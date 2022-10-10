Форма подтверждения отсрочки для сотрудников IT-компаний от частичной мобилизации: инструкция по заполнению

Сервис для сбора сведений о сотрудниках ИТ-компаний запущен на Госуслугах
С 27 сентября 2022 года на сайте Госуслуг практически «с колес», т. е. без долгого тестирования, был запущен специальный сервис по приему заявок от IT- и телеком-компаний на освобождение от призыва к частичной мобилизации некоторых сотрудников.
Список рекомендованных специальностей был опубликован ранее в приказе Минцифры от 26.09.2022 № 712.
Заявление на отсрочку заполняется не работодателем, а каждым сотрудником самостоятельно. Затем файл следует подписать ЭП генерального директора и загрузить на Госуслуги с приложением других подтверждающих документов.
Минцифры рекомендовало заполнять формы заявления заранее, чтобы ускорить решение задачи и упростить обработку данных. По понятным причинам ожидается большой объем обращений.
Какие сотрудники ИТ-сектора могут претендовать на отсрочку
Право на освобождение от частичной мобилизации имеет работник аккредитованной ИТ-компании, если он отвечает одновременно следующим критериям:
- Устроен по трудовому договору на полный или ненормированный рабочий день.
- Обладает высшим образованием.
- Его специальность включена в перечень рекомендованных.
- Работает на критически важных должностях, т.е задействован в разработке, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений, программного обеспечения, отвечает за функционирование информационной инфраструктуры. Если работодатель — оператор связи, то ценный сотрудник должен быть занят в обеспечении функционирования, безопасности, устойчивости средств и линий связи общего пользования, либо отдельных сооружений, а также центров обработки данных.
Что представляет из себя Форма подтверждения отсрочки от частичной мобилизации
Форму заявления заполняет сам сотрудник. Скачать файл можно по этой ссылке.
- Формат документа .csv — не самый удобный и привычный для работы на компьютере. Но расширение менять нельзя на doc, docx и другие. Именно такой формат нужен для автоматизированной обработки данных.
- Файл заархивирован в пакет zip. Поэтому для начала придется его скачать и разархивировать. И только затем приступать к заполнению.
Как заполнить заявление на отсрочку от мобилизации
В открывшемся файле заявления нужно заполнить все графы, не удаляя и не добавляя новых строк.
Сотрудник должен внести следующую информацию:
- личные данные (ФИО, дату и место рождения, место регистрации и фактического проживания, паспортные данные, контактный телефон, электронную почту);
- сведения о воинском учете (вид, серия, номер документа воинского учета, воинское звание, воинская должность, данные об участии в боевых действиях);
- сведения о высшем образовании (наименование учебного заведения, специальность, номер диплома);
- сведения о работе (ИНН компании — подставится автоматически, основные трудовые обязанности можно взять из должностной инструкции или трудового договора, обоснование необходимости предоставления отсрочки — укажите, например, развитие информационных систем или поддержка узлов связи, общий стаж работы (полных лет в цифровой сфере)).
После заполнения заявление следует сохранить, не изменяя формата (csv в кодировке UTF-8).
Более подробная инструкция по оформлению заявки — по этой ссылке.
Большая часть сведений, необходимых для заполнения заявления, содержится в кадровых документах: трудовом договоре или должностных инструкциях, документах о воинском учете.
Как подать Форму подтверждения отсрочки для сотрудников IT-компаний от частичной мобилизации
Разберем пошагово, что делать дальше с заполненным файлом.
1. Подпишите документ УКЭП генерального директора или любого другого единоличного исполнительного органа компании. Подойдет подпись, которая выдается, например, для подачи налоговой отчетности в ФНС.
2. Далее к заявлению на Госуслугах должны быть прикреплены два файла:
- непосредственно форма-подтверждение в формате .csv и
- UTF-8 файл открепленной электронной подписи в формате sig.
3. После загрузки заявки об отсрочке направляются на рассмотрение в Минобороны.
Если форма подтверждения была заполнена и направлена надлежащим образом, а работник в это время получил повестку явиться в военкомат, обратитесь за помощью в Минцифры (help@digital.gov.ru).
К обращению следует приложить электронный комплект документов, подтверждающих, что данный специалист не подлежит призыву. Минцифры обработает запрос и подготовит письмо для Минобороны.
Сервис дает безусловные преимущества:
- для директора — возможность быстрого принятия решений по компании;
- для отдела кадров — четкая организация документооборота, все документы под рукой, возможность принимать новых сотрудников в штат онлайн;
- для сотрудников — возможность подписания документов в удаленном формате из любой точки, все документы находятся в личном кабинете.
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