Новая возможность для клиентов: онлайн-заявка на КЭП в УЦ ФНС

В 2022 году изменились правила получения квалифицированной электронной подписи (КЭП). Подробнее эту тему мы освещали в нашей статье «Как работать с ЭП в 2022 году: изменения в законодательстве и новые правила выдачи».

Для удобства пользователя мы подготовили материал, где расскажем, как получить КЭП в упрощённом порядке с помощью сервиса «Онлайн-заявка на КЭП УЦ ФНС».

Изменения в законодательстве

С 1 января 2022 года сократилось число удостоверяющих центров (УЦ), которые соответствуют новым требованиям 63-ФЗ. В связи с этим изменился процесс получения КЭП.

Право на выпуск КЭП имеют только следующие УЦ:

ФНС России — для юрлиц, ИП и нотариусов;

Центральный банк РФ — для кредитных организаций, операторов платёжных систем, некредитных финансовых организаций;

Федеральное Казначейство — для должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления или подведомственным организациям;

Аккредитованный УЦ, соответствующий новым требованиям 63-ФЗ — для физлиц, юрлиц и сотрудников фирмы. Актуальный список УЦ выложен на сайте ФНС.

Сложности при самостоятельном получении КЭП в ФНС

Перед тем как подать заявление на выпуск КЭП, требуется выбрать USB-токен — это физический носитель для хранения ключевой информации. Налоговая принимает только сертифицированные модели типа-А. Следует разобраться, какой токен подойдёт для хранения подписи и обратиться в лицензированный магазин.

Для работы с электронной подписью необходимо установить на компьютер средство криптографической защиты информации (СКЗИ). Нужно определить, с каким СКЗИ сможет работать выбранная модель КЭП.

Несмотря на предварительную запись в налоговую, пользователю придётся ожидать в очереди, потому что инспектор ФНС вбивает данные вручную. Если он ошибётся при заполнении, ведомство назначит повторный визит.

Представленные сведения могут не пройти проверку, например, из-за несовпадения информации с ЕГРЮЛ. Понадобится самостоятельно выявить источник проблемы, так как сотрудники налоговой не консультируют клиентов по данным вопросам.

Нельзя получить КЭП и сразу начать её использовать. После получения подписи надлежит настроить рабочее место и обучиться работе в сервисах и электронных документах.

На то, чтобы разобраться в моделях токенов, тонкостях настройки программного обеспечения и на ожидание очереди в налоговой уходит большое количество времени. ГК «Астрал» предлагает решение, которое упрощает получение КЭП в ФНС и сокращает все действия до одного посещения ведомства.

Быстро оформить КЭП в ФНС

ГК «Астрал» предлагает новый сервис «Онлайн-заявка на КЭП УЦ ФНС» в рамках реализации совместного проекта с ФНС, который даёт возможность заказать КЭП со своего рабочего места. С помощью услуги пользователь формирует и отправляет заявление с проверкой данных для получения КЭП на руководителя организации в УЦ ФНС России.

Что входит в сервис «Онлайн-заявка на КЭП УЦ ФНС»

Воспользовавшись услугой «Онлайн-заявка на КЭП УЦ ФНС», клиенту не потребуется разбираться в подходящих моделях токена или ждать в очереди. Сотрудники сервиса консультируют пользователя, после чего он отправляет заявление. С одобренной заявкой остаётся только пройти личную идентификацию в ФНС и получить подпись.

Воспользовавшись сервисом, клиент получает:

Формирование онлайн-заявки и отправка запроса на получение сертификата в ФНС.

Автоматическую проверку данных вашей организации и руководителя.

Получение одобрения заявки онлайн до посещения ФНС.

Ускоренное получение подписи в налоговой.

Информирование о статусе заявки.

Преимущества сервиса

Специалисты сопровождают от подачи заявления до выдачи КЭП. Клиент получает статус уведомлений на каждом этапе, рекомендации к выбору сертифицированного токена и СКЗИ КриптоПро.

