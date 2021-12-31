Как проверить электронную подпись и продлить срок действия на весь 2022 год

Электронную подпись руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели с 2022 года смогут получать в ФНС и у её доверенных лиц (их сокращенно называют ДЛ УЦ). Сотрудники организаций — в аккредитованных удостоверяющих центрах. Но до конца этого года и ЮЛ, и ИП всё ещё могут получить сертификат в удостоверяющем центре.

Перевыпускать подпись сейчас выгодно — она будет действовать весь следующий год и немного больше. С 1 октября 2021 года АУЦ «Калуга Астрал» начал выдавать подписи на 15 месяцев. Выдавать подписи могут только те удостоверяющие центры, которые прошли аккредитацию по новым правилам.

Так как же узнать, сколько действует электронная подпись и был ли аккредитован ваш удостоверяющий центр? Об этом расскажем в статье.

Как проверить, будет ли работать электронная подпись в 2022 году. Инструкция

Вы можете самостоятельно узнать срок действия квалифицированной электронной подписи и информацию об удостоверяющем центре, который её выдал. Делается это в криптопровайдере. Покажем на примере двух самых популярных программ.

КриптоПро CSP

Чтобы в этой программе найти нужную информацию о сертификате, достаточно выполнить несколько несложных шагов.

1. Запустите программу «КриптоПро CSP».

2. Перейдите во вкладку «Сервис», нажмите кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере...».

3. Нажмите «Обзор», выберите нужный контейнер, нажмите «ОК», а затем «Далее».

4. В открывшемся окне нажмите «Свойства».

Откроется окно сертификата, нужную информацию можно найти внизу.

VipNet CSP

Здесь найти нужную информацию ещё быстрее — достаточно всего пары действий.

1. Запустите программу «VipNet CSP».

2. В открывшемся окне выберите нужный контейнер и нажмите «Свойства».

В открывшемся окне всю необходимую информацию можно найти в поле «Сертификат».

Проверяем, аккредитован ли УЦ

Располагая информацией об удостоверяющем центре, выдавшем электронную подпись, вы можете узнать, аккредитован ли он по новым правилам. Ознакомьтесь со «Списком аккредитованных удостоверяющих центров».

Этот перечень всё ещё расширяется. На портале Минцифры можно узнать, всё ли в порядке с вашим удостоверяющим центром.

В открывшемся файле ищем удостоверяющий центр, выдавший ЭП, по ИНН или наименованию.

Если вы не нашли свой УЦ в списке аккредитованных

Если вы не нашли в списке свой удостоверяющий центр, скорее всего, он не прошёл аккредитацию. Такое случается, если компания не соответствует выставленным требованиям, либо по каким-то причинам не стала подавать документы на её получение.

На странице «Списка аккредитованных удостоверяющих центров» есть перечень УЦ, аккредитация которых прекращена или приостановлена. И, если вы не нашли свой центр в списке тех, кто был аккредитован, вероятно, вы найдёте его в одном из этих списков.

Что будет с продуктами АО «Калуга Астрал»

УЦ «Калуга Астрал» прошёл аккредитацию и может выдавать подписи. Соответственно, работа с продуктами практически не изменится. Но мы опишем тезисно, как будут работать продукты с 1 января 2022 года.

Электронная подпись (Астрал-ЭТ и 1С-ЭТП) будет выдаваться для физических лиц, в том числе для сотрудников организаций. Она подойдёт для работы в соответствии с новыми требованиями 63-ФЗ. Также мы поможем нашим абонентам формировать запросы на получение КЭП в УЦ ФНС для ЮЛ и ИП.

Электронная отчётность (Астрал Отчёт 5.0, Астрал Отчёт 4.5 и 1С-Отчётность) будет работать в стандартном режиме с поддержкой вышеуказанных инструментов для работы с электронной подписью, если их срок действия будет распространяться на 2022 год. Продукты уже поддерживают работу с КЭП, выданной ФНС.

Электронный документооборот (Астрал.ЭДО и 1С-ЭДО) останется прежним. Сотрудники, которые используют электронную подпись в работе с документами, должны оформить электронную подпись на себя, как на физических лиц, и использовать именно её.

Более подробно почитать об изменениях можно в нашей статье → «Горячая тема: получение аккредитации УЦ „Калуга Астрал“ и что принесут изменения 63-ФЗ с 1 июля».

Важно: сотрудники юридических лиц, которые получают на себя электронные подписи, должны будут подтверждать свои полномочия с помощью машиночитаемой доверенности.

Узнать об изменениях, связанных с машиночитаемой доверенностью можно в нашей статье → «Машиночитаемые доверенности в ЭДО».

Почему необходимо перевыпустить сертификат сейчас

Помните, если перевыпустить электронную подпись до 2022 года, то она будет действовать весь следующий год. Как уже было сказано, получить её можно только в аккредитованном удостоверяющем центре.

Чтобы обезопасить клиентов УЦ АО «Калуга Астрал» от непредвиденных изменений в 63-ФЗ мы проводим акцию @ZABOTA, в рамках которой предлагаем перевыпустить сертификат. Вот почему выгодно ей воспользоваться:

перевыпущенная электронная подпись будет действовать 15 месяцев, то есть на протяжении всего 2022 года;

для получения сертификата не нужно стоять в очередях и оформлять бумаги;

для продуктов 1С-Отчетность и Астрал Отчет 5.0 перевыпуск сертификатов производится бесплатно, для остальных — на льготных условиях.