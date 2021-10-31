Обзор нетипичной отчетности: драгметаллы, экология, алкоголь, полезные ископаемые

Бухгалтер сегодня не тот, кто умеет свести дебет с кредитом, выставить счет-фактуру или сдать РСВ. Бухгалтер сдает отчет за себя и за «того парня». За какого, спросите вы? Отвечаем — за того, который должен сдать отчет об использовании полезных ископаемых, об обращениях с драгметаллами, или об обороте алкоголя.

Обычно слово отчет прочно ассоциируется с бухгалтером, а значит на хрупкие плечи главных бухгалтеров падает если уж не формирование отчетности, то напоминание о ней ответственным лицам. Поэтому вот вам ликбез по таким «нестандартным» отчетам.

Учет ювелирных изделий и драгоценных металлов

С 1 марта 2021 г. введен эксперимент по маркировке драгоценных металлов, некоторых драгоценных камней. В рамках такого проекта ювелирные изделия, драгоценные камни и металлы должны быть промаркированы штрихкодом DataMatrix. Этот код позволяет проследить весь путь конкретного товара: с момента его производства до момента продажи конечному пользователю.

Всем участники рынка драгоценных металлов и изготовления ювелирных изделий стоит зарегистрироваться в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК).

Маркировать и фиксировать конечные ювелирные изделия пока нет необходимости, но и это не за горами. Уже с 15 января 2022 года через систему контроля за оборотом драгоценных металлов нужно будет передавать сведения об остатках как драгметаллов и драгоценных камней, так и ювелирных изделий. Готовые решения в Астрал.Маркировка.

К тому же, никто не отменял обязанность сдавать отчетность по формам по учету драгоценных металлов и камней. Формы № 1-ДМ, № 2-ДМ, Приложение к форме № 2-ДМ, № 4-ДМ.

Сроки предоставления за год – 1 марта, полугодие – 5 августа.

Представлять первичные статданные с 30 декабря 2020 года нужно исключительно в электронной форме.

Кто должен зарегистрировать компанию в системе контроля? А подготовить отчет об остатках использования драгоценных металлов? Вы невероятно догадливы — бухгалтер. А кто же еще?

Для работы в ГИИС ДМДК вам потребуется электронная подпись. Астрал-ЭТ — это подпись для работы в информационной системе в сфере контроля за оборотом драгметаллов и драгоценных камней со сроком действия — 10 лет. Круглосуточная техподдержка на весь период!

Экологическая отчетность

Ваша организация занимается производством, на заднем дворе скапливается большое количество отходов, а в атмосферу выпускается не самые экологичные примеси? Готовьтесь отвечать перед экологией. Отчетностью конечно.

Новая форма 2-ТП (отходы) введена в действие с отчета за 2020 год. Ее должны предоставлять следующие лица:

хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами производства и потребления;

региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО);

операторы по обращению с ТКО.

Статистическая отчетность об охране атмосферного воздуха – форма 2-ТП (воздух) сдается в Росприроднадзор до 22 января года, следующего за отчетным.

Вся отчетность подается в Росприроднадзор в электронном виде.

Ну и кто должен помнить, когда отчитаться за воздух или воду? Ну конечно же бухгалтер, хотя на крупных предприятиях эту функцию выполняют экологи.

Этиловый спирт в производственных целях или продажа алкогольной продукции

А чтобы грузчики спирт не выпили, начальник станции велел на цистерне вместо слова «Спирт» написать «C2 H5 OH». Утром приходит — цистерна пустая. Он — к грузчикам: — Где спирт? — Ну мы смотрим — на цистерне написано «ОН». Попробовали — точно, он!!!

Если вы используете в производстве товаров спирт этиловый более 200 декалитров в год или реализуете спиртосодержащую продукцию, то вам необходимо отчитываться по 171 Федеральному закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и подавать соответствующие декларации.

С 2021 года Приказом ФСРАР от 17.12.2020 № 396 были утверждены новые формы отчетности для участников алкогольного рынка, в том числе организаций и ИП, продающих спиртосодержащие напитки в розницу ─ вместо формы 11 теперь форма 7, а форму 12 заменили на форму 8.

Форма 7 — Формат представления декларации об объемах розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции. Утверждена Приказом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 396.

Юридические лица и ИП, реализующие пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху. Продавцы этих алкогольных напитков должны заполнять форму 8.

Декларанты должны сдавать отчетность по алкоголю ежеквартально. Установленный срок — до 20-го числа месяца, который следует за отчетным кварталом.

Кто сдает алкогольную декларацию?

Декларацию по крепкому алкоголю сдают:

Организации общественного питания; Магазины, расположенные в сельской местности, не имеющие доступа в интернет.

Заполняя алкогольную декларацию самостоятельно, без использования электронных форм и шаблонов очень легко допустить ошибку или потерять важную информацию. Хорошим решением будет подключение к электронной отчетности. Астрал Отчет 5.0 позволяет подготовить отчетность в Росалкогольрегулирование и перед отправкой проверить ее на наличие ошибок.

Добываете полезные ископаемые?

Вам повезло устроиться бухгалтером в компанию, которая добывает полезные ископаемые? Прекрасно! Не забудьте уплатить налог за добычу полезных ископаемых и отчитаться в любимую ФНС. Налог уплачивается не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговым периодом по НДПИ признается календарный месяц (ст. 341 НК РФ).

Новая форма декларации по НДПИ действует с представления за апрель 2021 года.

А может производите товары с акцизами?

К подакцизным товарам относятся не только алкогольная и табачная продукция, но также:

легковые авто и мотоциклы,

бензин, дизтопливо, моторные масла, керосин авиационный,

средние дистилляты (например, топливо печное и судовое),

сырье нефти, газ природный (в контексте международных договоров РФ), параксилол,

бензол, ортоксилол.

Если вы производите и реализуете что-то из вышеперечисленного, не забудьте уплатить акциз и отчитаться.

Налогоплательщики обязаны представлять в налоговую по месту своего нахождения, а также по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения, налоговую декларацию по операциям, подлежащим обложению акцизами.

Срок подачи декларации различаются, как и сроки по уплате акциза в зависимости от того, о какой именно продукции идет речь и вида операции.

Например, акциз по алкогольной продукции уплачивается в т. ч. авансом (п.8 ст. 194 НК РФ).

Подробности можно узнать из статей 182, 184, 194, 204 НК РФ.

У каждого подакцизного товара своя форма декларации:

для табачных изделий;

для алкоголя;

для бензина;

для нефтяного сырья.

И когда бухгалтеру успевать все сдавать? А не забывайте, есть же еще НДС, прибыль, имущество…

Радует только то, что все из перечисленных выше отчетов нужно сдавать в электронном виде, а значит ходить никуда не надо и явно найдутся помощники.

Калуга Астрал поможет сформировать и направить электронную отчетность во все контролирующие органы. Ознакомиться с тарифами и возможностями можно здесь.

Напомним еще об одном важном моменте. Все электронные отчеты должны быть заверены усиленной электронной цифровой подписью. Генеральный директор может получить такую подпись в налоговой, а вот для других сотрудников ЭП нужно заказывать.

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