Что делать, когда ФНС требует исправить декларацию по НДС

Все чаще плательщики НДС получают от налоговой требования пояснить расхождения в декларации по налогу. А порой и вовсе — настойчивые просьбы сдать уточненку, убрав из расчета часть входящих счетов-фактур. Что делать, если вы получили требование ИФНС скорректировать данные по НДС, стоит ли соглашаться на подобные просьбы, расскажем в нашем материале.

При камеральной проверке деклараций по НДС претензии налоговиков чаще всего связаны с двумя причинами:

высокая доля вычетов;

недобросовестные поставщики.

Высокая доля вычетов

Налоговые декларации по НДС анализируются ИФНС на предмет уровня вычетов в сумме налога, начисленного с продаж. По мнению налоговой, доля вычетов НДС не должна превышать 89%.

Напомним, что действующее законодательство не содержит никаких ограничений по размеру вычетов НДС.

Основания для применения налоговых вычетов НДС указаны в статьях 171, 172 Налогового кодекса:

товары, работы, услуги, имущественные права приобретаются для деятельности, облагаемой НДС;

приобретенные товары, работы, услуги, имущественные права отражены в учете покупателя;

имеется надлежаще оформленный счет-фактура.

Откуда же взялась эта безопасная доля вычетов?

Еще в 2007 году были разработаны критерии оценки рисков попадания в план выездных налоговых проверок. Одним из таких критериев является доля налоговых вычетов по НДС в размере свыше 89%. Именно поэтому, в случае получения деклараций по НДС с долей вычетов выше указанной, ИФНС скорее всего направит требование о предоставлении пояснений.

При получении такого требования у налогоплательщика есть два варианта:

написать ответ с объяснением причин увеличения вычетов НДС.

Например, незапланированное снижение выручки или, наоборот, закупка дорогостоящего оборудования для расширения деятельности.

перенести вычеты НДС на последующие отчетные периоды и сдать уточненную декларацию с долей вычетов не выше безопасной.

Напомним, что вычет НДС можно заявить в течение 3 лет с момента оприходования соответствующих товаров, работ, услуг, имущественных прав.

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Доля вычетов — показатель, понятный налогоплательщику заранее, его можно скорректировать самостоятельно до подачи декларации, и тут редко доходит до серьезных споров с налоговой. А вот требование ИФНС убрать из вычетов суммы НДС, полученного от якобы неблагонадежных поставщиков, может стать неприятной неожиданностью.

Недобросовестные поставщики

Прежде всего отметим, что недобросовестность по мнению налоговой не всегда означает таковую в реальности. ФНС может признать недобросовестными контрагентов по следующим критериям:

отсутствие по месту регистрации;

номинальный руководитель;

создание незадолго до заключения договора;

работа с одним покупателем,

отсутствие сотрудников и имущества;

нет расходов на обычную хозяйственную деятельность;

налоговая отчетность с минимальными суммами налогов к уплате.

При обнаружении среди ваших поставщиков подобных контрагентов налоговая, скорее всего, настойчиво попросит убрать вычеты по этим поставщикам из вашей декларации по НДС. Вы, конечно, можете пойти навстречу ИФНС, исправить отчетность и доплатить налоги. Но иногда стоит побороться за свои права.

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Как обосновать свою позицию и право на вычеты по НДС

Верховный суд РФ в своем Определении от 14.05.2020 по делу № А42-7695/2917 подчеркнул, что один лишь факт неисполнения поставщиком обязанности по уплате налога не может являться основанием для отказа в вычетах.

Для признания вычетов необоснованными налоговой надо доказать нереальность сделок со спорными контрагентами. Пока не доказано обратное, все отраженные в учете операции признаются реальными, исходя из презумпции невиновности налогоплательщика. При отсутствии доказательств нереальности сделки суды встают на сторону налогоплательщиков.

Например, в Постановлении от 30.03.2018 по делу № А76-8310/2017 Арбитражный суд Уральского округа указал, что признаки номинальности у контрагентов сами по себе не могут являться доказательством нереальности сделок.

Проявление должной осмотрительности при выборе контрагентов может стать еще одним аргументом в пользу правомерности вычетов НДС.

Так, в Постановлении от 15.01.2018 по делу № А50-10371/2017 Арбитражный суд Уральского округа поддержал налогоплательщика, указав на проявленную им должную осмотрительность при выборе поставщиков как на признак отсутствия необоснованной налоговой выгоды.

Перед заключением сделки, особенно крупной, соберите информацию о потенциальном контрагенте, его деловой репутации, ресурсах и опыте. Это может пригодиться при общении с налоговыми органами.

Однако, указанные выше аргументы не сработают, если инспекцией будет выявлено, что сделки заключались лишь с целью уклонения от уплаты налогов. Например, путем создания сети технических компаний, не ведущих хозяйственную деятельность, и организации формального документооборота.

Например, в деле № А76-46624/2019 были доказаны взаимозависимость участников, заключение фиктивных договоров, а также факт оказания услуг третьими лицами, на что и указал Верховный суд РФ в Определении от 12.05.2021, приняв сторону налоговой инспекции.

Если же сделки заключены в рамках обычного ведения деятельности налогоплательщика, есть договоры с указанием условий выполнения обязательств сторонами, применяются рыночные цены, при этом не выявлено никаких схем по обороту денег внутри группы компаний или сговора с целью уменьшения налогов, суды встают на сторону налогоплательщиков.

Например, в постановлении от 25.01.2018 по делу № А66-8897/2016 Арбитражный суд Северо-западного округа отклонил обвинения ИФНС во взаимозависимости, указав на то, что налоговиками не было представлено доказательств создания замкнутых денежных потоков без цели реальной деятельности.

Как видим, отстоять свое право на налоговые вычеты по НДС вполне реально. Для этого проверяйте своих контрагентов перед заключением договоров, сохраняйте переписку по вопросам заключения и ведения сделок, прописывайте в договорах все условия и детали взаимодействия, избегайте рамочных договоров, оформляйте все первичные документы, ну и, конечно, не заключайте нереальных сделок с единственной целью заплатить меньше налогов.