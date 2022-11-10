Обязательная маркировка БАД: требования и сроки

Рассказываем, как подготовиться к маркировке БАД, начать работу с маркированными добавками и избежать при этом штрафов.

Закон и сроки маркировки БАД

Эксперимент по маркировке БАД был начат с 29 апреля 2021 года, в соответствии с постановлением Правительства № 673. Планировалось, что введение обязательной маркировки начнётся с 1 октября этого года, но весной было принято решение продлить эксперимент до 28 февраля 2023 года.

Поэтому все производители, импортёры и продавцы данной продукции будут должны подавать заявления на регистрацию в государственную систему мониторинга с 1 марта 2023 года.

Проект соответствующего постановления опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА. В документе отражены порядок маркировки БАД средствами идентификации, требования к участникам оборота и правила передачи сведений в ГИС МТ (Государственная информационная система мониторинга оборота товаров).

Согласно документу, даётся время (15 календарных дней со дня указанной регистрации) для обеспечения готовности собственных программно-аппаратных средств для передачи информации в систему мониторинга. Затем направить в ЦРПТ электронную заявку на прохождение тестирования, на которое также отводится 15 календарных дней.

В проекте установлены сроки предоставления сведений в ГИС МТ «Честный ЗНАК»:

для производителей и импортёров БАДов, которые будут наносить на продукцию коды DataMatrix, сведения необходимо отправлять с 1 апреля 2023 года;

продавцы должны направлять сведения ‎о розничных продажах БАД с 1 сентября 2023 года. А сведения ‎об ином выводе из оборота БАД (например, списании) – с 1 ноября 2023 года.

Помимо этого, с 1 ноября 2023 года устанавливается срок для предоставления сведений о движении продукции для оптовой торговли. Для поэкземплярной продажи этот срок установлен с 1 марта 2025 года.

Немаркированные БАДы, которые были импортированы или произведены в России до 30 марта 2023 года, будут также в обороте до окончания их срока годности.

Схема работы

Маркировка биологически активной продукции и работа с ней проводится по такой же схеме, как с другими маркированными товарами:

Производитель или импортёр получает уникальный код DataMatrix для каждого товара и наносит цифровой код на продукцию. Подаёт документы о вводе товара в оборот и отправляет в логистическое звено. Логистика, принимая товар, формирует универсальный передаточный документ (УПД), который отражает движение товара на каждом этапе – от производителя до дистрибьютора. Дистрибьютор при приёмке сверяет коды в документе с полученными по факту, утверждает УПД и передаёт данные в систему маркировки через оператора ЭДО. Отгружает товар розничному магазину/аптеке. Розничный магазин/аптека при приёмке сканируют всю партию товара , сверяют коды, что исключает возможность вброса подделки. Данные попадают в систему маркировки, где фиксируется переход товара по всей логистической цепи. Кассир при продаже сканирует код и выводит из оборота товар с помощью ККТ . После продажи продукция получает статус «код выбыл из оборота», эта информация добавляется в чек, а оператор фискальных данных отправляет сведения в систему маркировки.

Потребитель, сканируя уникальный код через мобильное приложение «Честный ЗНАК», может проверить всю информацию о товаре и удостовериться в качестве изделия.

Перечень БАД, подлежащих маркировке

Полный список биологически активных добавок с кодами определены постановлением Правительства № 673.

Код маркировки

На каждую из упаковок биологически активной продукции наносится этикетка знака с цифровым криптокодом, формат которого определяет ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий). Этот код представляет собой буквенно-числовую последовательность, формат двумерного штрихового кода Data Matrix.

Код товара GTIN состоит из 14 цифр, его индивидуальный серийный номер из 13 символов, а код проверки из 4 символов. Все эти данные обеспечивают проверку оригинальности кода маркировки, что позволит снизить количество контрафакта. Покупатели могут быть уверены в приобретении легальной, сертифицированной продукции.

Установленные штрафы

При нарушении правил работы с маркировкой предусмотрена ответственность в виде штрафа и даже лишения свободы. Административная и уголовная ответственность предусмотрены для нарушителей, поставляющих нелегальный товар.

Полный перечень штрафов можно посмотреть на сайте Честного ЗНАКА.

Как подготовиться к маркировке БАД

Производителям/импортёрам для работы потребуется свидетельство о государственной регистрации, выданное на биологически активную добавку к пище и включённое в реестр, а также ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности).

Оптовикам для работы с маркированными БАДами потребуется терминал сбора данных и мобильный сканер для складского учёта. Розничным магазинам и аптекам необходимо обновить ККТ и настроить сканер 2D-кода, чтобы осуществлять приёмку и продажу товара.

Помимо этого, всем участникам для взаимодействия с системой маркировки потребуется вести электронный документооборот (ЭДО), где будет необходима электронная подпись.

Важно! Весь документооборот с государственной системой маркировки ведётся исключительно в электронном виде.

Для регистрации и взаимодействия с системой маркировки можно воспользоваться комплексным решением Астрал.Маркировка.

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