно применять для любых видов деятельности без каких-либо ограничений. Этот режим отличает высокая налоговая нагрузка и большое количество различных форм отчетности в госорганы.

УСН и ЕСХН — это спецрежимы. Налоговая нагрузка на них ниже, чем на ОСНО. Но применять их можно только в рамках жестких ограничений.

Ограничения по применению УСН:

  • отсутствие филиалов;
  • средняя численность персонала не больше 130 человек;
  • доходы за 9 месяцев не больше 112,5 млн. руб. (для перехода на режим);
  • доходы за год не больше 200 млн. руб. (чтобы остаться на режиме);
  • остаточная стоимость основных средств не больше 150 млн. руб.;
  • доля участия других юрлиц не больше 25 %;
  • нельзя производить подакцизные товары, добывать полезные ископаемые, организовывать и проводить азартные игры, вести деятельность в качестве ломбарда или МФО.

Ограничения по применению ЕСХН:

  • доля доходов от продажи сельхозпродукции собственного производства (от оказания сельскохозяйственных услуг) должна составлять не менее 70 %;
  • нельзя производить подакцизные товары (кроме вина), организовывать и проводить азартные игры.

Как ООО уйти с общего режима в середине года

Скажем сразу — такой возможности у организаций нет. Перейти на спецрежим можно только с начала следующего года. Для этого нужно подать в налоговую инспекцию соответствующее уведомление до 31 декабря текущего года включительно (если эта дата выпадает на рабочий день):

  • форма 26.2-1 — для УСН;
  • форма 26.1-1 — для ЕСХН.

Как ООО уйти со спецрежима в середине года

Добровольно уйти со спецрежима в середине года тоже не получится. Если компания решила по собственной инициативе сменить льготный режим на какой-либо другой (например: с УСН на ОСНО) — ей придется ждать окончания года.

Для перехода нужно подать уведомление об отказе от спецрежима:

  • форма № 26.2-3 для УСН;
  • форма № 26.1-3 для ЕСХН.

Срок подачи уведомления: не позже 15 января года, в котором организация планирует работать на иной системе налогообложения.

Однако со спецрежима можно «слететь». Это происходит, если организация перестала подходить под применение льготной системы по установленным критериям.

Например: компания на УСН открыла филиал или превысила лимит доходов.

Такая ситуация вполне может произойти в середине года, и тогда компания окажется на общей системе налогообложения.

Об утрате права на спецрежим нужно уведомить налоговую службу:

  • при слете с УСН — не позже 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором организация перестала соответствовать установленным критериям (форма № 26.2-2);
  • при слете с ЕСХН — в течение 15 дней по окончании года, в котором право на спецрежим было утрачено (форма № 26.1-2).

Неприятный момент: если компания слетела с УСН, то ей придется пересчитать налоги за весь квартал, в котором произошла утрата права на этот режим. То есть получится, что весь этот квартал компания уже применяла ОСНО. А если речь идет о слете с ЕСХН, то пересчитать налоги придется за весь год.

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Налоговые режимы у ИП

У предпринимателей выбор шире. Они могут применять целых пять налоговых режимов. Три, доступные организациям: ОСНО, УСН и ЕСХН. Плюс еще два: патентная система налогообложения (ПСН) и налог на профессиональный доход (НПД).

Критерии применения УСН и ЕСХН для предпринимателей аналогичны тем, которые установлены для организаций.

А для патента и НПД критерии свои.

Ограничения по применению ПСН:

  • годовой доход ИП не может превышать 60 млн. руб.;
  • количество сотрудников не может быть больше 15 человек;
  • запрещено торговать оптом; заниматься перевозками, если автомобилей в аренде или собственности больше 20; добывать полезные ископаемые; проводить сделки с ценными бумагами; продавать подакцизные товары и некоторые виды маркированных товаров (лекарства, обувь и меховые изделия), заниматься деятельностью по договору простого товарищества (доверительного управления).

