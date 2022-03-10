Получение подписи в УЦ Федерального Казначейства и УЦ Центробанка

С 1 января 2022 года на удостоверяющие центры Федерального казначейства и Центрального банка возложены новые функции по выдаче сертификатов определенным категориям заявителей. О том, кто должен получать в них электронную подпись и как подать заявление онлайн мы расскажем в этой статье.
Получение подписи в УЦ Федерального казначейства
Кто может получить подпись
Получить ЭЦП в УЦ Федерального казначейства могут (приказ от 15 июня 2021 года № 21н):
- лица, замещающие;
- государственные должности Российской Федерации;
- государственные должности субъектов Российской Федерации;
- должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, их подведомственных учреждений;
- руководители и сотрудники;
- коммерческих организаций, которым предоставляются средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежащие казначейскому сопровождению;
- некоммерческих организаций (государственная корпорация, государственная компания, государственное учреждение, муниципальное учреждение) и подведомственные им организации.
Какие нужны документы
Представлять документы в удостоверяющий центр нужно после одобрения заявки. Вам потребуется документ, подтверждающий правомочие обращения за сертификатом электронной подписи.
Паспорт пригодится во время заполнения самой заявки в онлайн-сервисе, о котором мы расскажем ниже.
Онлайн-сервис подачи заявки
Подготовка
Вы можете подать заявление в специальном сервисе → «Портал заявителя». Но для того чтобы получить к нему доступ, нужно настроить автоматизированное рабочее место — АРМ. Проверить его работу с порталом можно здесь.
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Следующим шагом является установка специального плагина для браузера — КриптоПРО Browser Plugin. Скачать его можно бесплатно с официального сайта.
Полную инструкцию по подготовке к работе с сервисом читайте в инструкции по проверке и настройке АРМ на сайте Федерального казначейства.
Работа с сервисом
Чтобы получить подпись в первый раз, в блоке «Получение сертификата» нажмите кнопку «Подать документы». Далее вас попросят указать субъект РФ и наименование организации или ФИО. индивидуального предпринимателя.
Следующим шагом будет выбор типа сертификата: для физического лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя. После этого вам останется внести запрашиваемые сведения и сформировать само заявление.
Как только вы заполните заявление, нажмите «Сохранить и сформировать печатную форму». Распечатайте заявление, нажав кнопку «Печать», подпишите и отсканируйте его. Потом документ нужно будет прикрепить к заявке и нажать кнопку «Подать запрос».
После выполнения этих действий ждите письма с ответом и дальнейшими инструкциями на указанный адрес электронной почты. Ответ придёт в течение пяти рабочих дней.
Получение подписи в УЦ Банка России
Кто может получить подпись
Получить электронную подпись в удостоверяющем центре Банка России могут:
- руководители кредитных организаций, операторы платёжных систем, некредитных финансовых организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, перечисленные в части 1 статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ;
- руководители кредитных рейтинговых агентств, бюро кредитных историй, лицам, занимающимся актуарной деятельностью;
- должностные лица Банка России.
Другими словами, получать ЭЦП в УЦ Банка России должны участники финансового рынка.
Как получить онлайн
Получить электронную подпись онлайн можно через личный кабинет на портале УЦ Банка России.
- Направьте информационное письмо о выдаче логина и пароля для личного кабинета. Для этого воспользуйтесь личным кабинетом участника информационного обмена.
- После получения логина и пароля перейдите в личный кабинет на портале УЦ Банка России и авторизуйтесь.
- Сформируйте запрос на получение сертификата с использованием уже имеющейся электронной подписи.
- Создайте заявку на первичное получение сертификата без личного присутствия и прикрепите файл запроса на сертификат, а также подписанные с помощью электронной подписи документы, необходимые для выпуска сертификата.
- Дождитесь ответа от УЦ Банка России, а затем авторизуйтесь в личном кабинете. Убедитесь, что квалифицированный сертификат готов к выгрузке.
- Скачайте сертификат.
С более подробной инструкцией вы можете ознакомиться в официальном документе.
Частые вопросы
- Сколько стоит электронная подпись от УЦ Федерального Казначейства и УЦ Центробанка?
Электронная подпись в этих удостоверяющих центрах выдаётся бесплатно.
- Какой срок действия у сертификатов, выданных в этих удостоверяющих центрах?
Обычно срок действия составляет от 1 года до 15 месяцев.
- Можно ли использовать электронную подпись от аккредитованных удостоверяющих центров?
В АУЦ выдают квалифицированные электронные подписи для физических лиц и сотрудников юридических лиц. Использовать их для тех целей, о которых мы говорили в статье, нельзя.
В аккредитованном удостоверяющем центре «Калуга Астрал» вы можете оформить электронную подпись. С помощью «Астрал-ЭТ» можно отправлять электронную отчётность, вести электронный документооборот и работать на государственных порталах.