Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев: форма, сроки подачи, обязательные разделы, нулевая отчетность

Закончился очередной отчетный период, и пора готовить декларацию по налогу на прибыль. Попробуем сегодня разобраться есть ли принципиальные изменения в отчете, когда и как его сдавать.

Кому надо сдавать декларацию

В соответствии со ст. 246 НК РФ декларацию на прибыль должны сдавать ежеквартально нарастающим итогом все организации, которые являются плательщиками данного налога:

российские организации на общей системе налогообложения;

иностранные компании, получающие доход в РФ;

зарубежные организации, работающие в России через постоянное представительство.

Форма отчетности

Принципиально форма отчетности изменится под бой курантов с 1 января 2022 года, а значит годовой отчет уже будем сдавать по новой форме. За 9 месяцев 2021 года отчитываемся еще по форме, утвержденной приказом ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ в редакции от 11.09.2020.

Напомним, что в отчетности 2021 года изменились некоторые листы:

Лист 02 «Расчет налога». Приложение № 4 к листу 02 «Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу». Приложение № 5 к листу 02 «Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта РФ организацией, имеющей обособленные подразделения».

Обратите внимание, что штрихкоды в 2021 году также обновились. И теперь просто скачать в Excel декларацию для заполнения не получится, так как налоговая инспекция выпустила только машиночитаемые бланки в формате pdf.

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Сроки сдачи отчета

Если ваша организация уплачивает авансовые платежи ежеквартально, то по итогам 9 месяцев 2021 года она должна отчитаться перед ФНС не позже 28 октября 2021 г.

Если организация, уплачивает авансовые платежи ежемесячно, в этот же срок (до 28 октября) она должна сдать декларацию за сентябрь 2021 года.

Способ сдачи отчета

Декларация сдается электронно, если среднесписочная численность персонала за предшествующий календарный год составила более 100 человек.

Если ССЧ была меньше – можно отчитаться на бумаге.

Обязательные разделы декларации

Разделы, которые нужно заполнить абсолютно всем компаниям, независимо от вида деятельности и объемов дохода:

титульный лист (лист 01);

подраздел 1.1;

лист 02;

приложение 1 и 2 к листу 02.

Остальные листы заполняются исходя из особенностей и специфики деятельности организации.

Нулевая декларация

Иногда случается, что прибыли в компании нет, или деятельности не ведется, но это не значит, что вы должны полностью исчезнуть с радаров налоговиков – нужно подавать нулевую декларацию. Все налогоплательщики, применяющие общую систему налогообложения обязаны сдавать декларацию по налогу на прибыль – нулевую или ненулевую.

Срок сдачи нулевых деклараций ничем не отличается от срока сдачи обычных отчетов.

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Уточненная декларация

Бывают случаи, когда обнаруживается ошибка, а декларация уже сдана. Не стоит огорчаться, всегда можно подать уточненную декларацию, указав исправленную сумму. Подать уточненную декларацию нужно по всем тем же правилам, как и стандартную, за тем исключением, что на титульном листе необходимо указать номер корректировки.

Если уточнения привели к изменению суммы налога, необходимо перечислить полученную разницу в бюджет.