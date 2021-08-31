Что изменится в онлайн-кассах с 6 августа

ФФД — формат фискальных данных — структурированный шаблон, который заложен в программное обеспечение онлайн-кассы. ФФД определяет формат пробиваемых чеков: структуру и содержание.

Сегодня можно пользоваться онлайн-кассами, которые поддерживают форматы 1.05, 1.1 и 1.2. Каждая последующая версия формата добавляет что-то новое в структуру чека или сокращает список обязательных реквизитов. Версия 1.2 нужна для работы с товарами, подлежащими обязательной маркировке. Дополнительные реквизиты утвердили в приказе ФНС № ЕД-7-20/662@от 14 сентября 2020 года.

Главное отличие ФФД 1.2 в том, что он предполагает изменение реквизитов кассового чека. В него добавили:

Операционный реквизит чека. Содержит дату и время операции, идентификатор операции и данные операции. Реквизит есть только в электронном кассовом чеке.

Отраслевой реквизит чека. Можно указывать для чека в целом или отдельно для каждого товара. Должен быть в чеке, если производится расчет за маркированный товар.

Сведения о покупателе. Этого реквизита может не быть в печатном кассовом чеке. Но он должен быть в электронном чеке в случаях, когда это требуют нормы 54-ФЗ. То есть при расчетах между организациями или индивидуальными предпринимателями, а также выплатах выигрыша в лотерею и страховых выплатах.

Что изменится после 6 августа

В связи с введением обязательной маркировки для всё большего количества товаров Правительство устанавливает новые требования к онлайн-кассам и фискальным накопителям. В таких условиях переход на ФФД 1.2, который обеспечивает взаимодействие с ГИС МТ (Честный ЗНАК), становится необходимостью для бизнеса, который работает с маркированными товарами.

Касса будет работать по новому принципу — в момент пробития чека происходит следующее:

Формируется запрос на проверку и отправляется в «Честный ЗНАК» через ОФД. В системе «Честный ЗНАК» формируется ответ на запрос. В уведомлении о реализации товара фиксируется результат проверки. Выбытие товара фиксируется в квитанции на уведомление.

Процесс отправки и получения сведений от «Честного ЗНАКА» происходит моментально.

Пользователи онлайн-касс вправе зарегистрировать фискальные накопители с ФФД 1.05 и 1.1 до 6 августа и использовать их до окончания срока действия. Если они являются участниками системы «Честный ЗНАК», то после этого потребуются фискальные накопители типа «М», которые и поддерживают новый формат.

За поддержку формата фискальных данных отвечает и фискальный накопитель и сама онлайн-касса. Для кассы нужна специальная прошивка, а фискальный накопитель должен иметь тип М.

«Астрал.ОФД» поддерживает новый формат

Онлайн-сервис «Астрал.ОФД» поддерживает ФФД 1.2, умеет работать с маркированными товарами и передает фискальные данные по требования 54-ФЗ. Пользователи системы уже сейчас могут зарегистрировать или перерегистрировать кассу с фискальным накопителем, который поддерживает новый формат данных и работать с товарами, не беспокоясь о передаче в «Честный ЗНАК» и ФНС.

Автор: Сергей Сакун читать другие статьи автора