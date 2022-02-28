Таймлайн маркировки 2022: сроки для молочки, воды и новые эксперименты

Собрали все сроки по переходу на обязательную маркировку и запуску новых экспериментов в одном материале.
Какие товары маркируются в 2022 году
Под обязательную маркировку уже попали следующие категории товаров:
Кроме того, в 2021 году производители и импортеры начали маркировать:
- упакованную минеральную воду;
При этом розничные магазины продолжали продавать воду, как обычный товар без маркировки.
- молочные продукты.
Для молочки законодатели предусмотрели исключения. Не подлежат маркировке:
Для каких товаров маркировка начнется в 2022 году
Для молочных товаров маркировка вводится поэтапно. В первой половине 2022 года розничная торговля начинает проводить выбытие маркированных товаров через кассу (сканировать код маркировки в момент расчета и передавать данные в систему «Честный ЗНАК» через оператора ОФД):
- с 20 января 2022 года такой порядок уже действует для мороженого со сроком хранения до 40 суток;
- с 31 марта 2022 года норма заработает для других продуктов из молока со сроком хранения 40 суток и менее;
- с 1 июня 2022 года — для молочки со сроком хранения от 40 суток.
Далее, с 1 сентября 2022 года, розничной торговле придется фиксировать поступление маркированной молочки. То есть обеспечить прием универсальных передаточных документов (УПД) от производителей. Для этой цели предпринимателям нужно будет подключить ЭДО.
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С 1 сентября 2022 года розница должна запустить объемно-сортовой учет молочки. То есть в УПД от производителя будет указан код вида товара и его количество. Розничным торговцам достаточно будет принять и подтвердить прием УПД через ЭДО. Сканировать коды маркировки (даже если они есть в УПД) пока не нужно.
Поштучный учет молочки начнется значительно позже: с 1 декабря 2023 года. Вот тогда рознице придется сканировать коды маркировки и сверять их кодами в УПД.
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Маркировка воды в упаковке тоже будет запускаться по этапам:
- с 1 марта 2022 года производители и импортеры приступят к маркировке прочих видов питьевой воды;
- с 1 сентября 2022 года розница начнет проводить выбытие маркированной воды через кассу;
- с 1 ноября 2022 года розница перейдет на объемно-сортовой учет.
Поэкземплярный учет для маркированной воды в рознице начнется еще не скоро: с 1 марта 2025 года.
Также с 1 марта 2022 года власти планировали запустить маркировку велосипедов. Но в итоге старт перенесли на целый год: на 1 марта 2023 года.
Какие эксперименты продолжатся в 2022 году
В текущем году продолжаются эксперименты по маркировке:
- БАДов: запущен 1 мая 2021 года;
- пива и слабоалкогольных напитков: запущен 1 апреля 2021 года;
- антисептиков: запущен 1 августа 2021 года.
Все эти эксперименты завершатся 31 августа 2022.
Какие эксперименты стартуют в 2022 году
В текущем году власти планируют запустить еще ряд экспериментов:
Начало
Окончание
Категория товаров
15.02.2022
23.02.2023
01.03.2022
28.02.2023
Соки и соковая продукция (морсы, компоты)
31.08.2022
Сладкие газированные воды, квасы и другие безалкогольные напитки
01.04.2022
28.02.2023
Рыбная продукция (кроме живой, свежей рыбы и беспозвоночных)
01.05.2022
28.02.2023
Консервы из мяса, овощей и фруктов
Корма для животных (кроме сельскохозяйственных)
01.06.2022
31.08.2023
01.08.2022
28.02.2023
Медицинских изделий (слуховых аппаратов, ортопедической обуви, абсорбирующих изделий)