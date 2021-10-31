Что такое «@ZABOTA»: «Калуга Астрал» рекомендует перевыпустить сертификаты электронной подписи

Компания «Калуга Астрал» стремится проявлять заботу о своих клиентах, особенно в тот момент, когда это действительно актуально. Поэтому мы запускаем акцию, позволяющую пользователям заказать перевыпуск квалифицированного сертификата электронной подписи со сроком действия 15 месяцев.

Напомним, что с 1 июля 2021 года выдачей электронных подписей могут заниматься лишь те удостоверяющие центры, которые прошли аккредитацию по новым правилам. Перечень аккредитованных удостоверяющих центров (АУЦ) с действующей аккредитацией размещён на сайте Минцифры. УЦ АО «Калуга Астрал» в этот список также включён.

Удостоверяющие центры, которые не прошли аккредитацию, более не могут выпускать электронные подписи, а все выпущенные такими УЦ подписи перестанут действовать 31 декабря 2021 года.

Кроме того, с 1 января 2022 года все аккредитованные удостоверяющие центры (АУЦ) прекратят выпуск квалифицированных ЭП для руководителей организаций, ИП и нотариусов. Чтобы получить такую подпись, нужно будет обращаться в УЦ ФНС или к Доверенным лицам УЦ ФНС.

При этом ЭП, выпущенные в аккредитованных удостоверяющих центрах (АУЦ) до 31 декабря 2021 года, можно будет использовать вплоть до окончания срока действия сертификата. Об этом сказано в письме Минцифры от 10 августа 2021 года № ОП-П15-085-33604.

Перевыпуск квалифицированного сертификата до 31 декабря 2021 года в рамках акции «@ZABOTA» не только обеспечит защиту от возможных сложностей с получением ЭП в 2022 году, но и позволит работать в привычном формате в течение всего следующего года. Таким образом, если перевыпустить сертификат от АУЦ «Калуга Астрал» 1 октября 2021 года, то ЭП будет действительна 15 месяцев до 1 января 2023 года.

Сертификат для работы с «1С-Отчётность» и «Астрал Отчёт 5.0» мы перевыпустим бесплатно. В «Астрал Отчёт 4.5», «Астрал-ЭТ», «1С-ЭТП» перевыпуск сертификатов будет производиться на льготной основе.

Кроме того, для всех продуктов реализовано безбумажное продление — если реквизиты организации и руководителя не менялись, перевыпуск сертификата можно осуществить по упрощённой схеме.