Как оформить квартиру в собственность удаленно. Почему электронная регистрация безопасна

Оформить право на квартиру сегодня можно онлайн. Это экономит время, силы, а если недвижимость находится в другом городе — еще и существенно сокращает расходы. Расскажем, как это сделать, и что для этого нужно.

Электронная регистрация права собственности

Чтобы сделка купли-продажи (дарения, мены и т. д.) состоялась, нужно зарегистрировать переход права собственности в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В этом реестре хранятся сведения о всех объектах недвижимости: комнатах, квартирах, домах, земельных участках.

Ведением реестра занимается специальный государственный орган — Росреестр. Если у объекта сменился владелец — ему нужно обратиться в Росреестр и зафиксировать право собственности на эту недвижимость.

Сейчас это можно сделать удаленно электронным способом.

Порядок действий следующий:

1. Нужно завести на официальном портале Росреестра личный кабинет. Для этого понадобится подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги (в системе ЕСИА).

2. Выбрать в личном кабинете необходимую услугу: «Государственная регистрация возникновения и перехода прав на объект недвижимого имущества».

3. Заполнить предложенную форму заявления.

4. Прикрепить скан-образы подтверждающих документов.

Например: договор купли-продажи, нотариальное согласие супруга продавца на отчуждение недвижимости, паспорта сторон сделки.

5. Уплатить госпошлину.

Важно: при подаче документов электронным способом можно сэкономить на госпошлине. В соответствии с п. 4 ст. 333.35 НК РФ уплатить нужно будет только 30 % от установленной суммы. Эта льгота действует до 01.01.2023.

6. Подписать документы электронной цифровой подписью (о подписи мы расскажем ниже).

7. Получить выписку из ЕГРН, заверенную электронной подписью государственного регистратора.

Электронная регистрация перехода права собственности занимает до 7 рабочих дней. Но обычно, если заявление заполнено верно, а документы не вызывают вопросов — процедура займет 2-3 дня.

Электронно-цифровая подпись

Оформить сделку онлайн можно только с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи (КЭП).

Документ, который подписан КЭП, имеет такую же юридическую силу, как если бы человек подписал его собственноручно.

Получить КЭП можно в аккредитованном удостоверяющем центре (АУЦ). Для получения КЭП понадобится заявление, паспорт и СНИЛС. Сотрудник АУЦ обязательно проведет идентификацию личности гражданина по представленным документам. По новым правилам, которые вступили в силу 01.07.2021 года направить вместо себя представителя гражданин не вправе, даже если у представителя есть нотариальная доверенность.

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Как государство защищает владельцев недвижимости

Чтобы обезопасить имущество граждан от мошенников, государство в 2019 году внесло поправки в закон о регистрации права собственности (№ 218-ФЗ от 13.07.2015).

Согласно требованиям закона, гражданин предварительно должен уведомить Росреестр о том, что он согласен на проведение регистрационных процедур электронным способом.

Для этого владельцу недвижимости нужно направить в Росреестр заявление. Сделать это можно следующими способами:

лично подойти в орган Росреестра;

обратиться в МФЦ;

направить заявление почтой, но в этом случае документ предварительно нужно заверить у нотариуса.

На каждый объект недвижимости нужно подать отдельное заявление. Получив заявление от владельца собственности, Росреестр внесет отметку в ЕГРН. Если такой отметки в ЕГРН не будет, Росреестр будет по умолчанию считать, что гражданин не собирается заключать сделки электронно, и будет отклонять документы, присланные онлайн.

В некоторых случаях предварительное согласие владельца на электронную регистрацию не требуется, в частности:

Когда документы в Росреестр подает нотариус. Когда документы направляет банк (например: если квартира куплена в ипотеку). Когда документы подают местные органы власти.

Когда сделку нельзя заключить удаленно

Некоторые сделки провести удаленно нельзя. Например:

сделки при участии несовершеннолетних;

альтернативные сделки с несколькими участниками (каждая такая сделка должна быть зарегистрирована отдельно).

Кроме того, некоторые сделки по закону требуют обязательного участия нотариуса, поэтому провести их полностью в удаленном формате невозможно. Например:

отчуждение доли в квартире;

сделки с недвижимостью, которая принадлежит несовершеннолетнему или ограниченно дееспособному гражданину;

сделки, в которых имуществом распоряжается опекун на условии доверительного управления.

Подведем итог

Главный плюс удаленной регистрации сделки — это удобство. Ведь можно подать документы, не выходя из дома. Такой способ часто выбирают те, кто покупает квартиру в другом городе. Это позволяет сократить расходы на разъезды и проживание в ожидании готовности документов по сделке.

Второе преимущество — экономия времени. При подаче документов на бумаге их будут рассматривать до 10 рабочих дней. Электронная госрегистрация происходит на порядок быстрее.

Правда в итоге никакого бумажного документа с печатями собственник на руки не получит. Выписка из ЕГРН, удостоверяющая право собственности на недвижимость, поступает на e-mail заявителя. А многие граждане пока с недоверием относятся к электронным документам. Хотя эти опасения беспочвенны. Ведь выписка, заверенная ЭЦП регистратора, имеет полную юридическую силу и ее примут и в любом коммерческом или государственном учреждении.