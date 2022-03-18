Маркировка товаров

Маркировку отложили. Эксперименты отодвинули на неопределенный срок

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Эксперименты по маркировке новых товарных категорий решено не запускать, однако уже начатые пилотные проекты будут продолжены. Такое заявление было сделано руководителем Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатериной Приезжевой на круглом столе комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

Принимать решения о сроках проведения экспериментов по маркировке новых товарных групп в Минпромторге будут в зависимости от экономической обстановки в каждой отдельной отрасли, отметила Приезжева.

Планировалось, что в 2022 году стартуют эксперименты по маркировке рыбы и рыбной продукции (с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года), отдельных видов алкогольной продукции, включая вино (с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года), а также расфасованных кормов для животных и консервов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов (с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года).

Глава департамента также добавила, что сроки действующих в настоящий момент проектов по добровольной маркировке товаров будут продлены, а вступление в силу требований об их обязательной маркировке решено перенести.

Напомним, что в порядке эксперимента сейчас маркируются:

  • пиво и слабоалкогольные напитки;
  • биологически активные добавки;
  • антисептики;
  • медицинские изделия;
  • никотинсодержащие жидкости и электронные средства доставки никотина.

Отмену обязательной маркировки таких товаров в Минпромторге посчитали нецелесообразной по ряду причин. Приезжева пояснила, что участники оборота маркируемых в рамках эксперимента товаров уже понесли капитальные затраты на внедрение маркировки, и понесут новые, если маркировка будет отменена. В этом случае им придётся демонтировать оборудование и увольнять обученных для процесса маркировки специалистов.

Сроки вступления обязательных требований по питьевой воде и молочной продукции, запланированные на 2022 год, также будут перенесены на 12 месяцев. Подготовленный Минпромторгом проект, которым предусмотрены соответствующие изменения, согласован со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти без замечаний.

 

 

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