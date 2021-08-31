Получаем подпись в ФНС: как выбрать носитель

Чтобы бесплатно получить подпись в ФНС, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо или нотариус должны приобрести специальный токен. Токен — это носитель электронной подписи, он служит для хранения ключа ЭП и его использования.

В этой статье мы разберёмся в том, какие носители существуют, в чём разница между ними и расскажем, как с ними работать и какие ошибки могут возникнуть во время их эксплуатации.

Какие носители бывают

Все токены внешне напоминают флешку и выполняют её функции — выступают в качестве носителя. Однако, в отличие от обычной флешки, токены являются защищёнными носителями: на них устанавливается пароль и в них встроены криптографические алгоритмы. Это сделано для того, чтобы максимально обезопасить хранимую на них электронную подпись от компрометации, то есть доступа постороннего лица к защищённой информации.

Мы лишь вскользь упомянем о том, что хранить электронную подпись можно и на компьютере, но это небезопасно. В то же время, с 1 января 2022 года, получить подпись для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов можно будет только в удостоверяющем центре ФНС. И получатель должен иметь при себе токен, на который и будет загружен ключ.

К носителям выставлены определённые требования: они должны быть сертифицированы и соответствовать формату USB Type-A. К этому типу можно отнести следующие токены:

JaCarta LT, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ;

Рутокен Lite, Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S;

ESMART Token, ESMART Token ГОСТ.

В чём разница

Носители различают по следующим критериям: производитель, внешний вид, аппаратная криптография, объём защищённой памяти, цена, дополнительные опции, поддержка тех или иных операционных систем и необходимое программное обеспечение для работы.

Токены могут различаться также и по максимальному количеству электронных подписей, которые можно на них установить. Например, если размер носителя 64 Кб, то на него можно установить до 8 электронных подписей.

Объём защищённой памяти варьируется от 32 до 128 Kb, в зависимости от производителя. Некоторые модели могут содержать дополнительную flash-память для автоматического запуска необходимого программного обеспечения. Большинство токенов поддерживает множество версий Windows, а также Mac OS X и GNU/Linux.

Несмотря на все отличия, носители служат одной цели. Мы рекомендуем при выборе токена обращать внимание на то, подходит лишь ваша операционная система или нет для работы с данным носителем. При необходимости можно покупать карту с дополнительными опциями.

Как работать с носителями

Мы говорили об этом раньше, но напомним — токен должен быть сертифицирован ФСТЭК России или ФСБ России. Только на такой носитель УЦ ФНС сможет установить электронную подпись и, соответственно, только с таким носителем сможет работать индивидуальный предприниматель, юридическое лицо или нотариус.

Порядок получения электронной подписи на токен выглядит следующим образом:

Приобретаем сертифицированный носитель. Приходим в операционный зал налогового органа региона. Представляем документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, токен и документацию к нему. Получаем электронную подпись.

Чтобы полноценно работать с установленной на токен электронной подписью, нужно выполнить ещё несколько действий. Главное — на компьютер нужно установить криптопровайдер «КриптоПро CSP», это требование налоговой. Остальное зависит от выбранного носителя: нужно будет установить драйвер для работы с токеном.

Порядок работы с носителями очень прост: в случае с Рутокеном, который является самым распространённым российским носителем, достаточно установить драйвер и воткнуть сам токен в гнездо USB. Настройка носителя осуществляется в специальной панели управления, которая устанавливается вместе с драйвером.

После выполненных действий электронную подпись можно будет использовать по назначению: подписывать электронные документы, работать с государственными порталами и участвовать в закупках.

Какие могут возникнуть ошибки

Во время работы с токеном могут возникать ошибки, которые может исправить либо сам пользователь, либо организация, выдавшая носитель. Рассмотрим основные ошибки, которые возникают при работе с Рутокеном.

Сертификат ненадёжен / Не удалось проверить статус отзыва . Для решения проблемы достаточно обновить комплект драйверов. Если же это не помогло, то выберите ваш сертификат в панели управления, нажмите кнопку «Свойства» и перейдите на вкладку «Путь сертификации», где вы сможете установить сертификат и сделать его доверенным. Rutoken перестаёт определяться . Эта ошибка может быть связана со спецификой работы материнской платы. Если невозможно запустить панель управления, но светодиод на токене горит, достаточно извлечь носитель и заново его вставить. Если же это не помогло, обратитесь в удостоверяющий центр за помощью. Панель управления не видит Рутокен ЭЦП 2.0 . Чтобы решить эту проблему, нужно пробовать разные варианты:

воспользуйтесь другим разъёмом USB;

переустановите комплект драйверов;

проверьте количество считывателей в настройках панели управления (значение должно быть 1).

Носитель ключа электронной подписи нужно хранить в недоступном для посторонних лиц месте, чтобы избежать компрометации. Использовать его нужно чётко в соответствии с прилагаемой инструкцией, а при возникновении проблем — пользоваться вышеуказанными методами их решения или обращаться в службу поддержки.