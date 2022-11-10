Обязательная маркировка БАД: требования и сроки

Рассказываем, как подготовиться к маркировке БАД, начать работу с маркированными добавками и избежать при этом штрафов.
Закон и сроки маркировки БАД
Эксперимент по маркировке БАД был начат с 29 апреля 2021 года, в соответствии с постановлением Правительства № 673. Планировалось, что введение обязательной маркировки начнётся с 1 октября этого года, но весной было принято решение продлить эксперимент до 28 февраля 2023 года.
Поэтому все производители, импортёры и продавцы данной продукции будут должны подавать заявления на регистрацию в государственную систему мониторинга с 1 марта 2023 года.
Проект соответствующего постановления опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА. В документе отражены порядок маркировки БАД средствами идентификации, требования к участникам оборота и правила передачи сведений в ГИС МТ (Государственная информационная система мониторинга оборота товаров).
Согласно документу, даётся время (15 календарных дней со дня указанной регистрации) для обеспечения готовности собственных программно-аппаратных средств для передачи информации в систему мониторинга. Затем направить в ЦРПТ электронную заявку на прохождение тестирования, на которое также отводится 15 календарных дней.
В проекте установлены сроки предоставления сведений в ГИС МТ «Честный ЗНАК»:
- для производителей и импортёров БАДов, которые будут наносить на продукцию коды DataMatrix, сведения необходимо отправлять с 1 апреля 2023 года;
- продавцы должны направлять сведения о розничных продажах БАД с 1 сентября 2023 года. А сведения об ином выводе из оборота БАД (например, списании) – с 1 ноября 2023 года.
Помимо этого, с 1 ноября 2023 года устанавливается срок для предоставления сведений о движении продукции для оптовой торговли. Для поэкземплярной продажи этот срок установлен с 1 марта 2025 года.
Немаркированные БАДы, которые были импортированы или произведены в России до 30 марта 2023 года, будут также в обороте до окончания их срока годности.
Схема работы
Маркировка биологически активной продукции и работа с ней проводится по такой же схеме, как с другими маркированными товарами:
- Производитель или импортёр получает уникальный код DataMatrix для каждого товара и наносит цифровой код на продукцию. Подаёт документы о вводе товара в оборот и отправляет в логистическое звено.
- Логистика, принимая товар, формирует универсальный передаточный документ (УПД), который отражает движение товара на каждом этапе – от производителя до дистрибьютора.
- Дистрибьютор при приёмке сверяет коды в документе с полученными по факту, утверждает УПД и передаёт данные в систему маркировки через оператора ЭДО. Отгружает товар розничному магазину/аптеке.
- Розничный магазин/аптека при приёмке сканируют всю партию товара, сверяют коды, что исключает возможность вброса подделки. Данные попадают в систему маркировки, где фиксируется переход товара по всей логистической цепи.
- Кассир при продаже сканирует код и выводит из оборота товар с помощью ККТ. После продажи продукция получает статус «код выбыл из оборота», эта информация добавляется в чек, а оператор фискальных данных отправляет сведения в систему маркировки.
Потребитель, сканируя уникальный код через мобильное приложение «Честный ЗНАК», может проверить всю информацию о товаре и удостовериться в качестве изделия.
Перечень БАД, подлежащих маркировке
Полный список биологически активных добавок с кодами определены постановлением Правительства № 673.
Код маркировки
На каждую из упаковок биологически активной продукции наносится этикетка знака с цифровым криптокодом, формат которого определяет ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий). Этот код представляет собой буквенно-числовую последовательность, формат двумерного штрихового кода Data Matrix.
Код товара GTIN состоит из 14 цифр, его индивидуальный серийный номер из 13 символов, а код проверки из 4 символов. Все эти данные обеспечивают проверку оригинальности кода маркировки, что позволит снизить количество контрафакта. Покупатели могут быть уверены в приобретении легальной, сертифицированной продукции.
Установленные штрафы
При нарушении правил работы с маркировкой предусмотрена ответственность в виде штрафа и даже лишения свободы. Административная и уголовная ответственность предусмотрены для нарушителей, поставляющих нелегальный товар.
Полный перечень штрафов можно посмотреть на сайте Честного ЗНАКА.
Как подготовиться к маркировке БАД
Производителям/импортёрам для работы потребуется свидетельство о государственной регистрации, выданное на биологически активную добавку к пище и включённое в реестр, а также ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности).
Оптовикам для работы с маркированными БАДами потребуется терминал сбора данных и мобильный сканер для складского учёта. Розничным магазинам и аптекам необходимо обновить ККТ и настроить сканер 2D-кода, чтобы осуществлять приёмку и продажу товара.
Помимо этого, всем участникам для взаимодействия с системой маркировки потребуется вести электронный документооборот (ЭДО), где будет необходима электронная подпись.
Важно! Весь документооборот с государственной системой маркировки ведётся исключительно в электронном виде.
Для регистрации и взаимодействия с системой маркировки можно воспользоваться комплексным решением Астрал.Маркировка.
«Калуга Астрал» – сертифицированный доверенный оператор электронного документооборота ЦРПТ «Честный ЗНАК». Все решения соответствуют требованиям Национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости продукции и готовы к работе с ней.
Специалисты помогут с регистрацией, получением электронной подписи, организацией ЭДО и настройкой автоматизированной передачи УПД в систему маркировки.