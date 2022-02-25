Новая возможность для клиентов: онлайн-заявка на КЭП в УЦ ФНС

В 2022 году изменились правила получения квалифицированной электронной подписи (КЭП). Подробнее эту тему мы освещали в нашей статье «Как работать с ЭП в 2022 году: изменения в законодательстве и новые правила выдачи».
Для удобства пользователя мы подготовили материал, где расскажем, как получить КЭП в упрощённом порядке с помощью сервиса «Онлайн-заявка на КЭП УЦ ФНС».
Изменения в законодательстве
С 1 января 2022 года сократилось число удостоверяющих центров (УЦ), которые соответствуют новым требованиям 63-ФЗ. В связи с этим изменился процесс получения КЭП.
Право на выпуск КЭП имеют только следующие УЦ:
- ФНС России — для юрлиц, ИП и нотариусов;
- Центральный банк РФ — для кредитных организаций, операторов платёжных систем, некредитных финансовых организаций;
- Федеральное Казначейство — для должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления или подведомственным организациям;
- Аккредитованный УЦ, соответствующий новым требованиям 63-ФЗ — для физлиц, юрлиц и сотрудников фирмы. Актуальный список УЦ выложен на сайте ФНС.
Сложности при самостоятельном получении КЭП в ФНС
Перед тем как подать заявление на выпуск КЭП, требуется выбрать USB-токен — это физический носитель для хранения ключевой информации. Налоговая принимает только сертифицированные модели типа-А. Следует разобраться, какой токен подойдёт для хранения подписи и обратиться в лицензированный магазин.
Для работы с электронной подписью необходимо установить на компьютер средство криптографической защиты информации (СКЗИ). Нужно определить, с каким СКЗИ сможет работать выбранная модель КЭП.
Несмотря на предварительную запись в налоговую, пользователю придётся ожидать в очереди, потому что инспектор ФНС вбивает данные вручную. Если он ошибётся при заполнении, ведомство назначит повторный визит.
Представленные сведения могут не пройти проверку, например, из-за несовпадения информации с ЕГРЮЛ. Понадобится самостоятельно выявить источник проблемы, так как сотрудники налоговой не консультируют клиентов по данным вопросам.
Нельзя получить КЭП и сразу начать её использовать. После получения подписи надлежит настроить рабочее место и обучиться работе в сервисах и электронных документах.
На то, чтобы разобраться в моделях токенов, тонкостях настройки программного обеспечения и на ожидание очереди в налоговой уходит большое количество времени. ГК «Астрал» предлагает решение, которое упрощает получение КЭП в ФНС и сокращает все действия до одного посещения ведомства.
Быстро оформить КЭП в ФНС
ГК «Астрал» предлагает новый сервис «Онлайн-заявка на КЭП УЦ ФНС» в рамках реализации совместного проекта с ФНС, который даёт возможность заказать КЭП со своего рабочего места. С помощью услуги пользователь формирует и отправляет заявление с проверкой данных для получения КЭП на руководителя организации в УЦ ФНС России.
Что входит в сервис «Онлайн-заявка на КЭП УЦ ФНС»
Воспользовавшись услугой «Онлайн-заявка на КЭП УЦ ФНС», клиенту не потребуется разбираться в подходящих моделях токена или ждать в очереди. Сотрудники сервиса консультируют пользователя, после чего он отправляет заявление. С одобренной заявкой остаётся только пройти личную идентификацию в ФНС и получить подпись.
Воспользовавшись сервисом, клиент получает:
- Формирование онлайн-заявки и отправка запроса на получение сертификата в ФНС.
- Автоматическую проверку данных вашей организации и руководителя.
- Получение одобрения заявки онлайн до посещения ФНС.
- Ускоренное получение подписи в налоговой.
- Информирование о статусе заявки.