С помощью сервиса клиент не тратит время и получает сертификат КЭП быстрее. Подать заявление можно с рабочего места, без дополнительного визита в ФНС. Информация проверяется автоматически в ускоренном режиме за 5-7 минут . Способ исключает бумажное или повторное заполнение бланков.

. Способ исключает бумажное или повторное заполнение бланков. Рекомендации по основным этапам. Если заявка не пройдёт проверку в ФНС, специалист ГК «Астрал» поможет определить проблему и подскажет способы её решения.

Проверка документов и одобрение заявки на выпуск КЭП происходит до посещения налоговой. Получение сертификата подписи происходит всего за один визит ФНС.

После успешной идентификации в УЦ ФНС учётная запись уже будет готова к работе в продуктах отчётности.

5 шагов для выпуска КЭП

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно выполнить пять шагов:

Установить СКЗИ КриптоПро и приобрести сертифицированный USB-токен. Отправить заявку на выпуск сертификата КЭП из личного кабинета подходящего продукта ГК «Астрал». Получить уведомление об одобрении заявки от ФНС на выпуск КЭП. Записаться на приём в ФНС в удобное время и получить подпись. После прохождения идентификации в УЦ ФНС необходимо вставить токен с ЭП и начать работать.

Какие особенности при отправке онлайн-заявки на КЭП УЦ ФНС

Создать заявление на выпуск КЭП в ФНС можно в сервисах отчётности: 1С-Отчётность, Астрал Отчёт 4.5, Астрал Отчёт 5.0 в рамках действующей лицензии бесплатно. Обновления и дополнения в статье будут по итогу релизов в сервисах. В продуктах: Астрал-ЭТ и 1C-ЭТП услуга осуществляется на коммерческой основе.

При отправке онлайн-заявки важно убедиться, что используется сертифицированный USB-токен и установлена программа СКЗИ КриптоПро.

Налоговая записывает КЭП руководителя только на тот токен, который сертифицирован ФСТЭК России или ФСБ России. Подходящие модели Рутокен Lite, Рутокен ЭЦП 2.0, JaCarta LT и JaCarta-2 SE.

Выбрать подходящий USB-токен рекомендуем в нашем интернет-магазине. В каталоге представлены сертифицированные носители, которые подходят для получения квалифицированной электронной подписи в ФНС.

После одобрения заявки необходимо пройти личную идентификацию в ФНС.

Обращаем внимание! Запланировать посещение ФНС лучше заранее в течение 5 рабочих дней с момента получения положительного результата проверки.

Какие документы необходимы для личной идентификации в ФНС

После успешной проверки и одобрения заявки руководителю достаточно посетить ФНС, имея при себе:

Оригиналы паспорта и СНИЛС;

Выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

Печать при наличии;

Сертифицированный USB-токен, а также составленный запрос на получение КЭП и скан-копию сертификата соответствия носителя.

Часто задаваемые вопросы

Подпись, полученная через «Онлайн-заявку на КЭП УЦ ФНС», отличается от выданной в налоговой?

Ответ: Нет, не отличается. Подписи, полученные с помощью онлайн-заявки из программных продуктов, и сертификат, полученный при заполнении заявки непосредственно в отделении ФНС России, идентичны.

Есть ли возможность удалённого перевыпуска сертификата без личной идентификации в ФНС?

Ответ: На данный момент такой возможности нет.

В каких регионах можно подать онлайн-заявку на КЭП УЦ ФНС?

Ответ: Данная услуга предоставляется на всей территории Российской Федерации.

Как специалист налоговой службы узнает, что отправлена заявка?

Ответ: Возможность отправки «Онлайн-заявки на КЭП УЦ ФНС» осуществляется в рамках совместного проекта с ФНС. Все подразделения ведомства проинформированы и получили руководство по использованию данной технологии.