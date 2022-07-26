Метка доверенного времени в электронной подписи. Почему она так важна

Что такое штамп (метка) времени

Штамп (метка) времени — это достоверная информация времени и подписания документа электронной подписью (ЭП).

Ни одна ЭП не имеет такой метки по умолчанию, показатели даты и времени формируются на основании значений, установленных на устройстве пользователя. Эти показатели возможно подвергнуть сомнению и оспорить, они нередко оказываются недостоверными (неправильные настройки операционной системы, сбои ПО и т. п.), что может привести к проблемам тогда, когда точные время и дата имеют значение

Пример — постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 01.11.2021 № Ф04-6204/2020: метка времени, сформированная на внешнем независимом сервере, помогла избежать обвинений в изменении даты подписания и цены заявки на торгах.

Штамп времени помогает зафиксировать значимые события:

Создание электронного документа — для доказательства факта его существования на момент времени, указанный в штампе;

Формирование подписи электронного документа — для определения момента времени его подписания;

Обработка электронного документа, например, отправка по ЭДО — для фиксации времени выполнения этой операции.

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Где говорится о штампах времени?

Иной раз приходится слышать, что штамп времени не нужен, поскольку «закон о нем ничего не говорит». Это заблуждение. Вот уже год с немалым, — точнее, с 1 января 2021, — закон содержит и определение штампа, и обязательные требования к службе таких меток.

Легальное определение метки мы рассмотрели выше. Что до порядка ее формирования, то метка доверенного времени создается и проверяется уполномоченной третьей стороной (УЦ, оператором информационной системы) по процедуре, установленной Минцифры (п. 19 ст. 2 закона об электронной подписи), путем инсталляции и настройки службы штампов времени (приказ Минцифры от 06.11.2020 № 580). Именно эта служба фиксирует дату и время на электронном документе.

Дата и время, сформированные этой службой, принимаются и госорганами, и судами в качестве «железного» доказательства, т. е. без дополнительной экспертизы и проверки времени создания ЭП.

Иной раз и эксперты отказываются установить достоверность даты подписания документов в связи с отсутствием доверенной метки времени у подписанных файлов (апелляционное определение Астраханского облсуда от 18.06.2014 по делу № 33-1912/2014 — в этом деле отсутствие данных о времени составления документа помешало в итоге взыскать задолженность по договору поставки, неустойки и судебных расходов).

Также метка доверенного времени важна для кадрового электронного документооборота. Она защитит работодателя от неправомерных действий со стороны персонала — работник не сможет сфальсифицировать дату и время подписания документа.

Узнать больше об электронных подписях для КЭДО вы сможете в этой статье.

Зачем нужно применять метку времени ЭП?

Хорошо, говорят скептики, пусть закон упоминает о метках времени, но не обязывает их применять. Если вдуматься в этот тезис, то становится очевидным его несостоятельность.

ЭП без штампа времени придает документу юридическую силу, но не удостоверяет время и дату его документа. Те же операторы ЭДО, получив такой документ, лишь зафиксируют время его получения, проверят корректность именно на этот момент.

Именно метка времени подтверждает достоверность значения хэш-функции документа на конкретный момент времени. Штамп времени дает 100%-ную гарантию того, что в момент проставления ЭП была действительна и корректна. Даже если прошло достаточно много времени с момента подписания.

Если ЭП содержит метку времени, то действительность подписи проверяется на дату и время визирования документа. Не содержит — проверка осуществляется на дату и время проведения. Истек срок действия ЭП — и результат проверки ее действительности будет отрицательным. Подобные разъяснения даны, в частности, в письме ФНС от 01.03.2022 № ЕА-4-26/2465.

Резюме: квалифицированная ЭП необходима для того, чтобы придать юридическую силу документу, а метки доверенного времени дополняют ее, придавая достоверность, подтверждая дату и время подписания и исключая сомнения в подлинности ЭП в том числе и спустя продолжительное время.

Особое значение метка времени имеет для долговременного хранения электронных документов. Использование штампов времени позволяет обеспечить доказательство времени формирования подписи электронного документа.

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