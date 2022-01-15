Как подключиться к системе учета документов об образовании ФИС ФРДО и кому это нужно

Все образовательные организации должны передавать сведения о выданных дипломах, аттестатах и сертификатах в специальный реестр. Он называется Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО). Расскажем, зачем нужен этот реестр, как к нему подключиться, и что будет, если этого не сделать.

Кто и когда должен вносить сведения в реестр

В ФИС ФРДО включаются сведения о документах государственного образца об образовании, выданных с 10 июля 1992 по 31 августа 2013 включительно, документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных после 31 августа 2013, и о дубликатах указанных документов (п. 1 Правил, утв. постановлением Правительства от 31 мая 2021 № 825).

С 1 января 2021 образовательные организации — в т. ч. школы, техникумы, колледжи, вузы (независимо от формы собственности, исключая ведомственные образовательные организации СВР, ФСБ, ФСО, ФСИН, Росгвардии, ФТС, Минобороны и МВД), — обязаны вносить в систему сведения о документах об образовании, которые выданы после этой даты, не позднее:

20 дней со дня выдачи указанных документов — если речь идет об образовательных программах основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования;

30 дней — по сертификатам о владении русским языком, знании российской истории и основ законодательства (для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешений на работу, патента), выданным с 1 сентября 2014;

— 60 дней — по другим образовательным программам.

До 31 августа 2023 следует внести сведения о документах об образовании, выданных с 10 июля 1992 по 31 декабря 1995 включительно.

Даже если вы уже передавали информацию по документам об образовании ранее, данные придется внести повторно, согласно постановлению Правительства РФ от 31.05.2021 № 825.

При наличии у организации филиалов подключаться должна головная организация, если у филиалов нет собственных ОГРН и КПП. Если есть, то филиалы регистрируются в ФИС ФРДО самостоятельно.

Зачем нужен реестр

Единая система документов об образовании помогает решить проблему торговли документами об образовании вообще и дипломами в частности, защищает работодателей от недобросовестных «специалистов».

В реестре, можно в считанные минуты проверить подлинность документа об образовании и выявить подделку.

Единая система учета оставит без «халтурки» нечистых на руку работников сферы образования.

Ну и, конечно, сведения надо представлять, чтобы не быть оштрафованными по ст. 19.7 КоАП, а именно:

для граждан — на 100-300 руб .;

— для должностных лиц — на суммы от 300 до 500 руб .;

— для юридических лиц — от 3 000 до 5 000 руб .

Как подключиться к системе

Прежде всего следует определить сотрудника, ответственного за взаимодействие с ФИС ФРДО. Его статус и полномочия отражаем в локальном нормативном акте (например, в приказе). Ответственному сотруднику потребуется квалифицированная электронная подпись, которую можно приобрести в аккредитованном Рособрнадзором и Минкомсвязью удостоверяющем центре.

Удостоверяющий центр «Калуга Астрал» быстро и без проблем оформит вашему сотруднику электронную подпись для работы с ФИС ФРДО.

Также понадобится криптопровайдер — модуль операционной системы ПК для осуществления криптографических операций (шифрования и передачи данных).

Для ФРДО необходим криптопровайдер VipNet CSP.

Комплект документации для подачи заявки включает в себя заявление на подключение и заверенные копии:

лицензии на право использования сети;

документа, подтверждающего выполнение нормативных требований о защите информации;

лицензии на осуществление образовательной деятельности;

приказа о назначении руководителя ( этот документ может заверить сама организация ).

Для получения документа, подтверждающего выполнение требований о защите информации, и лицензии на право пользования программным комплексом ViPNet Сlient необходимо провести оценку эффективности реализованных мер по защите персональных данных. Проводить эту процедуру вправе лицензированная организация, присутствующая в реестре ФСТЭК.