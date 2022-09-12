Электронная отчетность

Как сдать отчетность бесплатно

Способ сэкономить на оплате услуг сервиса для сдачи отчетности по ТКС найден. Делимся лайфхаком.

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Как сдать отчетность бесплатно

Кто обязан сдавать отчетность в электронном виде

Перечень отчетных форм, в обязательном порядке подпадающих под сдачу по телекоммуникационным каналам связи, регулярно обновляется.

Итак, ФНС принимает только в электронном виде:

  • всю бухгалтерскую отчетность и декларации по НДС вне зависимости от численности персонала и наличия числовых показателей в отчетах;
  • 6-НДФЛ и РСВ, если в отчет попали больше 10 человек;
  • налоговую отчетность предприятий с оборотом более 10 млрд рублей в год и численностью персонала за предыдущий год свыше 100 человек.

Сведения о работниках и их доходах, направляемые в ПФР и ФСС, также подлежат сдаче по электронке, если численность застрахованных лиц превысила 10 человек.

Росстат и вовсе принимает все отчеты только по ТКС.

Сдача отчетов на бумаге, когда компания обязана отчитаться по электронке, будет наказана:

  • штрафом по 200 рублей за каждый отчет, отправленный в ФНС и ФСС;
  • штрафом по 1 000 рублей — в ПФР.

Удобство электронного документооборота по вопросам отчетности оценили многие пользователи:

  • не нужно ехать в ИФНС или отделение фонда и стоять в очередях;
  • отправить отчет можно в любое время суток, хоть за пять минут до окончания отчетного периода;
  • оператор ЭДО проверяет актуальность формы и наличие ошибок в данных и предупреждает о несоответствиях.

Минус же для налогоплательщиков заключается в том, что сдача отчетности по ТКС — услуга платная. Для вновь созданных фирм, для некоммерческих организаций и просто компаний с низким бюджетом, эти расходы существенны.

Но многие забывают о том, что и отчетность на бумаге сопровождается расходами:

  • на почтовые услуги при пересылке отчетов Почтой России;
  • на услуги курьеров, если бухгалтер не едет сдавать отчетность самостоятельно;
  • общественный транспорт, ГСМ и другие расходы на дорогу от места расположения компании до ИФНС или отделения ПФР или ФСС.

Как сдать отчетность бесплатно

Мы призываем не отказываться от экономии в любых ее проявлениях, в том числе и при исполнении обязанностей по электронной сдаче отчетности.

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