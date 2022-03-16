Маркировка кормов для животных в 2022 году

В 2022 году в России будет проведён ряд пилотных проектов по маркировке отдельных товарных категорий. Одним из таких проектов станет эксперимент по маркировке кормов для животных.

Что такое маркировка

Маркировкой называется нанесение средств идентификации на упаковку, ярлык, этикетку или тару. Для этого используются специальные коды DataMatrix, которые создаёт единый оператор маркировки — ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий).

Маркировка позволяет отследить товар по всему его пути в товарообороте: от производства до продажи либо списания — участники товарооборота обязаны передавать сведения о товаре в систему мониторинга «Честный ЗНАК».

Алгоритм действий участников товарооборота с маркированными товарами выглядит следующим образом:

производители маркируют товар с помощью кодов DataMatrix и вводят промаркированную продукцию в оборот;

поставщики и импортёры проводят сверку в универсальных передаточных документах (УПД) от производителей и через оператора ЭДО сообщают в систему мониторинга о смене прав на владение маркированным товаром при отгрузке или приёмке;

розничные торговцы также сверяют коды в УПД от поставщиков, через оператора ЭДО передают в «Честный ЗНАК» сведения о принятии товара и выводят продукцию из оборота через её продажу конечному потребителю.

Какие товары должны маркироваться в 2022 году

Пилотный проект по маркировке кормов для животных это далеко не первый эксперимент по маркировке товаров. Различные эксперименты по маркировке уже проводились ранее — этот процесс необходим для того, чтобы оценить готовность участников рынка, а также принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки по результатам эксперимента.

Сейчас обязательной маркировке подлежат следующие товарные группы:

шубы;

лекарственные средства;

обувь;

табачная продукция;

парфюмерия;

фотоаппараты и лампы-вспышки;

шины и покрышки;

товары лёгкой промышленности;

молочная продукция;

упакованная питьевая вода.

Эксперимент по маркировке кормов для животных

Провести пилотный проект по маркировке кормов для животных предложило Министерство промышленности и торговли России. Минпромторг также подготовил и опубликовал соответствующий проект постановления на федеральном портале проектов НПА.

Согласно документу, в рамках эксперимента маркировать предлагается корма для домашних животных, за исключением сельскохозяйственных. То есть будет проводиться маркировка кормов для непродуктивных животных. Маркироваться будут корма, расфасованные в потребительскую упаковку (код ТН ВЭД ЕАЭС 2309).

Таким образом, исходя из расшифровки кода ТН ВЭД, в рамках эксперимента будет проводиться:

маркировка корма для собак;

маркировки корма для кошек;

маркировка прочих продуктов, используемых в кормлении животных.

Всем желающим принять участие в эксперименте необходимо зарегистрироваться на сайте системы «Честный ЗНАК» и подать заявку. Планируется, что пилотный проект стартует 1 мая 2022 года и закончится 28 февраля 2023 года.

Что необходимо для участия в эксперименте

Помимо заявки, для участия в эксперименте по маркировке потребуется:

1. Получить квалифицированную электронную подпись.

Такая ЭП гарантирует юридическую силу документов. Также она будет необходимо и при регистрации на сайте «Честного ЗНАКа».

2. Заключить договор с оператором ЭДО.

Коды маркировки с данными о товаре передаются в «Честный ЗНАК» через операторов ЭДО.

Сервис Астрал.ЭДО поддерживает все необходимые функции для работы с маркированными товарами. При передаче УПД данные с кодами маркировки будут отправляться в систему «Частный ЗНАК» автоматически. Пользователи, работающие в 1С, смогут осуществлять передачу кодов через сервис 1С-ЭДО. Устанавливать дополнительное ПО для этого не придётся — модуль ЭДО уже встроен в программу.

3. Приобрести оборудование для маркировки.

К такому оборудованию относится принтеры для печати этикеток (потребуется производителю, чтобы наносить коды на упаковку), сканеры штрихкодов, терминалы сбора данных. Розницу также потребуется оснастить онлайн-кассу фискальным накопителем с поддержкой ФФД 1.2 и обновить при необходимости кассовое ПО.