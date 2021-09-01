Налоговая взялась за онлайн-кассы: как проходят проверки в 2021 году

Налоговая начала проводить массовые проверки в 2021 году. Их цель — мотивировать к применению онлайн-касс в установленных законом случаях и увеличить поступления от налогоплательщиков.

В этой статье мы рассмотрим, кого проверяют налоговые органы, за что могут наказать индивидуальных предпринимателей и предложим меры по профилактике правонарушений в сфере применения онлайн-касс.

Кого проверяют

Налоговые органы проводят проверки, которые отчасти связаны с кассовой реформой.

Напомним: с 1 июля применять онлайн-кассу теперь должны и индивидуальные предприниматели без сотрудников, торгующие товарами собственного производства. То есть список случаев, в которых возможно неприменение контрольно-кассовой техники, существенно сократился.

Вместе с тем естественным образом возросло количество нарушений в этой сфере. Соответственно, правительство пришло к одному верному способу решения данной проблемы: проверки и наказания.

Как мы уже сказали выше, целью проверок является мотивирование налогоплательщиков к использованию контрольно-кассовой техники в случаях, когда это предписано законом. Проверки не ограничиваются каким-либо регионом, они проводятся по всей России. Однако, в первую очередь налоговая инспекция заинтересована двумя отраслями: рыночная торговля и общественное питание.

По рыночной торговле даже запустили пилотный проект, целью которого является выявление нарушителей, то есть налогоплательщиков, которые не используют онлайн-кассу. Это касается тех торговцев, чьи товары продаются либо в обустроенных торговых местах, либо на открытых прилавках, но внутри крытого рынка. Для этой цели разработали специальное программное обеспечение.

Проверки ужесточились, так как увеличилось количество нарушений. Но нарушения не всегда преднамеренные. Может быть такое: индивидуальный предприниматель должен был применять онлайн-кассу с 1 июля, но затянул с выбором и начал работать с кассой только через две недели после положенного срока. Поэтому налоговые органы не всегда сразу просят уплатить штраф, в некоторых случаях бизнес обходится одним лишь предупреждением. Если же нарушение не устраняют в течение оговорённого времени или совершают повторно, тогда налоговая и прибегает к наказаниям, о которых мы поговорим в следующем разделе.

Купить онлайн-кассу можно в нашем магазине.

Как наказывают

Вопреки заблуждениям налогоплательщиков, если вас не «засекли» сразу, то штраф всё равно может прийти в течение года. Это означает, что вы могли затянуть с регистрацией онлайн-кассы на две недели и только лишь в следующем году вы будете выплачивать штрафы. Всё зависит от того, насколько быстро налоговая инспекция сможет выявить нарушения.

Как налоговая рассчитывает штраф

Представим следующую ситуацию: индивидуальный предприниматель должен был использовать онлайн-кассу с 1 июля, но затянул с выбором и зарегистрировал её только к 15 числу.

За эти две недели у него была выручка, которая в народе зовётся «серой» — она не легальна. Выручка за это время составила 50 тысяч рублей. Сумма штрафа будет составлять от 25% до 50% от суммы выручки, при этом она не будет меньше десяти тысяч рублей. В этом случае штраф будет от 12 500 до 25 000 рублей.

Для юридических лиц штрафы больше — они могут достигать 100% выручки и не меньше 30 тысяч рублей.

Чтобы избежать наказаний, индивидуальный предприниматель должен вовремя регистрировать онлайн-кассу и проверять её и себя на соответствие требованиям, установленным в законодательстве.

Для передачи фискальных данных по требованиям 54-ФЗ нужен договор с оператором. «Астрал.ОФД» — это сервис, который в этом поможет. Кроме того, с его помощью можно: зарегистрировать онлайн-кассу, отправлять чеки клиентам и проводить мониторинг работы торговых точек.

Что может повлиять на ужесточение наказания

На размер штрафа влияет не только объём выручки, полученной незаконным путём. К примеру, у двух разных предпринимателей может быть одинаковый размер такой выручки, но у одного из них штраф может быть гораздо больше. Что на это влияет?

Если у предпринимателя уже имеется «багаж» административных правонарушений, при этом не обязательно касаемо применения онлайн-кассы, это может сыграть роль при назначении штрафа.

На ужесточение наказания больше всего влияет неоднократное нарушение в этой сфере. Например, если предприниматель систематически нарушает правила использования онлайн-кассы, то наказанием может быть не только штраф, но и принудительное приостановление деятельности.

Повлиять на наказание также может отказ от уплаты уже установленного штрафа. Тогда предприниматель будет считаться уклонистом от исполнения административного наказания, и к нему будут применены меры, установленные в ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

За что ещё могут наказать

Даже если индивидуальный предприниматель использует онлайн-кассу, он всё равно может совершить правонарушения в этой сфере. Перечислим основные случаи:

Если индивидуальный предприниматель продаёт товары или оказывает услуги при отсутствии информации об изготовителе, исполнителе или продавце, то ему грозит штраф от 1 500 рублей до 2 тысяч рублей. Если индивидуальный предприниматель использует онлайн-кассу, которая не соответствует требованиям, то ему грозит штраф от 1 500 тысяч рублей до 3 тысяч рублей. Если индивидуальный предприниматель не направляет чек своему клиенту, то ему грозит штраф до 2 тысяч рублей.

Юридические лица получают ещё большие штрафы: за отсутствие информации — до 40 тысяч рублей, за онлайн-кассу, которая не соответствует требованиям, — до 10 тысяч рублей, за ненаправление чека — до десяти тысяч рублей.