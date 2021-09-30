Отчетность компании в стадии ликвидации

Процедура ликвидации ООО довольно трудоёмкая. Несмотря на то что при закрытии ООО не платят налоги и взносы, юрлица-ликвидаторы обязаны в последний раз отчитаться, сдав в налоговую и внебюджетные фонды нулевую отчётность.

Сдача бухотчётности при ликвидации ООО

При ликвидации ООО компания представляет: бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах и приложения к ним в общем порядке, установленном для сдачи годовой отчётности.

Бухгалтерская отчётность, которая сдаётся в последний раз, называется ликвидационным балансом. Это обычный бухгалтерский баланс, но основанием для него является ликвидация предприятия.

Последним отчётным годом для ликвидируемого предприятия считается период с 1 января по дату исключения из ЕГРЮЛ. Ликвидационный баланс составляется на число месяца, которое предшествует дате исключения из государственного реестра.

Ликвидационный баланс бывает двух видов: промежуточный и окончательный. Промежуточный оформляется в период с начала процедуры ликвидации до её завершения. После завершения утверждается окончательный ликвидационный баланс, в который включаются также сведения об имуществе, оставшемся после распределения между учредителями.

Ликвидационный баланс сдаётся в ФНС в следующих формах:

промежуточный — в уведомлении о ликвидации ООО по форме Р 15016 ;

15016 окончательный — в заявлении о госрегистрации юридического лица в связи с его ликвидацией по форме Р 15016 .

Сдача отчётности в Росстат при закрытии ООО

Отчётность в Росстат представляется в том же порядке, что и при своей обычной деятельности. Но в формах нужно указать код, означающий, что предприятие ликвидируется.

Какую отчётность сдавать в налоговую при ликвидации ООО

При ликвидации ООО необходимо сдать в ИФНС отчётность по налогам, которые компания сдавала в период своей деятельности. Но некоторые поля деклараций заполняются иначе. Например, в декларации по налогу на прибыль и имуществу указывается код «50». Отчётный период и срок сдачи такой отчётности тоже отличается.

Крайний срок сдачи деклараций — это день, который предшествует внесению в госреестр записи о прекращении деятельности юридического лица. Отчётный период зависит от периодичности сдачи отчёта.

Например, если ООО применяет УСН, то декларацию по УСН необходимо составлять за период с 1 января до даты ликвидации. Если запись о ликвидации была добавлена в госреестр 28 июля 2021 года, то отчётным будет период с 1 января по 27 июля 2021 года.

Сроки сдачи ежемесячных и квартальных отчётов определяются точно так же — отчётным будет считаться период с начала месяца или квартала до даты ликвидации.

Если процедура ликвидации ООО завершается в начале года, некоторые отчётные документы за текущий год нужно будет представить вместе с отчётами за предыдущий год.

В качестве налогового агента компания должна представить в ИФНС форму 6-НДФЛ за период с начала года до момента закрытия фирмы.

Сдача отчётности в ПФР при ликвидации ООО

Прежде чем сдавать финальную отчётность в ИФНС, необходимо уволить сотрудников, рассчитаться с ними и затем отчитаться в ПФР и ФСС в ПФР и ФСС по формам СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М и 4-ФСС, а также сдать в ИФНС отчёт по форме РСВ. Каждый из документов должен содержать отметку «Прекращение деятельности».

Важно: отчёт по РСВ сдаётся до момента составления промежуточного ликвидационного баланса.

Если не сдать эту отчётность или сдать позже установленного срока, компании грозит штраф. Сумма штрафа за просрочку РСВ составит 5-10% от суммы начисленных взносов за квартал, но не менее одной тысячи рублей. При просрочке СВЗ-М нарушитель заплатит штраф по 500 рублей за каждого работника, указанного в отчёте.

Перед сдачей ликвидационного баланса рекомендуется получить справку об отсутствии задолженности в ПФР и провести сверку с налоговой, чтобы быть уверенным, что налоговая не примет решение об отказе из-за задолженности, либо за несвоевременную сдачу отчётности.

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Как правильно закрыть ООО: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовка к ликвидации

Сначала проводится общее собрание учредителей организации, на котором принимают решение о ликвидации. Его оформляют в виде протокола собрания. Если у ООО один участник, составляется решение единственного учредителя.

Затем определяют состав ликвидационной комиссии и назначают руководителя. Обычно в состав комиссии входят участники ООО, директор компании, главный бухгалтер и юрист. Комиссия также может состоять из единственного участника — ликвидатора.

