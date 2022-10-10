Форма подтверждения отсрочки для сотрудников IT-компаний от частичной мобилизации: инструкция по заполнению

Сервис для сбора сведений о сотрудниках ИТ-компаний запущен на Госуслугах

С 27 сентября 2022 года на сайте Госуслуг практически «с колес», т. е. без долгого тестирования, был запущен специальный сервис по приему заявок от IT- и телеком-компаний на освобождение от призыва к частичной мобилизации некоторых сотрудников.

Список рекомендованных специальностей был опубликован ранее в приказе Минцифры от 26.09.2022 № 712.

Ознакомиться с ним можно здесь . Это перечень профессий, обладатели которых по мнению государства должны продолжать обеспечивать работу цифрового сектора экономики.

Заявление на отсрочку заполняется не работодателем, а каждым сотрудником самостоятельно. Затем файл следует подписать ЭП генерального директора и загрузить на Госуслуги с приложением других подтверждающих документов.

Минцифры рекомендовало заполнять формы заявления заранее, чтобы ускорить решение задачи и упростить обработку данных. По понятным причинам ожидается большой объем обращений.

Ускорить процесс формирования и обработки заявления поможет сервис Астрал iКЭДО : сократит время на поиск кадровых документов с данными для заявления. А директор подпишет документ УКЭП в один клик.

Какие сотрудники ИТ-сектора могут претендовать на отсрочку

Право на освобождение от частичной мобилизации имеет работник аккредитованной ИТ-компании, если он отвечает одновременно следующим критериям:

Устроен по трудовому договору на полный или ненормированный рабочий день. Обладает высшим образованием. Его специальность включена в перечень рекомендованных. Работает на критически важных должностях, т.е задействован в разработке, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений, программного обеспечения, отвечает за функционирование информационной инфраструктуры. Если работодатель — оператор связи, то ценный сотрудник должен быть занят в обеспечении функционирования, безопасности, устойчивости средств и линий связи общего пользования, либо отдельных сооружений, а также центров обработки данных.

Обратите внимание, что претендовать на освобождение от военной службы не могут : специалисты со средним специальным образованием, совместители, исполнители по договорам ГПХ.

Что представляет из себя Форма подтверждения отсрочки от частичной мобилизации

Форму заявления заполняет сам сотрудник. Скачать файл можно по этой ссылке.

Формат документа .csv — не самый удобный и привычный для работы на компьютере. Но расширение менять нельзя на doc, docx и другие. Именно такой формат нужен для автоматизированной обработки данных.

Файл заархивирован в пакет zip . Поэтому для начала придется его скачать и разархивировать. И только затем приступать к заполнению.

Как заполнить заявление на отсрочку от мобилизации

В открывшемся файле заявления нужно заполнить все графы, не удаляя и не добавляя новых строк.

Сотрудник должен внести следующую информацию:

личные данные ( ФИО, дату и место рождения, место регистрации и фактического проживания, паспортные данные, контактный телефон, электронную почту );

ФИО, дату и место рождения, место регистрации и фактического проживания, паспортные данные, контактный телефон, электронную почту сведения о воинском учете ( вид, серия, номер документа воинского учета, воинское звание, воинская должность, данные об участии в боевых действиях );

вид, серия, номер документа воинского учета, воинское звание, воинская должность, данные об участии в боевых действиях сведения о высшем образовании ( наименование учебного заведения, специальность, номер диплома );

наименование учебного заведения, специальность, номер диплома сведения о работе ( ИНН компании — подставится автоматически, основные трудовые обязанности можно взять из должностной инструкции или трудового договора, обоснование необходимости предоставления отсрочки — укажите, например, развитие информационных систем или поддержка узлов связи, общий стаж работы (полных лет в цифровой сфере) ).

После заполнения заявление следует сохранить, не изменяя формата (csv в кодировке UTF-8).

Более подробная инструкция по оформлению заявки — по этой ссылке.

Большая часть сведений, необходимых для заполнения заявления, содержится в кадровых документах: трудовом договоре или должностных инструкциях, документах о воинском учете.

Если подключен сервис Астрал iКЭДО , то даже не придется идти за данными в отдел кадров. Все подписанные сотрудником документы остаются в личном кабинете. Удаленный доступ к документам позволяет заполнить заявление из дома или даже находясь в отпуске в другом городе.

Как подать Форму подтверждения отсрочки для сотрудников IT-компаний от частичной мобилизации

Разберем пошагово, что делать дальше с заполненным файлом.

1. Подпишите документ УКЭП генерального директора или любого другого единоличного исполнительного органа компании. Подойдет подпись, которая выдается, например, для подачи налоговой отчетности в ФНС.

2. Далее к заявлению на Госуслугах должны быть прикреплены два файла:

непосредственно форма-подтверждение в формате .csv и

UTF-8 файл открепленной электронной подписи в формате sig.

3. После загрузки заявки об отсрочке направляются на рассмотрение в Минобороны.

Если форма подтверждения была заполнена и направлена надлежащим образом, а работник в это время получил повестку явиться в военкомат, обратитесь за помощью в Минцифры (help@digital.gov.ru).

К обращению следует приложить электронный комплект документов, подтверждающих, что данный специалист не подлежит призыву. Минцифры обработает запрос и подготовит письмо для Минобороны.

Астрал iКЭДО — облачный сервис с комплексом решений для кадрового делопроизводства.

Сервис дает безусловные преимущества:

для директора — возможность быстрого принятия решений по компании;

для отдела кадров — четкая организация документооборота, все документы под рукой, возможность принимать новых сотрудников в штат онлайн;

для сотрудников — возможность подписания документов в удаленном формате из любой точки, все документы находятся в личном кабинете.

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