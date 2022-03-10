Получение подписи в УЦ Федерального Казначейства и УЦ Центробанка

Для рубрики ЭДО
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С 1 января 2022 года на удостоверяющие центры Федерального казначейства и Центрального банка возложены новые функции по выдаче сертификатов определенным категориям заявителей. О том, кто должен получать в них электронную подпись и как подать заявление онлайн мы расскажем в этой статье.

Получение подписи в УЦ Федерального казначейства

Кто может получить подпись

Получить ЭЦП в УЦ Федерального казначейства могут (приказ от 15 июня 2021 года № 21н):

  • лица, замещающие;
  • государственные должности Российской Федерации;
  • государственные должности субъектов Российской Федерации;
  • должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, их подведомственных учреждений;
  • руководители и сотрудники;
  • коммерческих организаций, которым предоставляются средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежащие казначейскому сопровождению;
  • некоммерческих организаций (государственная корпорация, государственная компания, государственное учреждение, муниципальное учреждение) и подведомственные им организации.

Какие нужны документы

Представлять документы в удостоверяющий центр нужно после одобрения заявки. Вам потребуется документ, подтверждающий правомочие обращения за сертификатом электронной подписи.

Паспорт пригодится во время заполнения самой заявки в онлайн-сервисе, о котором мы расскажем ниже.

Онлайн-сервис подачи заявки

Подготовка

Вы можете подать заявление в специальном сервисе → «Портал заявителя». Но для того чтобы получить к нему доступ, нужно настроить автоматизированное рабочее место — АРМ. Проверить его работу с порталом можно здесь.

Для работы также необходим криптопровайдер. Мы предлагаем КриптоПро CSP: у программы понятный интерфейс, быстрая скорость работы и большой список поддерживаемых платформ и алгоритмов.

Следующим шагом является установка специального плагина для браузера — КриптоПРО Browser Plugin. Скачать его можно бесплатно с официального сайта.

Полную инструкцию по подготовке к работе с сервисом читайте в инструкции по проверке и настройке АРМ на сайте Федерального казначейства.

Работа с сервисом

Чтобы получить подпись в первый раз, в блоке «Получение сертификата» нажмите кнопку «Подать документы». Далее вас попросят указать субъект РФ и наименование организации или ФИО. индивидуального предпринимателя.

Следующим шагом будет выбор типа сертификата: для физического лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя. После этого вам останется внести запрашиваемые сведения и сформировать само заявление.

Как только вы заполните заявление, нажмите «Сохранить и сформировать печатную форму». Распечатайте заявление, нажав кнопку «Печать», подпишите и отсканируйте его. Потом документ нужно будет прикрепить к заявке и нажать кнопку «Подать запрос».

После выполнения этих действий ждите письма с ответом и дальнейшими инструкциями на указанный адрес электронной почты. Ответ придёт в течение пяти рабочих дней.

Получение подписи в УЦ Банка России

Кто может получить подпись

Получить электронную подпись в удостоверяющем центре Банка России могут:

  • руководители кредитных организаций, операторы платёжных систем, некредитных финансовых организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, перечисленные в части 1 статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ;
  • руководители кредитных рейтинговых агентств, бюро кредитных историй, лицам, занимающимся актуарной деятельностью;
  • должностные лица Банка России.

Другими словами, получать ЭЦП в УЦ Банка России должны участники финансового рынка.

Как получить онлайн

Получить электронную подпись онлайн можно через личный кабинет на портале УЦ Банка России.

  1. Направьте информационное письмо о выдаче логина и пароля для личного кабинета. Для этого воспользуйтесь личным кабинетом участника информационного обмена.
  2. После получения логина и пароля перейдите в личный кабинет на портале УЦ Банка России и авторизуйтесь.
  3. Сформируйте запрос на получение сертификата с использованием уже имеющейся электронной подписи.
  4. Создайте заявку на первичное получение сертификата без личного присутствия и прикрепите файл запроса на сертификат, а также подписанные с помощью электронной подписи документы, необходимые для выпуска сертификата.
  5. Дождитесь ответа от УЦ Банка России, а затем авторизуйтесь в личном кабинете. Убедитесь, что квалифицированный сертификат готов к выгрузке.
  6. Скачайте сертификат.

С более подробной инструкцией вы можете ознакомиться в официальном документе.

Частые вопросы

  • Сколько стоит электронная подпись от УЦ Федерального Казначейства и УЦ Центробанка?

Электронная подпись в этих удостоверяющих центрах выдаётся бесплатно.

  • Какой срок действия у сертификатов, выданных в этих удостоверяющих центрах?

Обычно срок действия составляет от 1 года до 15 месяцев.

  • Можно ли использовать электронную подпись от аккредитованных удостоверяющих центров?

В АУЦ выдают квалифицированные электронные подписи для физических лиц и сотрудников юридических лиц. Использовать их для тех целей, о которых мы говорили в статье, нельзя.

В аккредитованном удостоверяющем центре «Калуга Астрал» вы можете оформить электронную подпись. С помощью «Астрал-ЭТ» можно отправлять электронную отчётность, вести электронный документооборот и работать на государственных порталах.

 

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