В протоколе собрания участников или решении единственного учредителя прописываются порядок проведения процедуры ликвидации и её сроки.

Шаг 2. Уведомление ФНС о ликвидации

В течение трёх рабочих дней после принятия решения о ликвидации в налоговую направляют уведомление по форме Р15016 и протокол собрания участников (решение единственного учредителя). ИФНС внесёт в ЕГРЮЛ запись о том, что предприятие проходит процедуру ликвидации, и выдаст заявителю копию листа о внесении в госреестр данной записи.

Шаг 3. Уведомление СМИ и кредиторов о ликвидации

Если у организации есть долги перед контрагентами, её нельзя ликвидировать без выплаты долгов.

Сначала необходимо через СМИ сообщить о том, что компания проходит процедуру ликвидации. Извещение о ликвидации публикуется в журнале «Вестник государственной регистрации». Сделать это можно через специальную форму на сайте издания.

После этого нужно разослать кредиторам письменные уведомления о начале процедуры ликвидации. В уведомлении необходимо указать порядок и сроки выставления претензий со стороны кредиторов. Срок должен быть не менее двух месяцев.

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Шаг 4. Предупреждение сотрудников об увольнении и сообщение в службу занятости

Сообщить сотрудникам о предстоящем увольнении нужно не менее чем за два месяца. Для этого составляется письменное уведомление, с которым сотрудников знакомят под роспись. В уведомлении должна быть пометка о том, что увольнение происходит по инициативе работодателя в связи с прекращением деятельности компании.

Также не менее чем за два месяца нужно предупредить службу занятости.

Если увольняют более чем 15 человек, увольнение считается массовым, и в этом случае уведомить службу необходимо не позднее чем за три месяца. В сообщении в службу занятости указываются данные по каждому сотруднику: должность, специальность, условия оплаты труда и др.

При увольнении сотрудникам выплачивается расчёт. В него должны входить выходное пособие в размере среднемесячного заработка, а также компенсация за неиспользованные дни отпуска. В течение двух месяцев после увольнения сотрудники имеют право на получение выходного пособия, если они не нашли работу.

Также на этом этапе сдаётся отчётность по уволенным сотрудникам в ПФР и ФСС.

Шаг 5. Сдача промежуточного баланса

После истечения срока выставления претензий со стороны кредиторов составляется промежуточный ликвидационный баланс. В нём указывают:

информацию о составе имущества компании;

сведения о требованиях, предъявленных кредиторами, и результаты их судебного рассмотрения.

Промежуточный баланс утверждают на собрании участников или решением единственного учредителя, а после подают в налоговую с уведомлением по форме Р15016.

Шаг 6. Уплата долгов

Сразу после утверждения промежуточного баланса необходимо рассчитаться с кредиторами. Долги выплачивают в следующем порядке:

выплаты лицам, перед которыми компания ответственна за нанесение морального вреда или вреда жизни и здоровью;

выходные пособия и компенсации сотрудникам по трудовому договору;

налоги, страховые взносы, штрафы и прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

оставшиеся долги.

Если денег не хватает, организация может продать имущество на торгах либо начать процедуру банкротства.

Шаг 7. Составление окончательного ликвидационного баланса

Окончательный ликвидационный баланс составляют по общим правилам подготовки бухгалтерского баланса и утверждают на общем собрании участников ООО или решением единственного учредителя.

Шаг 8. Сдача отчётность в ФНС и ПФР и снятие с учёта ККТ

В течение месяца после утверждения окончательного ликвидационного баланса необходимо сдать во внебюджетные фонды отчёты по уволенным сотрудникам, а также снять с учёта ККТ. Сделать это можно в личном кабинете ФНС или оператора фискальных данных.

Шаг 9. Подача документов на ликвидацию

В пакете документов на закрытие должны быть:

заявление по форме Р15016;

окончательный ликвидационный баланс;

квитанция об уплате госпошлины.

Документы можно подать при личном визите в ИФНС или МФЦ, ценным письмом с описью вложений или через Госуслуги.

Заключение

Подготовка к ликвидации компании начинается за несколько месяцев. Важно не забыть сообщить о закрытии через СМИ, уведомить контрагентов, сотрудников и службу занятости — об увольнении, рассчитаться с долгами, сдать отчётность, а также собрать весь необходимый пакет документов.

Если у организации более 12 месяцев нет движений на банковском счету и она не сдаёт отчётность, налоговая может в одностороннем порядке ликвидировать фирму. Однако на практике такую организацию просто штрафуют за несданную отчётность.