Ошибки в форме СЗВ-ТД: инструкция по исправлению для кадровика и бухгалтера

Неважно — сменили сотрудники свои бумажные книжки на электронные или нет, бухгалтеру все равно нужно отправлять по ним данные по форме СЗВ-ТД в Пенсионный фонд. Расскажем про ошибки в СЗВ-ТД и о том, как их исправить, а еще про штрафы для нарушителей.
Действующая форма СЗВ-ТД
С 1 июля 2021 года отчет сдается по форме, утвержденной постановлением Правления ПФР 25.12.2019 № 730п в редакции постановления от 27.10.2020 № 769п.
Кто сдает
Форму обязаны сдавать все работодатели, как компании, так и ИП, если у них есть наемные работники, включая совместителей, иностранцев, дистанционщиков и надомников.
Когда сдавать
Форму заполняют и сдают, если произошло кадровое событие:
1. Прием или увольнение работника.
Срок подачи отчета — на следующий день после издания приказа.
2. Иное событие:
- перевод на другую постоянную работу,
- присвоение нового разряда, квалификации,
- переименование работодателя,
- запрет занимать должность по решению суда,
- заявление работника о выборе электронной или бумажной трудовой книжки.
Срок подачи отчета — не позже 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором проведено кадровое мероприятие (подано заявление о выборе трудовой книжки).
Способ подачи отчета в ПФР
Форму на бумажном носителе могут сдать работодатели с численностью персонала не больше 25 человек.
Все остальные сдают отчет электронным способом.
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Штраф за несдачу отчета
Если ПФР обнаружит, что отчет сдан с ошибками, он отправит запрос о представлении исправлений. На корректировку недочетов у работодателя будет 5 дней (п. 38 р. IV приказа Минтруда от 22.04.2020 № 211н).
Если отчет вовремя не сдан, ПФР может передать информацию в ГИТ. А уже инспектор ГИТ составит протокол об административном нарушении.
В 2021 году за несдачу отчета предусмотрены санкции по ст. 15.33.2 КоАП РФ: должностному лицу грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей. Но нужно учитывать, что при проведении проверки инспектор ГИТ может найти другие нарушения, которые могут обойтись работодателю значительно дороже.
Если работодатель сам обнаружил ошибки в ранее сданном отчете и внес исправления, то никаких санкций ему не грозит.
Типовые ошибки в СЗВ-ТД и способы их исправления
Ошибки в отчете можно условно поделить на 3 группы:
1. Ошибки, в результате которых, отчет считается непринятым
Таким ошибкам ПФР присваивает код 50.
Например: неверно указали регистрационный номер работодателя в ПФР (50.ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.1) или его ИНН (50.ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.2).
Примечание: все коды ошибок вы можете найти в Приложениях 1-4 к постановлению № 730п.
Способ исправления: подать отчет заново с верными сведениями.
2. Ошибки, в результате которых ПФР принимает поданные сведения только частично
Таким ошибкам ПФР присваивает код 30.
Например: неверно указан СНИЛС работника (30.ВСЗЛ.ОП.1.1), пропущено наименование должности работника (30.ЭТК.СЗВ-ТД.1.5).
Порядок исправления таких ошибок будет зависеть от того, какой протокол получен из ПФР — положительный или отрицательный.
Протокол отрицательный: нужно сформировать и сдать отчет заново с корректными данными.
Протокол положительный: нужно отменить ошибочные данные, и внести правильные.
На этом случае остановимся подробнее.
Способы исправления
Вариант 1. Что делать, если вамнужно отменить запись в отчете целиком.
Например: в ранее сданном отчете ошибочно указана запись о приеме на работу.
Действуем так:
- формируем новый отчет;
- переносим в него данные из первичного отчета;
- ошибочное событие помечаем символом «Х» в графе 11.
- подписываем и отправляем отчет.
Вариант 2. Нужно исправить ошибку в строке кадрового мероприятия. Например: не указали должность сотрудника, но все остальные сведения внесены верно.
Действуем так:
- формируем новый отчет;
- вписываем кадровое мероприятие, которое требует корректировки, как оно было указано в первичном отчете;
- помечаем его символом «Х» в графе 11;
- в следующей строке вносим верную информацию;
- подписываем и отправляем отчет.
Иногда отчет с исправлениями не проходит. Тогда можно поступить следующим способом:
- Создать новый отчет и отменить в нем ошибочные сведения (путем проставления символа «Х»).
- Отправить отчет в ПФР.
- Получить положительный протокол.
- Сформировать новый отчет, указав верные сведения и снова отправить его в фонд.
3. Ошибки, когда отчет считается принятым
Таким ошибкам ПФР присваивает код 20.
Например: указан неверный КПП страхователя (20.ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.3).
Ваш отчет принят, можно не переживать. Исправьте сведения о страхователе в программе, чтобы последующие отчеты уходили с верными реквизитами.
Иногда даже исправлять ничего не нужно.
Например: в вашем отчете указан работник, по которому уже отчитался другой работодатель. Это бывает, если работник трудится где-то еще, а вид и дата кадрового события у вас и другого работодателя совпадают.
Просто проверьте данные и убедитесь, что у вас в учете все в порядке.
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