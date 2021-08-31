ЭДО и электронная подпись для медицинских учреждений

12 января 2021 года был подписан Приказ Минздрава РФ, который утвердил повсеместное внедрение электронного документооборота в медицинских учреждениях и замену физических подписи и печати врача на электронную подпись. Приказ вступил в силу 1 февраля. Расскажем, что нового он привнёс в работу медучреждений.

О чём говорит приказ Минздрава о внедрении ЭДО

Приказ позволил медучреждениям полностью перейти на электронный оборот медицинских документов, включая предоставление сведений для проверок в надзорные ведомства.

В документе также установлены требования к формированию, подписанию и хранению электронных медицинских документов, включая обмен ими и передачу данных в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ).

Помимо этого, перечислены участники системы ведения медицинской документации в электронной форме. В их число входят медицинские и фармацевтические организации и их работники, страховые медицинские организации, операторы информационных систем, пациенты и различные органы и организации, которым может предоставляться доступ к медицинской документации.

В приказе также говорится о том, что решение о полном или частичном переходе на ЭДО каждое медучреждение принимает самостоятельно. Это значит, что медицинские организации сами устанавливают сроки перехода на ЭДО и виды документов, которые подлежат переводу в цифровой формат.

Для обмена медицинскими электронными документами используются информационные системы учреждений, ЕГИСЗ и другие подобные системы.

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Для того чтобы пациент или его представитель смог получить бумажную версию документа в перешедшей на электронный документооборот медорганизации, нужно будет написать отдельное заявление.

Подписывать электронные документы медработники будут электронной подписью.

Электронная подпись для медработника

Согласно приказу, любой медицинский документ нужно подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Есть два варианта получения такой подписи:

на врача как на физическое лицо — в этом случае он может использовать ЭП в любых целях, в том числе личных;

на сотрудника медучреждения — в этом случае ИНН больницы будет прописан в сертификате, и такую ЭП можно будет использовать только для работы в конкретной медицинской организации.

Также для подписи документов может использоваться УКЭП руководителя или представителя организации, если того требует статус документа. Среди таких документов рецепты, справки, медицинские заключения и выписки из карты, свидетельства о рождении и свидетельства о смерти.

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Преимущества электронного документооборота в медучреждениях

Нововведения, утверждённые приказом, направлены на то, чтобы медработникам не приходилось дублировать документы в бумажном и электронном виде. Тем самым снижается нагрузка на врачей: сокращается время рутинных обязанностей, и врач может больше времени уделять пациентам.

Ещё один плюс: врачи смогут предоставлять доступ к электронным документам коллегам из других медучреждений. Благодаря этому, специалисты смогут оперативно ознакомиться с историей болезни или результатами анализов и оказать пациенту эффективную помощь.

Помимо этого, электронный документооборот дал возможность медработникам взаимодействовать с контрольно-надзорными органами удалённо.

Частые вопросы об ЭДО в медучреждениях

Что включает в себя электронный медицинский документооборот?

Формирование, подписание и хранение электронных медицинских документов, их регистрацию в ЕГИСЗ, предоставление доступа к медицинской документации, которую ведут в электронном формате.

Можно ли выдать электронный документ пациенту?

Да, в печатном или электронном виде. В первом случае документ подписывается ответственным сотрудником, при этом вносить рукописные изменения в документ нельзя. При необходимости на документ ставится печать медицинской организации. Электронный документ подписывают электронной подписью.

Как долго хранятся электронные медицинские документы?

Срок хранения совпадает с требованиями к срокам хранения печатных документов.

Можно ли исправить электронный документ?

Можно, с подписью сотрудников, сделавших изменения. Изменённый документ передаётся в Реестр электронных медицинских документов — РЭМД.

Как перевести бумажный документ в электронный формат?

Отсканировать документ, заполнить необходимые поля в медицинской информационной системе (МИС), загрузить и подписать документ электронной подписью.

ЭДО с МСЭ

Сейчас постепенно налаживается связь между медицинскими учреждениями, государственными информационными системами и контролирующими органами. Недавно вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что до конца 2021 года полностью электронный документооборот будет введён между клиниками и бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Это поможет существенно сократить сроки, избавит от лишних справок и позволит обращаться и получать результаты электронно через портал государственных услуг.

МСЭ по установлению инвалидности проводится в дистанционном формате уже с апреля 2020 года, а с 2022 года справки по инвалидности будут выдавать только в электронном виде.

Также вице-премьер напомнила, что с 27 сентября 2021 года граждане РФ с инвалидностью смогут пользоваться электронным сертификатом для получения отдельных видов технических средств реабилитации (ТСР).

Заключение

Электронный документооборот в медучреждениях — важный шаг в развитии цифровизации. Для обеспечения электронного документооборота медучреждениям необходимы система ЭДО и усиленные квалифицированные электронные подписи для сотрудников. УЦ «Калуга Астрал» предоставляет широкий выбор ПО и тарифов, которые помогут внедрить полностью электронный документооборот в медучреждении.