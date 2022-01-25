С июля 2021 года выдавать электронную подпись индивидуальным предпринимателям и руководителям юридических лиц начал удостоверяющий центр ФНС. Несмотря на то что с 1 января 2022 года получить такую подпись можно исключительно в УЦ ФНС и у доверенных лиц, ещё остались вопросы, ответы на которые мы предлагаем в этой статье.

Доверенные лица УЦ ФНС России

В основном электронные подписи для ИП, руководителей ЮЛ и нотариусов выдаёт УЦ ФНС. Однако были назначены доверенные лица, которые также обладают этим правом. На данный момент это:

ПАО «Сбербанк России»;

АО «Аналитический центр»;

Банк ВТБ (ПАО).

Доверенные лица — это аккредитованные удостоверяющие центры, которые имеют право выдавать электронные подписи от лица УЦ ФНС.

Кому выдаётся бесплатная подпись ФНС

Получение электронной подписи в ФНС полностью бесплатно и доступно следующим категориям налогоплательщиков:

руководители коммерческих организаций;

индивидуальные предприниматели;

нотариусы.

Важно: работники юридического лица не смогут использовать подпись, выпущенную на руководителя. Оформить подпись на работника можно в аккредитованном удостоверяющем центре.

Что потребуется для получения сертификата в УЦ ФНС и начала работы

Чтобы получить электронную подпись через ФНС, предварительно нужно заполнить и отправить заявление:

В личном кабинете ФНС электронная подпись не нужна для того, чтобы подписать заявление.

Рассмотрим реальный пример получения электронной подписи в УЦ ФНС.

Зайдя в личный кабинет, индивидуальный предприниматель выбрал услугу «Заявление на получение КЭП».

Система попросила пройти три шага по проверке данных для выпускаемого сертификата.

Пройдя проверку, предприниматель отправил заявку.

Результат не заставил себя долго ждать: через пару минут пришло уведомление, что проверка прошла успешно.

Следующим шагом стала запись на приём — выбрать можно было со следующего дня начиная с 9:00 с шагом в 30 минут.

После того как индивидуальный предприниматель успешно выбрал дату и время, ему пришёл пин-код — он нужен, чтобы взять талон на месте приёма в терминале ФНС.

Перед походом в инспекцию предприниматель купил Рутокен Лайт — защищённый носитель электронной подписи. Без токена подпись не выдадут, можно купить любой другой сертифицированный носитель, например, JaCarta SE.

Вместе с токеном, предприниматель получил и сертификат соответствия, который также нужен для получения электронной подписи.

В том отделении, куда направился предприниматель, ещё не заработал отдельный приём, поэтому он без талона подошёл к окошку, где представил документы — паспорт и СНИЛС. Пришлось пройти и идентификацию — налогоплательщика сфотографировали на веб-камеру.

После заполнения всех документов предприниматель получил электронную подпись на свой токен и подробные инструкции по установке и работе на электронную почту.

Как работать с подписью ФНС

Для работы с электронной подписью понадобится криптопровайдер — программа, которая позволяет подписывать документы, шифровать и защищать данные. Некоторые токены имеют встроенный криптопровайдер, а некоторые нет.

ФНС рекомендует использовать СКЗИ «КриптоПро CSP». Программу также можно приобрести у нас, для этого перейдите по ссылке и оставьте заявку.

Ещё раз напоминаем, что пользоваться подписью, выданной в удостоверяющем центре ФНС может только тот человек, на которого она выпущена. Подпись не подлежит копированию, а у сотрудников должна быть собственная ЭП. Такую можно получить в нашем удостоверяющем центре — с помощью «Астрал-ЭТ» можно вести электронный документооборот, участвовать в закупках и отправлять отчётность.

Где можно использовать подпись от ФНС

Электронную подпись от УЦ ФНС можно использовать на любых электронных площадках и сервисах, а также для представления отчётности и ведения электронного документооборота. Её также можно использовать в сервисе «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности в электронной форме» на сайте ФНС

Кроме того, с помощью электронной подписи можно, например, зарегистрировать онлайн-кассу или работать на других госпорталах, а не только на сайте ФНС.

Подведём итоги