Патент покупают на конкретный вид деятельности. Перечень видов деятельности, которые попадают под ПСН, устанавливают региональные власти.

Ограничения по применению НПД:

  • доходы за год не больше 2,4 млн. руб.;
  • нельзя нанимать работников по трудовым договорам;
  • запрещено перепродавать товары, продавать подакцизную и маркированную продукцию, добывать полезные ископаемые, вести посредническую деятельность (кроме доставки товаров и приема платежей за эти товары в пользу других лиц).

Как ИП уйти с общего режима в середине года

Уйти с общего режима на УСН или ЕСХН в середине года ИП не могут (работает то же правило, что и для организаций: новый режим только с начала года).

А вот с переходом на ПСН в середине года все обстоит намного проще: нужно просто купить патент. Подать заявление на покупку патента (форма № 26.5-1) нужно за 10 дней до даты, с которой ИП хочет начать применять патент.

Напомним, что патент будет действовать только на конкретный вид деятельности (или виды, ведь патентов можно купить несколько). И если ИП будет одновременно работать в других сферах бизнеса, которые под ПСН не попадают, то у него будет совмещение двух режимов: ОСНО ПСН.

Еще проще в середине года уйти на НПД. Предпринимателю достаточно зарегистрироваться в качестве плательщика НПД в приложении «Мой налог». Никаких уведомлений подавать не нужно.

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Как ИП уйти со спецрежима в середине года

Как уйти с УСН или ЕСХН

Для предпринимателей на УСН и ЕСХН работают следующие правила:

1. Добровольно перейти с этих режимов на общую систему в середине года нельзя.

2. Если ИП перестал соответствовать установленным критериям на протяжении года, он будет вынужден перейти на ОСНО (правила перехода такие же, как и для организаций).

3. Предприниматель может перейти с этих режимов на ПСН в любой момент или совмещать их с патентом.

4. ИП может перейти с этих режимов на НПД в середине года. Главное, не забыть уведомить налоговую службу об отказе от УСН или ЕСХН (формы из письма ФНС от 20.12.2019 № СД-4-3/26392@). Сделать это нужно в течение 30 дней со дня постановки на учет в качестве плательщика НПД.

Как уйти с ПСН

Расстаться с ПСН в середине года тоже реально. Есть два варианта добровольного ухода с ПСН:

  • Дождаться окончания срока действия патента. Если срок патента истек в середине года, а новый патент ИП не купил, то он автоматически окажется на базовом режиме.
  • Отказаться от патента до окончания срока действия. Для этого нужно подать заявление в налоговую службу (форма № 26.5-4). Однако такой способ доступен, если ИП прекращает заниматься деятельностью, под которую был куплен патент (например: патент был куплен на 1 торговый объект, а ИП его закрывает).

Так как для применения ПСН есть ограничения, то с нее тоже можно слететь. Произойти такая ситуация может в любое время года.

Например: ИП нанял на работу 16-го сотрудника или превысил лимит доходов.

Об утрате права на патент нужно сообщить в налоговую службу путем подачи заявления (бланк из приказа ФНС от 12.07.2019 № ММВ-7-3/352@). Сделать это нужно в течение 10 дней с того момента, когда произошло событие, которое привело к утрате права на ПСН.

Как уйти с НПД

Для предпринимателей, которые хотят уйти с НПД работают следующие правила:

1. Если ИП перестал соответствовать критериям применения режима на протяжении года, он автоматически попадет на ОСНО. Однако ИП разрешается подать уведомление в налоговую инспекцию о переходе на УСН или ЕСХН. Сделать это нужно в течение 20 дней со дня, когда было утрачено право на НПД. Купить патент и работать на нем остаток года тоже разрешено.

2. Добровольно уйти с режима можно в любой момент. Достаточно сняться с учета через приложение «Мой налог». Однако важно понимать, что при добровольном уходе с НПД, перейти на другой спецрежим (УСН, ЕСХН) до конца текущего года уже не получится. Ограничений по переходу на ПСН не предусмотрено.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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