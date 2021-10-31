Убыток в декларации: как отреагирует налоговая

Многие бухгалтеры опасаются показывать убытки в декларациях. Обоснованы ли их страхи, и стоит ли приукрашивать отчетность в угоду налоговикам? Разберем подробнее.

Почему налоговики не любят убытки

Главная задача инспекторов – сбор налогов для пополнения бюджета. По мнению ФНС любое коммерческое предприятие создается для систематического получения прибыли.

Если прибыли на протяжении нескольких налоговых периодов нет, а компания продолжает вести деятельность, то налоговики начинают подозревать, что дело нечисто. Ведь работать себе в убыток невыгодно. И, возможно, компания нарушает законодательство: завышает расходы, скрывает доходы и т. д., то есть тем или иным способом получает необоснованную налоговую выгоду.

Что будет, если показать в декларации убыток

Если в декларации за отчетный (налоговый) период показан убыток, налоговики могут направить в адрес налогоплательщика требование о пояснениях по форме КНД 1165050 (приложение № 4 к приказу ФНС России от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@).

Чаще внимание налоговиков привлекает убыток в отчетности по налогу на прибыль. Налогоплательщики, которые работают на упрощенном режиме «доходы минус расходы» тоже могут привлечь внимание убыточной декларацией. Но они отчитываются перед ФНС всего раз в год, а плательщики налога на прибыль – ежеквартально или ежемесячно.

Кстати, размер убытка значения не имеет. Для инспекторов достаточно самого факта его наличия.

На требование важно вовремя ответить. Игнорировать его не стоит, так как санкции могут быть суровыми: вплоть до назначения выездной налоговой проверки.

Сроки ответа на требование

Срок нужно отсчитывать с даты получения требования.

Если налогоплательщик отчитывается перед ФНС на бумаге, то налоговики направят требование заказным письмом. Датой его получения считается 6-й день со дня отправки письма.

Если налогоплательщик взаимодействует с ФНС электронно, то и требование поступит электронным способом. А срок ответа на требование нужно отсчитывать со дня отправки квитанции о его приеме. Однако задержать отправку квитанции и тем самым выиграть время у налогоплательщика не выйдет. На отправку квитанции НК РФ тоже дает только 6 дней (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).

Важно: напоминаем, что если в пункте НК РФ не указано, что имеются в виду календарные дни, нужно отсчитывать срок по рабочим дням.

Если налоговики не получат квитанцию в установленный срок, то в течение 10 дней они могут заблокировать расчетный счет налогоплательщика (пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ).

Далее, после отправки квитанции о приеме, у вас есть 5 дней, чтобы ответить на требование (п. 3 ст. 88 НК РФ).

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Что будет, если не ответить налоговикам вовремя

За опоздание с ответом на требование налогоплательщика могут оштрафовать по статье 129.1 НК РФ на сумму 5 000 рублей.

А если в течение одного календарного года допустить нарушение повторно, то штраф составит уже 20 000 рублей.

Должностное лицо организации может получить административный штраф по ст. 19.4 КоАП РФ от 2 000 до 4 000 рублей.

Как ответить на требование

У налогоплательщика есть два варианта:

1. Направить в ответ уточненную декларацию.

Например: если в первоначальную отчетность закралась ошибка, и никакого убытка на самом деле нет.

Прикладывать пояснения к уточненке не обязательно. А вот перечислить в бюджет налог и пени стоит до подачи корректирующей отчетности, чтобы избежать штрафа.

2. Направить пояснения и обосновать в нем причины, которые привели к убытку.

Пояснения составляются в произвольной форме. Напишите, что убыток стал результатом обычной хозяйственной деятельности и носит временный характер.

Можете приложить подтверждающие документы, если это в ваших интересах. В данной ситуации приложение документов – это право, но не обязанность налогоплательщика.

Если убыток показан в декларации по налогу на прибыль за отчетный период, а год еще не закончился, отметьте в пояснениях, что по итогам года вы ожидаете улучшения ситуации.

Например: окончательного расчета от клиента по крупному договору.

Какие причины можно указать в пояснениях:

1. Развитие или запуск новых направлений деятельности.

Например: предприятие открыло новый магазин или приобрело дорогостоящее оборудование, а расходы не успели окупиться за налоговый период.

2. Продажа товара с убытком.

Например: реализовали сезонный товар со скидками по цене ниже покупной, так как у него заканчивался срок годности.

3. Изменение цен поставщиков из-за колебания курсов валюты.

Например: предприятие заключило долгосрочный контракт с заказчиком по фиксированной цене. А материалы, закупаемые у иностранного поставщика выросли в цене из-за повышения курса валют. Но расторгать договор с заказчиком предприятию не выгодно, так как потери на неустойках и штрафах будут еще выше.

4. Неплатежеспособность контрагента.

Например: у заказчика резко ухудшилось финансовое состояние, и он отказался от сделки, при этом часть работ уже была выполнена, а также потрачены средства на материалы и комплектующие.

5. Убыточность отрасли в целом.

Многие отрасли значительно просели и понесли убытки во время пандемии и так не смогли восстановиться.

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Что будет, если пояснения не помогли

Есть несколько вариантов дальнейшего развития событий:

Руководителя (представителя) компании вызовут в инспекцию на убыточную комиссию (подробнее расскажем ниже). По результатам камеральной проверки декларации компании доначислят налоги. Налоговики включат предприятие в план выездных проверок.

Сразу оговоримся, что это самый негативный сценарий, который может сработать, если предприятие показывает убыток на протяжении нескольких налоговых периодов. Согласно Концепции планирования налоговых проверок (Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@) убыток, который «кочует» из декларации в декларацию на протяжении двух и более периодов – это один из критериев риска.

Однако соответствие организации только одному критерию не является основанием для включения ее в план проверок. Так как деятельность компании рассматривается налоговиками всесторонне и комплексно.

Что такое убыточная комиссия

Официально убыточные комиссии отменили. Но налоговики продолжают вызывать должностные лица компаний на «ковер», так как на практике этот способ доказал свою эффективность.

Убыточные комиссии, как правило, грозят именно организациям, поскольку они ориентированы на пополнение бюджета за счет налога на прибыль. Поэтому сами причины, которые привели к убытку, налоговиков особо не волнуют. Им важно склонить налогоплательщика к подаче уточненной декларации и доплате налога.

К визиту в ИФНС стоит подготовиться. Должностному лицу компании придется давать вразумительные и обоснованные объяснения, почему в декларации показан убыток. А озвученные аргументы нужно подтвердить документально. Грамотные налогоплательщики, которые качественно подготовили доказательную базу, вполне могут отбиться от претензий и отстоять свое право на отражение убытка в декларации.

Если же представитель компании ведет себя неуверенно, путается в ответах, а доказательства не представлены, или представлены, но не убедили налоговиков – компании предложат сдать уточненку и доплатить налог в бюджет.