Обязательная маркировка воды в 2021-2022 годах

В период с 1 апреля 2020 года по 1 июня 2021 года в России проводился эксперимент по маркировке минеральной и питьевой воды. Целями эксперимента стали оценка целесообразности введения маркировки воды, а также анализ эффективности государственной информационной системы мониторинга за маркированными товарами. По результатам эксперимента было принято решение ввести обязательную маркировку воды на постоянной основе.

Рассказываем, какую именно воду нужно маркировать, какие установлены сроки и как подготовиться к маркировке.

Нормативная база

Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2021 года № 841 установлены правила, которые определяют:

порядок маркировки бутилированной воды, а также требования к организациям и ИП, участвующим в её обороте;

характеристики средств идентификации;

правила обмена информацией между участниками оборота бутилированной воды и государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров, а также передачи сведений в ГИС МТ о вводе в оборот, обороте и выводе из оборота упакованной воды.

Какая вода подлежит обязательной маркировке

Маркироваться будут товары с кодом 2201 ТН ВЭД ЕАЭС, в частности бутилированная газированная и негазированная вода без сахара или других подсластителей.

Наименование продукции Код ТН ВЭД ЕАЭС Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лёд и снег 2201 10 2201 10 110 0 2201 10 190 0 2201 10 900 0 2201 90 000 0

Лёд и снег — исключение. Они под обязательную маркировку не попадают.

Сроки

Введение маркировки разделили на несколько этапов:

С 1 апреля 2020 г. по 1 июня 2021 года — проходил эксперимент по учёту бутилированной воды.

С 1 сентября 2021 года — участники рынка обязаны регистрироваться в государственной информационной системе мониторинга «Честный ЗНАК». Работать с маркированными товарами без регистрации нельзя.

1 декабря 2021 года — становится обязательной маркировка бутилированной минеральной воды (ТН ВЭД — 2201, ОКПД 2 — 11.07.11.110).

1 марта 2022 года — стартует маркировка остальных категорий питьевой воды в упаковке (ТН ВЭД — 2201, ОКПД 2 — 11.07.11.120, 11.07.11.130, 11.07.11.140).

1 сентября 2022 года — в систему маркировки начнут передавать сведения о розничных продажах.

1 ноября 2022 года — будет введён объёмно-сортовой учёт продукции.

1 марта 2025 года — учёт бутылок станет поштучным.

Кого коснётся обязанность маркировать воду

К покупателю товар движется через неограниченное количество пунктов. Путь продукции начинается на заводе, проходит через склады и только потом выставляется на витрину. Партия воды может проследовать из распределительного центра другой страны через таможенный контроль, и только потом на склад и в магазин.

Все организации и предприятия, задействованные в процессе доставки товара потребителю, являются участниками товарооборота:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 841, с 1 сентября 2021 года участники оборота бутилированной воды обязаны подать заявление на регистрацию в ГИС МТ. Для регистрации отведено 7 календарных дней с момента начала работы с маркированной продукцией. Для тех, кто занимается производством или реализацией упакованной воды в отдалённых или труднодоступных местностях, срок регистрации увеличен до 30 календарных дней.

Схема работы обязательной маркировки

Производитель/импортёр заказывает идентификационный код, затем наносит их на товар и вносит сведения о маркированном товаре в систему мониторинга. При отгрузке продукции коды сканируются 2D-сканером, формируются электронные передаточные документы, сведения через оператора ЭДО поступают в «Честный ЗНАК». Оптовик/дистрибьютор при получении товара на складе считывает сканером маркировку с каждой единицы товара, сверяет полученные коды с тем, что указаны в универсальном передаточном документе, передаёт сведения о полученном товаре по каналам оператора ЭДО. Отгрузка происходит по той же схеме Магазин получает и сверяет товар с помощью сканера, затем подтверждает приёмку товара, если не обнаруживает расхождений. При продаже товара кассир сканирует код марикровки, ОФД фиксирует код в чеке и передаёт в ГИС МТ. Коды маркированного товара выбывают из оборота.

Кто контролирует обязательную маркировку

За подлинностью кодов и правильностью их нанесения будет следить народный контроль и Роспотребнадзор. Первый при помощи специального приложения «Честный ЗНАК». Второй — посредством плановых проверок.

Что говорит об этом наш эксперт Евгений Мео? Чтобы избежать санкций за реализацию товара, не соответствующего законодательству, подключитесь к системе маркировки заранее. Вы сможете подготовить своё предприятие: перестроить бизнес-процессы, настроить оборудование и обучить персонал.

Что потребуется для работы с маркируемыми товарами

Необходимо для всех участников оборота:

1.Юридически значимый защищённый электронный документооборот.

Позволяет на постоянной основе работать с клиентами и контрагентами — оперативно получать и отправлять УПД, счета, акты и другие документы. Сведения об обороте маркируемых товаров оператор ЭДО отправит в «Честный ЗНАК».

С момента ввода обязательной маркировки передаточными документами можно будет обмениваться только в электронном виде, а сверка кодов поступающего товара будет проходить в автоматическом режиме с помощью сканера.

Для организации электронного документооборота подойдёт сервис «Астрал.ЭДО», а если вы работаете в 1С, то — «1С-ЭДО».

2.Усиленная квалифицированная электронная подпись.

Работа в системе возможна только при наличии УКЭП. До 31 декабря 2021 года КЭП для руководителей организаций и ИП можно оформить в удостоверяющим центре, аккредитованным Минкомсвязи РФ по новым правилам. С 1 января 2022 года получить такую электронную подпись можно будет только в УЦ ФНС или через Доверенное лицо УЦ ФНС.

При заказе квалифицированного сертификата в УЦ АО «Калуга Астрал» до 31 декабря 2021 года КЭП будет действительна в течение 15 месяцев.

3.Терминал для сбора данных или 2D-сканер, который считывает DataMatrix коды.

Оборудование понадобится для учёта поступающей продукции и передачи информации в систему мониторинга.

4.Актуальная товароучётная система для учёта и хранения кодов.

Необходимо для производителей:

Оборудование и ПО для сериализации и агрегации. Необходимо для нанесения DataMatrix кодов на упаковку.

Регистраторы эмиссии кодов маркировки. Предоставляются бесплатно оператором информационной системы маркировки ЦРПТ.

GTIN на каждую поставляемую единицу продукции. GTIN (глобальный номер предмета торговли) — это международный код маркировки товаров и услуг.

GTIN Принтер печати этикеток. Он потребуется для воспроизведения идентификаторов для маркировки товарных остатков.

Помимо перечисленного в перечне для всех участников оборота, рознице также необходимы:

Контрольно-кассовая техника (ККТ). С помощью кассового аппарата торговая точка фиксирует выбытие маркированного товара. Договор с оператором фискальных данных (ОФД). Розничные точки передают данные о проданных товарах в систему с помощью онлайн-кассы через оператора фискальных данных . Обновление программного обеспечения для установленной ККТ.

Штрафы за отсутствие маркировки

За нарушение правил реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке, российским законодательством предусмотрена ответственность