Ошибки в форме СЗВ-ТД: инструкция по исправлению для кадровика и бухгалтера

Неважно — сменили сотрудники свои бумажные книжки на электронные или нет, бухгалтеру все равно нужно отправлять по ним данные по форме СЗВ-ТД в Пенсионный фонд. Расскажем про ошибки в СЗВ-ТД и о том, как их исправить, а еще про штрафы для нарушителей.

Действующая форма СЗВ-ТД

С 1 июля 2021 года отчет сдается по форме, утвержденной постановлением Правления ПФР 25.12.2019 № 730п в редакции постановления от 27.10.2020 № 769п.

Кто сдает

Форму обязаны сдавать все работодатели, как компании, так и ИП, если у них есть наемные работники, включая совместителей, иностранцев, дистанционщиков и надомников.

Когда сдавать

Форму заполняют и сдают, если произошло кадровое событие:

1. Прием или увольнение работника.

Срок подачи отчета — на следующий день после издания приказа.

2. Иное событие:

перевод на другую постоянную работу,

присвоение нового разряда, квалификации,

переименование работодателя,

запрет занимать должность по решению суда,

заявление работника о выборе электронной или бумажной трудовой книжки.

Срок подачи отчета — не позже 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором проведено кадровое мероприятие (подано заявление о выборе трудовой книжки).

Способ подачи отчета в ПФР

Форму на бумажном носителе могут сдать работодатели с численностью персонала не больше 25 человек.

Все остальные сдают отчет электронным способом.

Сдавайте электронную отчетность в ПФР и другие госорганы через сервис Астрал Отчет 5.0 — быстро, удобно, надежно.

Штраф за несдачу отчета

Если ПФР обнаружит, что отчет сдан с ошибками, он отправит запрос о представлении исправлений. На корректировку недочетов у работодателя будет 5 дней (п. 38 р. IV приказа Минтруда от 22.04.2020 № 211н).

Если отчет вовремя не сдан, ПФР может передать информацию в ГИТ. А уже инспектор ГИТ составит протокол об административном нарушении.

В 2021 году за несдачу отчета предусмотрены санкции по ст. 15.33.2 КоАП РФ: должностному лицу грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей. Но нужно учитывать, что при проведении проверки инспектор ГИТ может найти другие нарушения, которые могут обойтись работодателю значительно дороже.

Если работодатель сам обнаружил ошибки в ранее сданном отчете и внес исправления, то никаких санкций ему не грозит.

Типовые ошибки в СЗВ-ТД и способы их исправления

Ошибки в отчете можно условно поделить на 3 группы:

1. Ошибки, в результате которых, отчет считается непринятым

Таким ошибкам ПФР присваивает код 50.

Например: неверно указали регистрационный номер работодателя в ПФР (50.ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.1) или его ИНН (50.ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.2).

Примечание: все коды ошибок вы можете найти в Приложениях 1-4 к постановлению № 730п.

Способ исправления: подать отчет заново с верными сведениями.

2. Ошибки, в результате которых ПФР принимает поданные сведения только частично

Таким ошибкам ПФР присваивает код 30.

Например: неверно указан СНИЛС работника (30.ВСЗЛ.ОП.1.1), пропущено наименование должности работника (30.ЭТК.СЗВ-ТД.1.5).

Порядок исправления таких ошибок будет зависеть от того, какой протокол получен из ПФР — положительный или отрицательный.

Протокол отрицательный: нужно сформировать и сдать отчет заново с корректными данными.

Протокол положительный: нужно отменить ошибочные данные, и внести правильные.

На этом случае остановимся подробнее.

Способы исправления

Вариант 1. Что делать, если вамнужно отменить запись в отчете целиком.

Например: в ранее сданном отчете ошибочно указана запись о приеме на работу.

Действуем так:

формируем новый отчет;

переносим в него данные из первичного отчета;

ошибочное событие помечаем символом «Х» в графе 11.

подписываем и отправляем отчет.

Вариант 2. Нужно исправить ошибку в строке кадрового мероприятия. Например: не указали должность сотрудника, но все остальные сведения внесены верно.

Действуем так:

формируем новый отчет;

вписываем кадровое мероприятие, которое требует корректировки, как оно было указано в первичном отчете;

помечаем его символом «Х» в графе 11;

в следующей строке вносим верную информацию;

подписываем и отправляем отчет.

Иногда отчет с исправлениями не проходит. Тогда можно поступить следующим способом:

Создать новый отчет и отменить в нем ошибочные сведения (путем проставления символа «Х»). Отправить отчет в ПФР. Получить положительный протокол. Сформировать новый отчет, указав верные сведения и снова отправить его в фонд.

3. Ошибки, когда отчет считается принятым

Таким ошибкам ПФР присваивает код 20.

Например: указан неверный КПП страхователя (20.ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.3).

Ваш отчет принят, можно не переживать. Исправьте сведения о страхователе в программе, чтобы последующие отчеты уходили с верными реквизитами.

Иногда даже исправлять ничего не нужно.

Например: в вашем отчете указан работник, по которому уже отчитался другой работодатель. Это бывает, если работник трудится где-то еще, а вид и дата кадрового события у вас и другого работодателя совпадают.

Просто проверьте данные и убедитесь, что у вас в учете все в порядке.