Преимущества сервиса
- Специалисты сопровождают от подачи заявления до выдачи КЭП. Клиент получает статус уведомлений на каждом этапе, рекомендации к выбору сертифицированного токена и СКЗИ КриптоПро.
- С помощью сервиса клиент не тратит время и получает сертификат КЭП быстрее. Подать заявление можно с рабочего места, без дополнительного визита в ФНС. Информация проверяется автоматически в ускоренном режиме за 5-7 минут. Способ исключает бумажное или повторное заполнение бланков.
- Рекомендации по основным этапам. Если заявка не пройдёт проверку в ФНС, специалист ГК «Астрал» поможет определить проблему и подскажет способы её решения.
- Проверка документов и одобрение заявки на выпуск КЭП происходит до посещения налоговой. Получение сертификата подписи происходит всего за один визит ФНС.
- После успешной идентификации в УЦ ФНС учётная запись уже будет готова к работе в продуктах отчётности.
5 шагов для выпуска КЭП
Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно выполнить пять шагов:
- Установить СКЗИ КриптоПро и приобрести сертифицированный USB-токен.
- Отправить заявку на выпуск сертификата КЭП из личного кабинета подходящего продукта ГК «Астрал».
- Получить уведомление об одобрении заявки от ФНС на выпуск КЭП.
- Записаться на приём в ФНС в удобное время и получить подпись.
- После прохождения идентификации в УЦ ФНС необходимо вставить токен с ЭП и начать работать.
Какие особенности при отправке онлайн-заявки на КЭП УЦ ФНС
Создать заявление на выпуск КЭП в ФНС можно в сервисах отчётности: 1С-Отчётность, Астрал Отчёт 4.5, Астрал Отчёт 5.0 в рамках действующей лицензии бесплатно. Обновления и дополнения в статье будут по итогу релизов в сервисах. В продуктах: Астрал-ЭТ и 1C-ЭТП услуга осуществляется на коммерческой основе.
При отправке онлайн-заявки важно убедиться, что используется сертифицированный USB-токен и установлена программа СКЗИ КриптоПро.
Налоговая записывает КЭП руководителя только на тот токен, который сертифицирован ФСТЭК России или ФСБ России. Подходящие модели Рутокен Lite, Рутокен ЭЦП 2.0, JaCarta LT и JaCarta-2 SE.
Выбрать подходящий USB-токен рекомендуем в нашем интернет-магазине. В каталоге представлены сертифицированные носители, которые подходят для получения квалифицированной электронной подписи в ФНС.
После одобрения заявки необходимо пройти личную идентификацию в ФНС.
Обращаем внимание! Запланировать посещение ФНС лучше заранее в течение 5 рабочих дней с момента получения положительного результата проверки.
Какие документы необходимы для личной идентификации в ФНС
После успешной проверки и одобрения заявки руководителю достаточно посетить ФНС, имея при себе:
- Оригиналы паспорта и СНИЛС;
- Выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- Печать при наличии;
- Сертифицированный USB-токен, а также составленный запрос на получение КЭП и скан-копию сертификата соответствия носителя.
Часто задаваемые вопросы
Подпись, полученная через «Онлайн-заявку на КЭП УЦ ФНС», отличается от выданной в налоговой?
Ответ: Нет, не отличается. Подписи, полученные с помощью онлайн-заявки из программных продуктов, и сертификат, полученный при заполнении заявки непосредственно в отделении ФНС России, идентичны.
Есть ли возможность удалённого перевыпуска сертификата без личной идентификации в ФНС?
Ответ: На данный момент такой возможности нет.
В каких регионах можно подать онлайн-заявку на КЭП УЦ ФНС?
Ответ: Данная услуга предоставляется на всей территории Российской Федерации.
Как специалист налоговой службы узнает, что отправлена заявка?
Ответ: Возможность отправки «Онлайн-заявки на КЭП УЦ ФНС» осуществляется в рамках совместного проекта с ФНС. Все подразделения ведомства проинформированы и получили руководство по использованию данной технологии.