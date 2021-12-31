Все изменения в ЭДО с 1 января 2022 года: ЭЦП, маркировка, электронная доверенность и транспортная накладная

C 2022 года в силу вступает ряд законодательных норм, которые внесут изменения в привычный электронный документооборот.

В некоторых случаях работа в прежнем режиме станет просто невозможной, а при определенных обстоятельствах, и вовсе повлечет наложение штрафов.

Давайте разберемся в грядущих новшествах.

Порядок получения электронной подписи

С 1 января 2021 года изменятся правила оформления электронной подписи. Получить ЭЦП можно будет либо в налоговом органе, либо в аккредитованном Удостоверяющем Центре — в зависимости от статуса получателя.

Руководителям организаций, ИП, нотариусам данную услугу будут напрямую оказывать органы ФНС и их доверенные лица; Остальным работникам — аккредитованные УЦ.

УЦ «Калуга Астрал» успешно прошел аккредитацию, в соответствии с новыми требованиями 63-ФЗ, и может выдавать электронные подписи работникам организаций и ИП.

Доверенные лица налоговой — это организации, которые могут от имени ФНС РФ принимать заявления на получение электронной подписи, идентифицировать личность заявителя и передавать ему готовую ЭП. Не так давно налоговая опубликовала список таких доверенных лиц.

Обратите внимание, что в файлах ЭП, выданных на работника до конца 2021 г., содержится ФИО и указание на его принадлежность к организации.

С 2022 г. электронная подпись будет включать только ФИО физлица, а сотрудник, чтобы подтвердить свои правомочия действовать от имени компании, должен будут оформить машиночитаемую доверенность (МЧД).

Кстати, если на начало 2022 года у вас есть действующий сертификат ЭЦП, полученный в аккредитованном по новым правилам УЦ, экстренно переоформлять его не нужно. Продолжайте пользоваться подписью до истечения срока действия.

Внедрение в электронный документооборот машиночитаемой доверенности

Итак, как уже было сказано выше, с января 2022 года работники (представители) организаций и ИП должны подписывать документы от имени своего работодателя электронной подписью. Для этого сначала необходимо оформить машиночитаемую доверенность (МЧД). Более подробно читайте в п. 14 ст. 1 Закона № 476-ФЗ от 27.12.2019.

Мнение нашего эксперта: В законе применение МЧД обязательно с 01.01.2022. Но налоговиками до сих пор четко не проработан процесс выдачи доверенности, вызывает сложности технический аспект задачи. Поэтому власти всерьез задумываются о введении переходного периода. Возможно, срок внедрения МЧД в ЭДО отложится.

Машиночитаемая доверенность — это электронный документ с цифровой подписью руководителя компании или ИП. Такая доверенность нужна, чтобы подтвердить полномочия физического лица, когда он действует от имени работодателя. Формат документа уже утвержден Приказом ФНС № ЕД-7-26/445@ от 30.04.2021.

Закон предъявляет к машиночитаемым доверенностям следующие требования (Приказ Минфин № 857 от 18.08.2021):

формат XML (либо PDF, если автоматизированная обработка и визуализация данных документа отсутствует в информационной системе);

проставление усиленной квалифицированной ЭП в формате XMLDSIG либо в соответствии с форматом, утвержденным приказом Минцифры от 14 сентября 2020 года № 472.

Новый сервис Астрал.Доверенность позволит создавать документ, зарегистрировать его в контролирующем органе или добавить уже полученную МЧД в электронный документооборот. В настоящий момент данный продукт АО «Калуга Астрал» проходит стадию тестирования.

Использование ЭДО при обороте маркированных товаров

Еще одно новшество: с 1 января 2022 года ЭДО станет обязательным при обороте маркированных товаров (см. Постановления Правительства РФ № 2464 от 31.12.2020 и № 64 от 28.04.2021).

Напомним, что к товарам, подлежащим маркировке, сейчас относятся:

табачные изделия,

меховые изделия,

обувь,

лекарственные препараты,

парфюмерия,

текстиль и одежда,

шины и покрышки,

фотоаппараты и лампы-вспышки,

молочная продукция,

ювелирные изделия.

До конца 2021 года участники оборота маркированной продукции (импортеры, производители, дистрибьюторы, продавцы) передают сведения о движении товаров через систему Честный Знак или посредством бесплатной программы «ЭДО.Лайт».

С начала 2022 года станет обязательным предоставление информации в систему Честный Знак через операторов ЭДО для некоторых товарных групп. Новые правила коснутся участников оборота обуви, текстиля и одежды, шин, парфюмерии и фототехники.

Схема оформления документов и передачи данных планируется следующая:

Для автоматической работы с системой Честный Знак и передачи контрагентам любых документов с кодами маркировки подойдут сервисы Астрал.ЭДО или 1С-ЭДО. Есть также комплексное решение Астрал. Маркировка — в пакет входит оборудование для сканирования кодов маркировки и передачи в учетную систему, сервисы Астрал.ЭДО и Астрал.ОФД для передачи сведений в Честный ЗНАК, а также услуги по настройке ПО и обучению персонала.

Применение электронных перевозочных документов

ФНС разработала электронный формат транспортной накладной и иных перевозочных документов (заказ-наряда, сопроводительной ведомости), и внедрены в оборот они будут с 1 января 2022 года.

По смыслу закона № 336-ФЗ от 02.07.2021 в России будет запущена единая информационная система, в которой смогут храниться все электронные перевозочные документы, а также сведения, содержащиеся в них. Доступ к этой системе будут иметь органы государственной власти.

Соответственно, все предприятия, которые имеют отношение в перевозке грузов — грузоотправители, перевозчики, грузополучатели, фрахтователи и фрахтовщики будут заключать договор с оператором системы соглашение об электронном обороте документов.

Электронная ТТН будет состоять из 4 обязательных файлов обмена:

Грузоотправителя — с информацией об участниках перевозки, существенных условиях договора перевозки, транспортном средстве, поданном под погрузку, и его водителе, грузе и сопроводительных документах на него, фактических обстоятельствах предъявления груза к перевозке; Перевозчика — со сведениями о приеме груза к перевозке, Грузополучателя — с информацией о приеме груза от перевозчика, о его характеристиках и обстоятельствах приемки. Перевозчика — с данными о выдаче груза грузополучателю.