Проактивные выплаты ФСС. Как это работает

О законодательной базе

Выплату пособий из соцстраха регулирует закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Новые правила выплат в беззаявительной форме были утверждены законом от 30.04.2021 № 126-ФЗ. Кроме того, осенью вышло постановление Правительства от 23.11.2021 № 2010, закрепляющее электронный вид информационного взаимодействия между организациями, соцстрахом и медучреждениями.

Что такое беззаявительная форма

При проактивных выплатах пособия сотрудникам выплачивает не компания, а ФСС на основании данных, поступающих в Фонд из внешних источников.

К примеру, больничный лист работнику соцстрах оплатит после получения из поликлиники электронного больничного (ЭЛН), а пособие по рождению — по данным из ЗАГСа.

Для быстроты и эффективности взаимодействия, все больничные с 2022 года должны оформляться в электронном виде (п. 6 ст. 13 № 255-ФЗ). Однако есть исключения. Листок нетрудоспособности в бумажной форме по-прежнему может получить человек, который находится под гос. защитой или сведения о котором — гос. тайна.

Для подписи электронных листков медучреждения используют усиленную квалифицированная подпись (УКЭП). Подписанные листы отправляют на хранение в информационную систему ЕИИС «Соцстрах».

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Как происходит взаимодействие при выплате пособий по ЭЛН

До 2022 года сотрудник сообщал работодателю номер своего электронного больничного, а работодатель, в свою очередь, делал запрос ЭЛН в соцстрахе. После загрузки сведений, содержащихся в листке нетрудоспособности, бухгалтер в срок до пяти календарных дней отправлял в ФСС реестр для выплаты пособия. Работники Фонда получали реестр и перечисляли сотруднику деньги.

При беззаявительной форме информация о больничном листе сразу поступает работодателю по каналам электронного документооборота. Срок отправки бухгалтером доп. сведений в ФСС законодатели сократили до трех рабочих дней — важно не пропустить его.

Перечень данных, отправляемых в соцстрах, указан в п. 22 постановления № 2010. При этом компания предоставляет в ФСС только ту информацию, которая будет указана в запросе. Если у Фонда уже есть нужные сведения, он ничего не запрашивает у страхователя.

Кроме этого, специалист ведомства может запросить у компании дополнительные данные, направив извещение ПВСО. Например, о простое или районном коэффициенте. При получении такого извещения, бухгалтер в течение трех рабочих дней должен подтвердить ФСС, что извещение получено. И в течение пяти рабочих дней отправить дополнительные данные.

Внимание! Компания выплачивает за счет собственных средств пособие по ЭЛН только за первые три дня нетрудоспособности самого сотрудника. Если работник оформляет лист по уходу за больным родственником (например, ребенком), то пособие за все дни рассчитывает и выплачивает ФСС.

Законодательство не устанавливает четкие сроки назначения и выплаты пособия за три дня больничного (ч. 1 ст. 14.1 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Поэтому страхователю стоит закрепить сроки для его назначения и выплаты в локальном акте. Это позволит избежать споров с работниками.

Например:

в течение 10 рабочих дней после получения из ФСС информации о закрытии ЭЛН ( как было ранее )

или

в ближайший после назначения пособия день выплаты зарплаты.

За остальные дни соцстрах перечислит работнику пособие в течение 10 рабочих дней с момента получения всех необходимых данных.

Изменения для сотрудника

Назначение выплат по больничному происходит «автоматически»: номер ЭЛН сообщать работодателю больше не нужно. Все данные по листку нетрудоспособности приходят в личный кабинет физлица на сайте Госуслуг.

Есть исключение: если ЭЛН был закрыт, но работодатель не получил Запрос недостающих сведений (например, ФСС не определил место работы застрахованного лица), то работодатель должен отправить в ФСС документ Информация о жизненном событии с видом события «Данные о закрытии листка нетрудоспособности».

Изменения для работодателя

Пока ФСС еще не реализовал «Уведомление об ошибках в ЭЛН», поэтому при получении запроса недостающих сведений после закрытия ЭЛН, бухгалтер может:

Отправить подтверждение в выплате пособия.

Отправить отказ в подтверждении выплаты пособия.

Чтобы подтвердить выплату, необходимо заполнить обязательные поля, при необходимости внести изменения в предзаполненные поля от ФСС.

Чтоб отправить отказ, необходимо указать его причину.

Кроме того, страхователь должен отправлять в Фонд новую форму отчетности — «Сведения о застрахованном лице». На всех работающих сотрудников ФСС рекомендовал подать ее до конца февраля 2022 года. А далее обновлять сведения в 3-дневный срок с момента:

приема на работу нового сотрудника или увольнения;

изменения сведений о работнике ( например, если он сменил фамилию ).

Если компания подала в соцстрах неполную или недостоверную информацию, ей придется возместить Фонду излишне выплаченные суммы пособий.

Начисление пособия при рождении ребенка

До 2022 года работник обращался к бухгалтеру с заявлением о назначении пособия, прилагал свидетельство о рождении ребенка. Если второй родитель состоял в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то была нужна справка, что пособие ему не выплачивалось. Бухгалтер отправлял все эти документы в соцстрах и работнику выплачивали пособие.

При проактивном формате, ФСС:

Получает сведения о рождении детей напрямую из органов ЗАГС. Выясняет в ПФР, где работают родители. Делает запрос в ЕГИССО — начислялось ли пособие второму родителю. Отправляет запрос работодателю о РК (при необходимости). Бухгалтеру нужно не пропустить запрос недостающих сведений и дать ответ оперативно.

Когда работают оба родителя, пособие начисляют матери ребенка. При трудоустройстве только одного родителя выплату получает он. Безработные родители оформляют пособие через органы соц. защиты.

Изменения для сотрудника

Работник больше не собирает справки и не пишет заявление.

Изменения для работодателя

Компания больше не начисляет сотруднику пособие по рождению ребенка. Если соцстрах запросит доп. сведения для начисления пособия, страхователь в течение двух рабочих дней должен их подать.

Обновление штрафов ФСС

Законодатели внесли изменения в систему штрафов (ст. 15.2 закона № 255-ФЗ):

Работодатель заплатит штраф 200 руб. за каждый документ , если не предоставит бумаги в ФСС для проверки или предоставит не вовремя.

При подаче в соцстрах недостоверных сведений, компания заплатит 20% от излишне выплаченных сумм ( которые получатель, к тому же, должен вернуть ). Сумма штрафа составит не менее 1 тыс. руб., но не более 5 тыс. руб.

которые получатель, к тому же, должен вернуть Если сведения для начисления пособия поданы с опозданием, работодателя оштрафуют на 5 тыс. руб.

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