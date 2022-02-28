Таймлайн маркировки 2022: сроки для молочки, воды и новые эксперименты

Собрали все сроки по переходу на обязательную маркировку и запуску новых экспериментов в одном материале.

Какие товары маркируются в 2022 году

Под обязательную маркировку уже попали следующие категории товаров:

Кроме того, в 2021 году производители и импортеры начали маркировать:

упакованную минеральную воду;

При этом розничные магазины продолжали продавать воду, как обычный товар без маркировки.

молочные продукты.

Для молочки законодатели предусмотрели исключения. Не подлежат маркировке:

Для каких товаров маркировка начнется в 2022 году

Для молочных товаров маркировка вводится поэтапно. В первой половине 2022 года розничная торговля начинает проводить выбытие маркированных товаров через кассу (сканировать код маркировки в момент расчета и передавать данные в систему «Честный ЗНАК» через оператора ОФД):

с 20 января 2022 года такой порядок уже действует для мороженого со сроком хранения до 40 суток;

с 31 марта 2022 года норма заработает для других продуктов из молока со сроком хранения 40 суток и менее;

с 1 июня 2022 года — для молочки со сроком хранения от 40 суток.

Далее, с 1 сентября 2022 года, розничной торговле придется фиксировать поступление маркированной молочки. То есть обеспечить прием универсальных передаточных документов (УПД) от производителей. Для этой цели предпринимателям нужно будет подключить ЭДО.

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С 1 сентября 2022 года розница должна запустить объемно-сортовой учет молочки. То есть в УПД от производителя будет указан код вида товара и его количество. Розничным торговцам достаточно будет принять и подтвердить прием УПД через ЭДО. Сканировать коды маркировки (даже если они есть в УПД) пока не нужно.

Поштучный учет молочки начнется значительно позже: с 1 декабря 2023 года. Вот тогда рознице придется сканировать коды маркировки и сверять их кодами в УПД.

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Маркировка воды в упаковке тоже будет запускаться по этапам:

с 1 марта 2022 года производители и импортеры приступят к маркировке прочих видов питьевой воды;

с 1 сентября 2022 года розница начнет проводить выбытие маркированной воды через кассу;

с 1 ноября 2022 года розница перейдет на объемно-сортовой учет.

Поэкземплярный учет для маркированной воды в рознице начнется еще не скоро: с 1 марта 2025 года.

Также с 1 марта 2022 года власти планировали запустить маркировку велосипедов. Но в итоге старт перенесли на целый год: на 1 марта 2023 года.

Какие эксперименты продолжатся в 2022 году

В текущем году продолжаются эксперименты по маркировке:

БАДов: запущен 1 мая 2021 года;

пива и слабоалкогольных напитков: запущен 1 апреля 2021 года;

антисептиков: запущен 1 августа 2021 года.

Все эти эксперименты завершатся 31 августа 2022.

Какие эксперименты стартуют в 2022 году

В текущем году власти планируют запустить еще ряд экспериментов: