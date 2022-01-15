Как подключиться к системе учета документов об образовании ФИС ФРДО и кому это нужно

Все образовательные организации должны передавать сведения о выданных дипломах, аттестатах и сертификатах в специальный реестр. Он называется Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО). Расскажем, зачем нужен этот реестр, как к нему подключиться, и что будет, если этого не сделать.
Кто и когда должен вносить сведения в реестр
В ФИС ФРДО включаются сведения о документах государственного образца об образовании, выданных с 10 июля 1992 по 31 августа 2013 включительно, документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных после 31 августа 2013, и о дубликатах указанных документов (п. 1 Правил, утв. постановлением Правительства от 31 мая 2021 № 825).
С 1 января 2021 образовательные организации — в т. ч. школы, техникумы, колледжи, вузы (независимо от формы собственности, исключая ведомственные образовательные организации СВР, ФСБ, ФСО, ФСИН, Росгвардии, ФТС, Минобороны и МВД), — обязаны вносить в систему сведения о документах об образовании, которые выданы после этой даты, не позднее:
- 20 дней со дня выдачи указанных документов — если речь идет об образовательных программах основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования;
- 30 дней— по сертификатам о владении русским языком, знании российской истории и основ законодательства (для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешений на работу, патента), выданным с 1 сентября 2014;
- 60 дней — по другим образовательным программам.
До 31 августа 2023 следует внести сведения о документах об образовании, выданных с 10 июля 1992 по 31 декабря 1995 включительно.
Даже если вы уже передавали информацию по документам об образовании ранее, данные придется внести повторно, согласно постановлению Правительства РФ от 31.05.2021 № 825.
При наличии у организации филиалов подключаться должна головная организация, если у филиалов нет собственных ОГРН и КПП. Если есть, то филиалы регистрируются в ФИС ФРДО самостоятельно.
Зачем нужен реестр
Единая система документов об образовании помогает решить проблему торговли документами об образовании вообще и дипломами в частности, защищает работодателей от недобросовестных «специалистов».
В реестре, можно в считанные минуты проверить подлинность документа об образовании и выявить подделку.
Единая система учета оставит без «халтурки» нечистых на руку работников сферы образования.
Ну и, конечно, сведения надо представлять, чтобы не быть оштрафованными по ст. 19.7 КоАП, а именно:
- для граждан — на 100-300 руб.;
- для должностных лиц — на суммы от 300 до 500 руб.;
- для юридических лиц — от 3 000 до 5 000 руб.
Как подключиться к системе
Прежде всего следует определить сотрудника, ответственного за взаимодействие с ФИС ФРДО. Его статус и полномочия отражаем в локальном нормативном акте (например, в приказе). Ответственному сотруднику потребуется квалифицированная электронная подпись, которую можно приобрести в аккредитованном Рособрнадзором и Минкомсвязью удостоверяющем центре.
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Также понадобится криптопровайдер — модуль операционной системы ПК для осуществления криптографических операций (шифрования и передачи данных).
Для ФРДО необходим криптопровайдер VipNet CSP.
Комплект документации для подачи заявки включает в себя заявление на подключение и заверенные копии:
- лицензии на право использования сети;
- документа, подтверждающего выполнение нормативных требований о защите информации;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- приказа о назначении руководителя (этот документ может заверить сама организация).
Для получения документа, подтверждающего выполнение требований о защите информации, и лицензии на право пользования программным комплексом ViPNet Сlient необходимо провести оценку эффективности реализованных мер по защите персональных данных. Проводить эту процедуру вправе лицензированная организация, присутствующая в реестре ФСТЭК.
Подключение к ФИС ФРДО подразумевает наличие технических навыков. Ведь речь идет, в частности, о сохранности персональных данных. Команда «Астрал.Безопасность» подключит к ФИС ФРДО под ключ — посоветует оптимальную схему подключения, подготовит документы, проведет оценку эффективности информационной системы по требованиям безопасности, поставит, установит, настроит сертифицированные средства защиты информации.