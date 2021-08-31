Что стало с рынком ЭЦП после 1 июля 2021 года: обзор удостоверяющих центров

Сертификаты электронной подписи с 1 июля 2021 года могут выдавать только те удостоверяющие центры, которые прошли аккредитацию по новым правилам. Мы решили проанализировать рынок и разобраться — с кем можно сотрудничать, а кто уже выбыл из игры.

Причины прекращения выдачи аккредитации всем УЦ

Виной всему стали довольно доступные требования к аккредитации. Желающих войти в эту отрасль оказалось слишком много: в последнее время в России функционировали порядка 400 удостоверяющих центров. К сожалению, не все они могли обеспечить должную информационную безопасность и нести ответственность перед своими клиентами.

Чрезмерно большое количество УЦ осложняло, кроме того, государственный контроль и надзор за рынком. Решением стал пакет поправок к Федеральному закону № 63 «Об электронной подписи» (в ред. от 27.12.2019 № 476-ФЗ).

Теперь право выдавать цифровой аналог подписи останется у единичных организаций.

Требования, которые предъявляются к УЦ с 01 июля 2021 года

Напомним читателям, что это за новые, более строгие требования, предъявляемые к Удостоверяющим центрам.

Согласно новым правилам (изменения к Федеральному закону № 63 «Об электронной подписи» (в ред. от 27.12.2019 № 476-ФЗ):

уставный капитал УЦ (1 млрд руб. вместо 7 млн руб.) и сумма гарантированного возмещения ущерба должна быть выше, чем прежде;

аккредитация проходит в два этапа с обязательным прохождением Правительственной комиссии, в состав которой входят представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ФНС, ФСБ и других служб;

новая аккредитация выдается на срок не 5 лет, а только 3 года;

за умышленно неправомерные действия сотрудников УЦ при выдаче электронной подписи введена уголовная ответственность;

ужесточены требования к деловой репутации удостоверяющего центра.

Те удостоверяющие центры, которые не прошли аккредитацию согласно новым правилам, не смогут с 1 июля 2021 года выдавать электронные подписи.

Еще одно нововведение: с 1 июля стартовала выдача сертификатов ЭП для директоров (ЕИО) организаций и ИП через ФНС. С 1 января 2022 года к налоговой службе полностью переходит контроль за выдачей этим лицам электронных подписей.

Многие Удостоверяющие центры просто перестали работать и закрылись. Но есть те, кто вопреки закону продолжают выдавать электронные подписи.

Так, недавно специалистами Калуга Астрал в сервисе для сдачи отчетности Астрал Отчет 5.0 был замечен сертификат от Удостоверяющего Центра ООО «МЦСП-ГРУПП», хотя компания уже лишена аккредитации.

Проверяем информацию на сайте Минцифры: аккредитация была досрочно прекращена 09.08.2021 г.:

А еще раньше она была приостановлена (с этого момента выдавать подписи УЦ не имел право):

Мы проверили еще несколько УЦ, потерявших с июля 2021 г. аккредитацию, но их сайты продолжают функционировать и, как ни в чем не бывало, предлагать услуги.

1) Удостоверяющий Центр «КонсультантЪ» (г. Томск).

2) ООО «Тюменский удостоверяющий налоговый центр» (г.Тюмень).

3) ООО «Центральный Удостоверяющий Центр» (г. Москва).

Поэтому перед тем, как подписывать договор, убедитесь, что УЦ находится в актуальном списке аккредитованных удостоверяющих центров и продаст вам сертификат электронной подписи законно.

Если ваш УЦ сейчас потерял аккредитацию, то все выданные им электронные подписи перестают работать. Владельцам таких ЭЦП следует получить новые сертификаты у проверенных центров.

Санкции за выдачу сертификатов неаккредитованными УЦ

Осуществление предпринимательской деятельности (в т. ч. выдача сертификатов) без соответствующей аккредитации будет теперь относиться к незаконному предпринимательству. Соответствующие поправки вступили в силу к статье 171 УК РФ с 27.07.2021. То есть руководителей УЦ-правонарушителей можно будет привлечь к уголовной ответственности.

Удостоверяющие центры, прошедшие аккредитацию

Список аккредитованных на сегодняшний день Удостоверяющих центров можно посмотреть на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Назовем центры, которые на сегодня уже прошли аккредитацию и продолжают работу в 2021 г.:

УЦ «Тензор» (приказ Минцифры России от 30.12.2020 № 807); УЦ «Такском» (решение Правительственной комиссии, протокол от 18.05.2021 № 2); СКБ Контур (решение Правительственной комиссии; протокол от 21.06.2021 № 3); ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (решение Правительственной комиссии; протокол от 01.07.2021 № 5); ПАО «Сбербанк России» (решение Правительственной комиссии; протокол от 01.07.2021 № 5); УЦ «Калуга Астрал» (решение Правительственной комиссии, протокол от 20.07.2021 № 6); АО «Единая электронная торговая площадка» (решение Правительственной комиссии, протокол от 20.07.2021 № 6); ООО «Научно-производственный центр «1С» (решение Правительственной комиссии, протокол от 20.07.2021 № 6); Удостоверяющий центр «Росэлторг» (решение Правительственной комиссии, протокол от 22.07.2021, № 6).

УЦ Калуга Астрал получил аккредитацию по новым правилам. Компания подтвердила соответствие всем требованиям законодательства и надежную деловую репутацию.

Как изменился рынок

Аккредитацию прошли УЦ, которым и так принадлежала значительная часть рынка. В ближайшей перспективе государство планирует разбить рынок ЭЦП на 3 сегмента:

В государственном, предсказуемо, электронные подписи будет выдавать госслужащим УЦ Федерального казначейства.

В финансовом будет действовать УЦ Центробанка для выдачи ЭП финансовым организациям.

Коммерческий (то есть выдача ЭП юрлицам и ИП) возьмет под свой контроль УЦ ФНС России. Но вместе с тем, осуществлять деятельность также будут АУЦ и доверенные лица УЦ ФНС (ДУЦ).

Что будет после 1 января 2022 г.

Тем, кто сейчас получил подписи не в ФНС, а в АУЦ или продолжает пользоваться ранее полученными ЭЦП, срок которых истекает после 1 января 2022 года могут не беспокоиться.

Сертификаты, выданные до 01.01.2022 будут действовать до конца их срока.

Минцифры 10.08.2021 направило в адрес ФНС письмо, в котором ведомство разъясняет порядок действия сертификатов.

Сертификаты ЭП, которые выпущены аккредитованным по новым правилам УЦ можно продолжать использовать и после 1 января 2022 года.

Обратите внимание! Важно, чтобы сертификат был выдан в период, когда действовала аккредитация, но не важно был аккредитован УЦ до или после 1 июля.

Например: УЦ Калуга Астрал получил аккредитацию 20 июля 2021 года. Все сертификаты, выпущенные нашим удостоверяющим центром до 01.07.2021 и после 20.07.2021 действительны и будут действовать до окончания их срока (даже если он за пределами 1 января 2022 года). Это относится и к сертификатам сотрудников.

Удостоверяющие центры, которые получили аккредитацию по новым правилам, смогут после 1 января 2022 года осуществлять выдачу электронных подписей только физлицам, действующим от имени организации по доверенности или обычным гражданам.

ЭЦП для юридических лиц и ИП будет выдавать с нового года только УЦ ФНС РФ.

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