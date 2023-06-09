Форма 6-НДФЛ в 2023 году остается в новом виде

Изменения в порядке исчисления и уплаты налогов в 2023 году

Для того, чтобы разобраться в нюансах заполнения новой формы, нужно вникнуть, что изменится в порядке исчисления и уплаты налогов.

В следующем году все налогоплательщики в обязательном порядке будут платить единый налоговый платеж. Срок внесения платежа будет тоже единый — не позднее 28 числа месяца, идущего за отчетным периодом. Разных платежек на разные КБК по налогам и взносам не будет.

Исключение: взносы на травматизм.

НДФЛ также будет перечисляться в составе ЕНП, но по срокам для него будет работать особый порядок (подробности ниже).

Разносить поступившие деньги по КБК налоговики будут сами. А налогоплательщики и налоговые агенты должны будут подавать уведомление об исчисленных суммах налогов, чтобы налоговики могли корректно эти суммы разнести.

О порядке уплаты НДФЛ рассказывает новая редакция п. 6 ст. 226 НК. НДФЛ, исчисленный в период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего, уплачивается не позднее 28-го числа текущего месяца. Отдельные сроки для периодов:

с 1 по 22 января — не позднее 28 января;

с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня года.

Можно предположить, что установленный единый срок перечисления налога распространяется на все выплаты в адрес работников, подлежащие обложению НДФЛ, включая отпускные и больничные за счет работодателя. Поэтому, при таких выплатах налог должен удерживаться. Но перечисление его проходит в общие сроки в составе ЕНП за установленный период.

Еще одно новшество — НДФЛ будет удерживаться с авансов по заработной плате. Сейчас согласно п. 2 ст. 223 НК датой получения дохода в виде зарплаты признается последнее число расчетного месяца. Соответственно, НДФЛ за весь месяц удерживается с суммы заработной платы кроме случаев, когда трудовой договор расторгнут до его окончания.

С 2023 года указанный п. 2 ст. 223 НК теряет силу. Для заработной платы будет применяться общий подп.1 п. 1 ст. 223 НК. Он устанавливает, что датой фактического получения дохода является день его выплаты. Оснований не удерживать НДФЛ с первой части зарплаты больше не будет. Придется исчислять НДФЛ в общем порядке с каждой выплаты.

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Изменения в форме 6-НДФЛ

В настоящее время форма 6-НДФЛ содержит разделы 1 и 2. В разделе 1 отражаются суммы налога по срокам уплаты в течение отчетного квартала. В новой форме раздел 1 будет содержать 4 строки 021, 022, 023 и 024 для отражения сумм налога по срокам уплаты.

Например, за 1 квартал 2023 года строки будут заполняться так:

строка 021 — за период с 1 по 22 января;

строка 022 — за период с 23 января по 22 февраля;

строка 023 — за период с 23 февраля по 22 марта.

Строка 024будетслужить для заполнения в 6-НДФЛ за год суммы платежа за период с 23 по 31 декабря. Она заполняется только в годовой форме, во всех предыдущих кварталах остается пустой.

В строке 020 будет отражаться суммарный показатель НДФЛ к перечислению за 3 месяца отчетного периода.

В Раздел 1будутвключаться суммы, подлежащие уплате в течение отчетного квартала.

В Раздел 2добавлена строка 161, в которой нужно будет указывать сумму налога к перечислению за последние три месяца отчетного периода. В остальном его содержание не изменилось, и он по-прежнему отражает расчет налога нарастающим итогом с начала года.

Более подробно даты удержания и уплаты НДФЛ рассмотрим на примере.

Пример

В организации установлена выплата первой части зарплаты 20 числа, второй части — 5 числа следующего месяца. В 2023 году сроки подачи уведомления и уплаты налога будут следующими:

В период с 1 по 22 января будет исчислена первая половина заработной платы, с которой будет удержан НДФЛ. 20 числа будет проведена ее выплата. По суммам, начисленным с 1 по 22 января, будет подано уведомление в срок не позднее 25 января , и произведена уплата налога не позднее 28 января . В уведомление попадет НДФЛ с первой части зарплаты и с других выплат с 1 по 22 января, если они были. Эта сумма будет отражена по строке 021 Раздела 1 новой формы 6-НДФЛ .

021 Раздела 1 новой формы 6-НДФЛ В период с 23 января по 22 февраля будет исчислена и выплачена вторая половина зарплаты за январь, а также первая половина заработной платы за февраль. С этих выплат будет удержан НДФЛ. Уведомление о его суммах будет подано не позднее 25 февраля и уплата будет произведена не позднее 28 февраля . В свою очередь, эта сумма будет отражаться по строке 022 Раздела 1 формы.

022 Раздела 1 формы. В период с 23 февраля по 22 марта будет исчислена и выплачена вторая половина зарплаты за февраль и первая половина за март. С этих выплат будет удержан НДФЛ, с подачей уведомления не позднее 25 марта и уплатой не позднее 28 марта . В свою очередь, эта сумма будет отражаться по строке 023 Раздела 1 формы.

023 Раздела 1 формы. Вторая половина зарплаты за март будет выплачена 10 апреля. В Раздел 1 формы 6-НДФЛ она не попадет и будет отражена в Разделе 1 Расчета 6-НДФЛ за 1 полугодие 2022 года. Таким образом форма и будет заполняться в течение года.

В проекте приказа об утверждении новой формы 6-НДФЛ приведен также ее новый электронный формат. Штрих-код формы отчета также поменяется.

Подать отчет можно в электронном или бумажном виде. Однако бумажная форма предоставления доступна только для организаций и ИП с числом работников не более 10 человек. Остальные налоговые агенты обязаны сдавать отчет только в электронном виде.

Калуга Астрал предлагает сразу три сервиса для сдачи электронной отчетности:

« Астрал Отчет 5.0 » — с которым можно работать без привязки к рабочему месту;

Астрал Отчет 5.0 « Астрал Отчет 4.5 » — самостоятельная программа, к которой можно подключать дополнительные функции;

Астрал Отчет 4.5 « 1С-Отчетность » — сервис для отправки отчетности, встроенный в 1С.

Срок подачи 6-НДФЛ также поменяется. Для квартальных форм он будет установлен 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Годовую форму нужно будет сдавать не позднее 25 февраля следующего года. Если дата подачи отчета приходится на выходной или праздничный день, то отчет можно сдать в ближайший рабочий день, следующий за сроком подачи.

Форма применяется с отчетности за 2023. Впервые ее нужно будет сдать за 1 квартал 2023 года.