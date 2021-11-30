Как работать в ЭДО с прослеживаемыми товарами

Все активнее и пристальнее следят за продажей товаров контролирующие органы. Вслед за маркировкой пришла прослеживаемость, и есть мнение, что теперь список прослеживаемых товаров будет только расти. Сегодня разберемся с тем, какие товары уже попали под наблюдение, какие документы необходимо передавать от продавца к покупателю и почему через ЭДО, в чем разница между маркировкой и прослеживаемостью.

Чем отличается маркировка от прослеживаемости

По сути цель и у маркировки, и у прослеживаемости товаров одна — пресекать незаконную торговлю. Так в чем же разница?

При прослеживаемости следят за всей ввозимой партией продукции, в то время как маркированные товары можно отследить поштучно. Прослеживаемость проверяется по документам (вводятся новые формы и обновляются реквизиты в старых), которые должны быть переданы через систему электронного документооборота, а маркировка предполагает наклейку специального кода на товар и установку сканера для работы с такими штрих-кодами. За прослеживаемостью товаров наблюдает ФНС, а за маркировку и работу с маркированными товарами отвечает система Честный ЗНАК. При работе с маркировкой требуется полное изменение складской логистики, в то время как с прослеживаемыми товарами без этого можно обойтись. Бухгалтер может совсем не касаться маркировки, разве что в части расчетов за покупку кодов. Остальные операции проводят другие сотрудники — кладовщики, менеджеры, продавцы, кассиры и т.д. —, непосредственно работающие с маркированными товарами. А вот по прослеживаемым товарам информацию нужно включать в отчетность и счет-фактуры, поэтому наблюдать за этим точно нужно бухгалтеру.

Прослеживаемость не требует установки специального оборудования, но, как и маркировка, требует использования системы электронного документооборота.

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Какие товары уже подлежат прослеживаемости?

Отслеживаться будут товары, ввезенные на территорию РФ, в т.ч. из стран ЕАЭС. Постановление № 1110 от 01.07.2021 г. (документ вступил в силу с 08.07.2021) приняло список товаров, подлежащих контролю. Впоследствии он будет дополняться. В него вошли следующие импортные товары:

бытовые холодильники и морозильники, прочее холодильное или морозильное оборудование, тепловые насосы;

автопогрузчики с вилочным захватом и другие;

тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций;

бульдозеры, грейдеры, самоходные планировщики, трамбовочные машины, самоходные дорожные катки, погрузчики, экскаваторы, прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых;

стиральные машины — бытовые и для прачечных;

мониторы и проекторы;

телевизионные приемники;

детские коляски и автокресла.

Если организация или ИП приобрели что-то из этого списка для использования в бизнесе, но не для перепродажи (к примеру, купили мониторы для офисных сотрудников), то сообщать о приобретении в ФНС не нужно. Но только до того момента, пока приобретенную вещь не решат продать.

Кроме того, нужно сообщить и об остатках, но опять же — только если имущество предназначено для перепродажи. Если в вашем офисе уже используют мониторы, а на стройке экскаватор, то подавать какие-либо сведения в налоговую не требуется, тк. это не товары. А вот если вы решите продать их — тогда, да, нужно уведомить ФНС. О формах уведомлений расскажем ниже.

Как организовать работу с прослеживаемыми товарами

Итак, вы производите и / или продаете товары, которые попадают в категорию «прослеживаемых» и вам предстоит перестроить свой документооборот под новые правила, а именно — работать только с электронными документами (ЭДО).

Электронный документооборот (ЭДО) обязаны применять все участники системы прослеживаемости с 1 июля 2021 г. согласно ФЗ от 09.11.2020 № 371-ФЗ и ст. 169 НК РФ.

Какие данные нужно передавать через ЭДО

Компании через ЭДО обязаны передавать в ФНС отчеты и информацию об остатках товаров.

ЭДО используется для обмена документами между участниками товарооборота.

Первичные документы

Счета-фактуры. С 1 июля действуют новые формы счетов-фактур (постановление Правительства РФ от 02.04.2021 № 534).

В них появился новый реквизит: регистрационный номер партии товара (РНПТ). Этот номер присваивается каждой партии прослеживаемого товара при ввозе на территорию РФ. С его помощью ФНС контролирует движение импорта. РНТП отражается не только в первичных документах: счетах-фактурах, документах отгрузки, но и в отчете об операциях с прослеживаемыми товарами и декларации по НДС.

Кроме того, новая форма счетов-фактур включает графы, в которых указывают единицы измерения прослеживаемого товара и его количество.

Универсальные передаточные документы (УПД). Организации, которые не являются плательщиками НДС, но реализуют прослеживаемые товары, при их продаже выдают вместо счетов-фактур УПД.

УПД аналогично счетам-фактурам должны содержать реквизиты прослеживаемости.

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Отчетность

Уведомление о ввозе. Этот отчет сдают все организации, ввозящие прослеживаемые товары из стран ЕАЭС в течение 5 дней с даты постановки товаров на учет. На основании уведомления ФНС присвоит каждой партии товара РНПТ. Уведомление об имеющихся остатках . Такой отчет сдают компании, которые имеют прослеживаемые товары и планируют их реализовать. Перед продажей таких товаров надо уведомить ФНС об остатках. Уведомление о перемещении. Этот отчет необходимо сдать организациям, которые вывозят прослеживаемые товары за пределы РФ в страны ЕАЭС. Отчет нужно сдать в течение 5 дней с даты отгрузки товаров. Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами . Подлежит сдаче всеми компаниями-участниками оборота прослеживаемых товаров. Сдается ежеквартально, начиная с 3 квартала 2021 года и не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчет формируется только в электронном виде и содержит подробную информацию о приобретении, реализации и перемещении прослеживаемых товаров.

Штрафов за нарушение сроков пока не предусмотрено. Основные штрафы начнут действовать с 1 июля 2022 года.

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3 шага подготовки к работе с прослеживаемыми товарами

1. Подключаем ЭДО. Независимо от того, планируете вы продавать или покупать товары, которые подлежат прослеживаемости, вам необходимо наладить систему электронного документооборота.

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2. Инвентаризация складских остатков и получение РНПТ. До 1 июля 2021 года все организации обязательно должны были провести инвентаризацию остатков на складе. Однако, если вы решили вдруг продать товар, который относится к прослеживаемому, но раньше был в вашем личном пользовании (например, иностранную строительную технику), то вы должны перевести его в категорию «товар» в бухгалтерском учете и уведомить налоговую инспекцию для получения РНПТ. Сделать это нужно до продажи указанных товаров и соответственно, в документах на продажу нужно будет указать отправленный вам инспекцией РНПТ.

3. Подключитесь к системе электронной отчетности. Помните, что отчитываться за продажу прослеживаемых товаров необходимо перед ФНС ежеквартально и в электронном виде, поэтому рекомендуем заранее позаботиться и об этой опции.