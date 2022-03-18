Маркировку отложили. Эксперименты отодвинули на неопределенный срок

Эксперименты по маркировке новых товарных категорий решено не запускать, однако уже начатые пилотные проекты будут продолжены. Такое заявление было сделано руководителем Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатериной Приезжевой на круглом столе комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

Принимать решения о сроках проведения экспериментов по маркировке новых товарных групп в Минпромторге будут в зависимости от экономической обстановки в каждой отдельной отрасли, отметила Приезжева.

Планировалось, что в 2022 году стартуют эксперименты по маркировке рыбы и рыбной продукции (с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года), отдельных видов алкогольной продукции, включая вино (с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года), а также расфасованных кормов для животных и консервов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов (с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года).

Глава департамента также добавила, что сроки действующих в настоящий момент проектов по добровольной маркировке товаров будут продлены, а вступление в силу требований об их обязательной маркировке решено перенести.

Напомним, что в порядке эксперимента сейчас маркируются:

пиво и слабоалкогольные напитки;

биологически активные добавки;

антисептики;

медицинские изделия;

никотинсодержащие жидкости и электронные средства доставки никотина.

Отмену обязательной маркировки таких товаров в Минпромторге посчитали нецелесообразной по ряду причин. Приезжева пояснила, что участники оборота маркируемых в рамках эксперимента товаров уже понесли капитальные затраты на внедрение маркировки, и понесут новые, если маркировка будет отменена. В этом случае им придётся демонтировать оборудование и увольнять обученных для процесса маркировки специалистов.