Какие документы можно перевести в КЭДО: полный список

Что входит в понятие «кадровая документация»?

Все организации и предприниматели обязаны вести кадровую документацию по общим правилам, установленным трудовым законодательством. Это значит:

заключать трудовые договоры с работниками, нанятыми в штат ( ст. 56 ТК );

ст. 56 ТК оформлять трудовые книжки ( бумажные или электронные ), делать в них записи о приеме, увольнении, переводе сотрудников;

бумажные или электронные разрабатывать и утверждать локальные нормативные акты: Правила внутреннего трудового распорядка ( ПВТР ), Положение об оплате труда, Положение о премировании и т. д.;

ПВТР оформлять и подавать отчеты по форме СЗВ-ТД ( ст. 66 ТК );

ст. 66 ТК вести штатное расписание.

Микропредприятия вправе отказаться от утверждения локальных актов, то тогда все условия и гарантии работников нужно прописать в трудовом договоре.

Полный список документов, которые можно перевести в КЭДО

Оформлять удаленно можно практически все кадровые документы, предусмотренные российским трудовым законодательством:

трудовой договор;

коллективный договор;

соглашение о материальной ответственности;

ученический договор;

договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы;

приказ о приеме сотрудника на работу;

приказ о применении дисциплинарного взыскания;

приказ о премировании;

приказ о переводе сотрудника на другую должность или другую работу;

приказ о переводе на удаленку;

приказ на отпуск;

приказ о простое;

приказ о временном отстранении от работы;

приказ о выговоре за прогул;

соглашения к трудовому договору;

уведомление об изменении условий трудового договора;

заявление работника на увольнение по собственному желанию и отзыв данного заявления;

заявление на отпуск ( ежегодный оплачиваемый или без сохранения заработной платы );

ежегодный оплачиваемый или без сохранения заработной платы Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР), Положение об оплате труда, Положение о премировании и иные ЛНА;

иные кадровые документы (за исключением тех, на которые прямо указывает ТК).

Итак, работодатель скрепляет указанные документы электронной подписью (ЭП) и по цифровому каналу передает работнику. Работник в свою очередь ставит ЭП об ознакомлении с кадровым документом, подписывает соглашения и договоры, заявления и уведомления и возвращает обратно в компанию.

Электронная платформа для КЭДО может использоваться любая, закон не содержит прямых указаний на этот счет. Компания даже вправе создать ее самостоятельно.

Главное требование – система должна обеспечивать возможность обмениваться дистанционно, подписывать с помощью ЭП и хранить документы, а также фиксировать время и дату их получения (абз. 2 ч. 5 ст. 22.1 ТК). Мы предлагаем изучить функционал облачного сервиса – Астрал iКЭДО. Это надежный продукт от разработчика популярных систем электронного документооборота: 1С-ЭДО и Астрал.ЭДО

Документы, которые нельзя перевести в КЭДО

Поговорим об исключении из общего правила.

Некоторые документы закон требует по-прежнему оформлять на бумаге, чтобы работник имел возможность подписать их лично (ч. 3 ст. 22.1 ТК).

Список небольшой, поэтому запомнить его довольно просто:

приказ ( распоряжение ) об увольнении сотрудника;

распоряжение акт о несчастном случае на производстве;

документы ( листы ознакомления ), подтверждающие прохождение инструктажей по охране труда;

листы ознакомления трудовая книжка (е сли работник выразил желание вести ее на бумаге ).

Может ли работник запросить бумажный документ, если на предприятии используется КЭДО?

Да, в таком случае работодатель должен безвозмездно изготовить дубликат документа на бумажном носителе и заверить его надлежащим образом – подписью уполномоченного лица, скрепленной печатью организации (абз. 2 ч. 11 ст. 22.3 ТК).

Предоставить копию электронного документа нужно в течение трех рабочих дней с момента запроса.

Какая подпись нужна работодателю и работнику для КЭДО?

Есть ряд кадровых документов, надлежащее оформление которых требует наличия:

усиленной квалифицированной подписи ( УКЭП ) – для работодателя и

УКЭП усиленной неквалифицированной подписи ( УНЭП ) – для работника.

К ним относятся:

Трудовой договор. Договор с сотрудником о мат. ответственности. Ученический договор. Договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы. Приказ о дисциплинарном взыскании. Уведомление от работодателя об изменении условий трудового договора, Согласие работника на перевод на другую работу, Заявление об увольнении и отзыве такого заявления.

Т. е. перечисленные документы подписываются более надежным способом (УКЭП и УНЭП), независимо оттого, какая информационная платформа для КЭДО используется.

Для заверения всей прочей кадровой документации достаточно: работнику – простой ЭП, а работодателю – УНЭП (ч. 1, 3 ст. 22.3 ТК).

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