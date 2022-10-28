ЭДО в кадровом учете

Какие документы можно перевести в КЭДО: полный список

С ноября 2021 года российским работодателям разрешили вести кадровое делопроизводство в электронном формате. Это удобно, экономично и соответствует современным тенденциям цифровизации. Расскажем, какие кадровые документы можно перевести в электронный вид и не дублировать на бумаге.

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Какие документы можно перевести в КЭДО: полный список
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что входит в понятие «кадровая документация»?

Все организации и предприниматели обязаны вести кадровую документацию по общим правилам, установленным трудовым законодательством. Это значит:

  • заключать трудовые договоры с работниками, нанятыми в штат (ст. 56 ТК);
  • оформлять трудовые книжки (бумажные или электронные), делать в них записи о приеме, увольнении, переводе сотрудников;
  • разрабатывать и утверждать локальные нормативные акты: Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР), Положение об оплате труда, Положение о премировании и т. д.;
  • оформлять и подавать отчеты по форме СЗВ-ТД (ст. 66 ТК);
  • вести штатное расписание.

Микропредприятия вправе отказаться от утверждения локальных актов, то тогда все условия и гарантии работников нужно прописать в трудовом договоре.

Полный список документов, которые можно перевести в КЭДО

Оформлять удаленно можно практически все кадровые документы, предусмотренные российским трудовым законодательством:

  • трудовой договор;
  • коллективный договор;
  • соглашение о материальной ответственности;
  • ученический договор;
  • договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы;
  • приказ о приеме сотрудника на работу;
  • приказ о применении дисциплинарного взыскания;
  • приказ о премировании;
  • приказ о переводе сотрудника на другую должность или другую работу;
  • приказ о переводе на удаленку;
  • приказ на отпуск;
  • приказ о простое;
  • приказ о временном отстранении от работы;
  • приказ о выговоре за прогул;
  • соглашения к трудовому договору;
  • уведомление об изменении условий трудового договора;
  • заявление работника на увольнение по собственному желанию и отзыв данного заявления;
  • заявление на отпуск (ежегодный оплачиваемый или без сохранения заработной платы);
  • Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР), Положение об оплате труда, Положение о премировании и иные ЛНА;
  • иные кадровые документы (за исключением тех, на которые прямо указывает ТК).

Итак, работодатель скрепляет указанные документы электронной подписью (ЭП) и по цифровому каналу передает работнику. Работник в свою очередь ставит ЭП об ознакомлении с кадровым документом, подписывает соглашения и договоры, заявления и уведомления и возвращает обратно в компанию.

Электронная платформа для КЭДО может использоваться любая, закон не содержит прямых указаний на этот счет. Компания даже вправе создать ее самостоятельно.

Главное требование – система должна обеспечивать возможность обмениваться дистанционно, подписывать с помощью ЭП и хранить документы, а также фиксировать время и дату их получения (абз. 2 ч. 5 ст. 22.1 ТК). Мы предлагаем изучить функционал облачного сервиса – Астрал iКЭДО. Это надежный продукт от разработчика популярных систем электронного документооборота: 1С-ЭДО и Астрал.ЭДО

Документы, которые нельзя перевести в КЭДО

Поговорим об исключении из общего правила.

Некоторые документы закон требует по-прежнему оформлять на бумаге, чтобы работник имел возможность подписать их лично (ч. 3 ст. 22.1 ТК).

Список небольшой, поэтому запомнить его довольно просто:

  • приказ (распоряжение) об увольнении сотрудника;
  • акт о несчастном случае на производстве;
  • документы (листы ознакомления), подтверждающие прохождение инструктажей по охране труда;
  • трудовая книжка (если работник выразил желание вести ее на бумаге).

Может ли работник запросить бумажный документ, если на предприятии используется КЭДО?

Да, в таком случае работодатель должен безвозмездно изготовить дубликат документа на бумажном носителе и заверить его надлежащим образом – подписью уполномоченного лица, скрепленной печатью организации (абз. 2 ч. 11 ст. 22.3 ТК).

Предоставить копию электронного документа нужно в течение трех рабочих дней с момента запроса.

Какая подпись нужна работодателю и работнику для КЭДО?

Есть ряд кадровых документов, надлежащее оформление которых требует наличия:

  • усиленной квалифицированной подписи (УКЭП) – для работодателя и
  • усиленной неквалифицированной подписи (УНЭП) – для работника.

К ним относятся:

  1. Трудовой договор.
  2. Договор с сотрудником о мат. ответственности.
  3. Ученический договор.
  4. Договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы.
  5. Приказ о дисциплинарном взыскании.
  6. Уведомление от работодателя об изменении условий трудового договора,
  7. Согласие работника на перевод на другую работу,
  8. Заявление об увольнении и отзыве такого заявления.

Т. е. перечисленные документы подписываются более надежным способом (УКЭП и УНЭП), независимо оттого, какая информационная платформа для КЭДО используется.

Для заверения всей прочей кадровой документации достаточно: работнику – простой ЭП, а работодателю – УНЭП (ч. 1, 3 ст. 22.3 ТК).

Платформа Астрал iКЭДО полностью обеспечивает ведение кадрового делопроизводства на предприятии: от выпуска электронной подписи для сотрудников до хранения электронных документов. Дистанционный выпуск УНЭП производится прямо из сервиса благодаря собственному аккредитованному удостоверяющему центру ООО «Астрал-М».

Узнайте больше о возможностях и преимуществах кадрового электронного документооборота с Астрал iКЭДО по ссылке.

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