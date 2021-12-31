Обязательная маркировка никотиносодержащей продукции

С 2019 года на территории России действует запрет на продажу немаркированных сигарет, папирос и других изделий из табака. Также было принято решение провести в рамках пилотного проекта эксперимент по внедрению маркировки никотиносодержащей продукции, который продлится до 28 февраля 2022 года.

По завершении эксперимента продукция, содержащая никотин, будет маркироваться на постоянной основе.

Какие никотинсодержащие товары будут маркироваться

В соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации в перечень никотиносодержащей продукции, которая подлежит обязательной маркировке, входят следующие товары:

Табачная продукция, употребляемая путём нагревания. Сюда входят стики Iqos, Glo, Ploom и другие. Кальянные курительные смеси, в которых нет табака, но содержится никотин. К ним относятся смеси из чайных листьев, а также кальянные крем-пасты.

Маркироваться будут товары с кодами, указанными в таблице.

Вышеуказанная никотиносодержащая продукция войдёт в категорию «Табак 3».

К категории «Табак 1» относятся сигареты и папиросы, а к категории «Табак 2» — сигары, сигариллы, курительный табак и прочие альтернативные табачные изделия.

Маркировку электронных сигарет и жидкости для них, а также нагревательных систем для употребления табачных стиков в 2022 году внедрять не будут.

Сроки

Сроки и правила внедрения обязательной маркировки никотиносодержащей продукции установлены проектом Минпромторга РФ, однако могут измениться в зависимости от обстоятельств. В настоящий момент планируется, что переход на обязательную маркировку товаров, содержащих никотин, будет происходить в следующем порядке:

с 1 марта 2022 года — изготовители, импортёры, а также предприниматели, которые занимаются реализацией никотиносодержащей продукции, обязаны пройти регистрацию в системе «Честный ЗНАК»;

— изготовители, импортёры, а также предприниматели, которые занимаются реализацией никотиносодержащей продукции, обязаны пройти регистрацию в системе «Честный ЗНАК»; с 15 марта 2022 года — сведения о проведении любых операций с указанными товарами должны передаваться участниками товарооборота в государственную информационную систему мониторинга товаров.

Как подготовиться к обязательной маркировке никотиносодержащей продукции

Для всех производителей и продавцов начнёт действовать запрет на продажу никотиносодержащей продукции без маркировки. Участники товарооборота должны будут фиксировать:

ввод товаров в оборот;

факт передачи прав собственности на товар другим лицам;

выбытие из оборота после реализации.

Для подготовки к началу обязательной маркировки производителям, дистрибьюторам и продавцами необходимо:

Получить квалифицированную электронную подпись. Зарегистрироваться в национальной системе маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК». Заключить договор с оператором ЭДО и подключиться к системе электронного документооборота. Через систему ЭДО происходит передача документов, содержащих коды маркировки, в ГИС МТ.

Чтобы организовать передачу сведений с кодами маркировки в систему «Честный ЗНАК», подключитесь к Астрал.ЭДО. Сервис имеет все необходимые функции для работы с маркированными товарами. Для подключения оставьте свои контактные данные в форме обратной связи на нашем сайте.

Кроме того, всем участникам товарооборота потребуется специальное оборудование для работы с маркированными товарами: 2D-сканер штрихкодов, принтер для печати этикеток, терминал сбора данных и тому подобное.

Продавцам никотиносодержащей продукции также нужно учесть, что для торговли товарами, которые подлежат обязательной маркировке, необходимо обновить прошивку кассового оборудования для поддержки формата ФФД 1.2. Система учёта товаров и кассовое ПО также должны поддерживать работу с маркировкой.

Ответственность за нарушения правил маркировки

За нарушение правил маркировки статьёй 15.12 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафов:

за производство без кодов маркировки — от 5 до 10 тысяч рублей для ИП и должностных лиц, а также от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц;

для ИП и должностных лиц, а также для юридических лиц; за нелегальные продажи, хранение и перевозку без передачи сведений в систему маркировки — от 5 до 10 тысяч рублей для ИП и должностных лиц, а также от 50 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

С 1 декабря 2021 года действует статья 15.12.1 КоАП РФ, в которой прописаны штрафы за нарушения, допущенные при передаче данных в систему мониторинга маркированных товаров (непредставление сведений, представление неполных и недостоверных сведений, нарушение порядка и сроков представления сведений):