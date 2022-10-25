Изменения по страховым взносам с 2023 года

Облагаемые базы для расчета взносов

На сегодняшний момент три базы облагаются взносами:

22% в ПФР с заработной платы в пределах базы и 10% свыше неё;

2,9% в ФСС с заработка в пределах облагаемой базы;

5,1% в ФОМС со всей заработной платы работника.

Предельные облагаемые базы для расчета взносов в ПФР и ФСС различны. С 2023 года будет установлен единый размер базы для исчисления взносов. Предельная база за 2022 год будет проиндексирована с учетом роста средней заработной платы. По прогнозу эта сумма 1,66 млн руб. Далее база будет индексироваться ежегодно.

Тариф взносов

Единый тариф составит 30%. Полученные взносы будут распределяться следующим образом:

72,8% — пенсионное страхование;

18,3% — медицинское страхование;

8,9% — обязательное социальное страхование.

Льготы

Льготы по страховым взносам сохранятся. Налогоплательщики, которые имеют право на применение пониженных тарифов, будут разделены на три группы.

В первую группу войдут субъекты малого предпринимательства с численностью до 250 человек. Сюда же включат участников проекта «Сколково» и научно-технологических центров. Компании, которые занимаются продажей продуктов питания и напитков, тоже смогут пользоваться льготой. Даже если в них работает больше 250 человек . Тариф составит 15% . Применять его можно только к выплатам, превышающим общефедеральный МРОТ. В пределах МРОТ взносы составят 30% .

Даже если в них работает больше 250 человек Во вторую группу войдут IТ-организации, радиоэлектронная промышленность, участники свободных экономических зон, некоммерческие и благотворительные организации. Единый льготный тариф для них составит 7,6% . Большинство из них смогут применять льготный тариф без ограничений. НКО и благотворительные организации только в 2023 и 2024 годах.

В третьей группе компании, с выплатами членам экипажей судов. Тариф 0% можно применять только к этим выплатам. Он установлен с 2023 по 2027 год.

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Уплата страховых взносов

Уплачивать страховые взносы со следующего года надо до 28 числа (включительно) месяца следующего за месяцем начисления. Если дата выпадает на праздничный или нерабочий день, то уплата переносится на следующий рабочий день.

Пособия по нетрудоспособности и в связи с материнством

Пособие по нетрудоспособности за первые три дня по-прежнему будет оплачивать работодатель. Больничный лист по уходу за ребенком оплачивается полностью за счет средств социального фонда.

Надо учесть, что с 1 января 2023 года работодатель не обязан выдавать форму 182н. Сведения о заработной плате будут поступать из ФНС в новый социальный фонд. Получив номер электронного больничного, бухгалтер будет запрашивать данные о среднем заработке в СФ. Исходя из этого можно рассчитать больничный за три дня.

В настоящее время граждане, работающие по договорам ГПХ не получают выплаты по больничным. С 1 января 2023 года их доходы надо облагать страховыми взносами.

Это позволит им получать пособия по нетрудоспособности. Но есть исключения.

Во-первых, это самозанятые . Взносы за них платить не нужно. Пособия по временной нетрудоспособности они не получают.

Во-вторых, те кто не работал по трудовому договору в 2022 году . По новой редакции закона 255-ФЗ работающий по договору ГПХ может получить пособие, если за него были перечислены взносы в 2022 году. Причем их размер не может быть меньше стоимости страхового года (4833,72 руб.). В противном случае пособия положены с 2024 года ( письмо Минтруда от 05.08.2022 № 17-1/В-103 ).

ИП и главы КФХ

До 2023 года ИП платят отдельно фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. С 1 января 2023 года эти взносы нужно перечислять одним платежом. СФ разделит их самостоятельно. Размер взносов не изменится 45 842 руб.

При доходах свыше 300 000 руб., как и прежде, надо будет уплачивать 1% от этой суммы. Сроки уплаты взносов не изменятся.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств в 2023 году будут уплачивать взносы за себя и всех членов КФХ. Размер взносов определяется как произведение фиксированной ставки на количество всех членов КФХ. Фиксированная ставка составит 45 842 руб.

Тарифы от несчастных случаев на производстве

Тарифы на обязательное страхование от несчастных случаев оставят на уровне 2022 года. Как и прежде они будут разделены на классы в зависимости от вида экономической деятельности от 0,2% до 8,5%. Срок оплаты взносов останется прежним — до 15 числа следующего месяца за месяцем начисления.

Однако в ближайшее время может быть опубликован новый федеральный закон, по которому дата уплаты взносов может быть перенесена на 28-е число.

Отчеты. Формы и сроки

Законодатели изменили формы отчетов, сроки и периодичность предоставления. С 1 января 2023 года все компании будут уплачивать налоги и страховые взносы на единый налоговый счет. Баланс его будет пополняться одной платежкой. Налоги и взносы спишут со счета на основании отчетности компании.

Поэтому всю отчетность по страховым взносам и налогам нужно будет сдавать не позднее 25 числа, а платить до 28 числа.

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Старые формы отчетности СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М, СЗВ-ТД, ДСВ-3, 4-ФСС будут отменены. Вместо них введут объединенный отчет. Его форма будет утверждена до 1 января 2023 года. Сдавать его нужно в новый Социальный фонд в зависимости от наступления того или иного события. Срок сдачи и разделы будут различны.

Например, при приеме на работу и увольнении, при заключении договора ГПХ и расторжении сведения нужно будет подавать не позднее следующего дня.

Раз в год до 25 января — информацию о стаже. Ежеквартально — информацию о взносах на травматизм и дополнительных взносах на накопительную пенсию. Работодатели с численностью работников менее 10 человексмогут подавать отчет на бумаге. Все остальные только электронно.

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Новый отчет по зарплате и страховым взносам в ФНС заменит РСВ и СЗВ-М. Ежемесячно до 25 числа будет подаваться упрощенный персонифицированный отчет с данными о заработке и начисленных взносах. Эти данные налоговики будут передавать в СФ для расчета пособий по временной нетрудоспособности.

﻿Ежеквартальный отчетбудет содержать данные об общей сумме начисленных доходов, облагаемой и необлагаемой базах, начисленных страховых взносах.