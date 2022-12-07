Плановые проверки бизнеса и штрафы за нарушения при работе с ККТ

Рассказываем подробнее, что изменится в 2023 году, останется ли мораторий на внеплановый контроль и какой будет штраф за нарушения в использовании контрольно-кассовой техники.

Как проводились проверки в 2022 году

В марте 2022 года было введено временное ограничение на плановые и внеплановые проверки владельцев касс, чтобы поддержать бизнес. Правительством было опубликовано постановление № 336, в котором сказано, что до 31 декабря 2022 года вводится ограничение не только на проведение проверок, но и на выдачу предписаний и привлечения к административной ответственности.

Плановые проверки проводились только в отношении предприятий, которые входили в категорию чрезвычайного риска. ФНС могла проводить внеплановые проверки касс только с разрешения прокуратуры и по следующим причинам:

при поступлении многочисленных жалоб от сторонних лиц;

по истечении срока исполнения предписания об устранении ранее выявленных нарушений.

При поступлении многочисленных жалоб на организацию инспекторы ФНС согласовывали визит с прокуратурой, и проводили проверку по месту нахождения налогоплательщика или по месту установки ККТ (даже в жилых помещениях).

В ходе проверки принимались решения о назначении штрафных санкций.

Если по результатам проверки не было выявлено серьёзных нарушений, то инспектор просто фиксировал всю информацию о визите в акте и выдавал предостережение.

При выявлении серьёзных нарушений надзорный орган выдавал уже предписание об устранении нарушений. Их необходимо было устранить в течение 90 дней, иначе контролируемое лицо привлекалось к административной ответственности.

Мораторий на проверки ККТ в 2023

В этом году с соответствующим письмом на продление ограничений проверок к правительству обратились представители малого и среднего бизнеса. На что Минэкономразвития в своём письме от 15 ноября 2022 года № Д24и-37133 указало, что не считает целесообразным продление моратория на проведение надзорных мероприятий на 2023 год.

Отсрочка на плановые проверки применения ККТ и полноты учёта выручки будет прекращена 31 декабря 2022 года. И с 2023 года все проверки возобновятся и будут проводиться в общем порядке.

Какие организации планово проверят в 2023 году

Инспекторам надзорных органов разрешили проверять по графику только те предприятия, которые ведут высокорисковую деятельность.

К ним относятся:

компании и ИП чрезвычайно высокого и высокого риска;

организации, чья деятельность связана с опасными производственными объектами второго класса опасности;

работающие с гидротехническими сооружениями второго класса.

Каждый контролирующий орган имеет свою классификацию компаний по рискам. Например, к высокому риску относятся те организации, которые получили и не выполнили требования предписания ФНС или получили административный штраф за ведение торговой деятельности с нарушением или неприменением ККТ.

Орган может оштрафовать предпринимателя и включить в список объектов контроля для плановых проверок. Чаще высокую категорию риска присваивают крупным компаниям, но могут присвоить и малому бизнесу. Категории присваиваются в соответствии с законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном надзоре и муниципальном контроле в РФ».

Шанс приобрести категорию высокого риска возрастает при привлечении бизнеса к административной ответственности за последние три года. Или если у бизнеса имеется предписание от контролирующего органа об устранении нарушений, которые так и не были устранены. Поэтому, чтобы не попасть под дополнительные проверки, необходимо выполнять все рекомендации.

Компании и ИП из реестра субъектов малого и среднего бизнеса вряд ли привлекут внимание органов власти. К ним могут прийти, если раньше на них поступали жалобы или они уже привлекались к административному наказанию.

Кроме проверок, контролирующие органы могут прийти с профилактическим визитом без штрафов и наказаний. Визит проводится в форме беседы по месту осуществления деятельности или с использованием видеоконференции. Инспектор не вправе выдавать предписания об устранении нарушений требований действующего законодательства, но может просто дать рекомендации.

Такие профилактические визиты могут проводиться по просьбе организаций, в отношении которых планируется проверка. Такое обращение необходимо делать не позднее, чем за два месяца до даты начала проверки. Тогда инспектор включает визит в программу профилактики рисков на 2023 год. И профилактический визит будет проведён за месяц до даты назначенной проверки.

Профилактическое посещение предприятий проводят ведомства федерального и региональных уровней. Например, Роскомнадзор или Ростехнадзор. Муниципальные органы власти с профилактическим визитом прийти не могут (п. 1 постановления Правительства № 1743).

Профилактический визит может быть обязательным и необязательным:

Обязательный визит, от которого отказаться нельзя. В 2023 году такой визит может быть запланирован только к образовательным организациям – государственным и муниципальным школам, детским садам и колледжам, которые попали в категорию чрезвычайно высокого и высокого риска.

Частному бизнесу это не грозит. О таком визите предупредят минимум за 5-7 дней до даты его проведения.

Необязательный визит, который предполагает добровольное участие. Стать его инициатором может контролирующее ведомство или сам бизнес. Перед визитом бизнесу отправят уведомление. После его получения, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты визита, от необязательного профилактического визита можно отказаться.

Отказы от профилактических визитов должны быть мотивированными. И лучше подготовить документальное подтверждение о невозможности проведения визита в компании (например, листком нетрудоспособности ответственного работника).

Но профилактическое посещение не освобождает от проверок, поэтому если инспектор решит, что она нужна, то к бизнесу придут с проверкой.

Чего ожидать от проверки

Контрольные мероприятия будут проводиться руководителем налоговой службы, его заместителем или инспектором. Будут проверять документацию, наблюдать за деятельностью. Могут быть выездные обследования, когда инспекторы приезжают на территорию компании или ИП и смотрят на разные аспекты их работы. Например, смотрят на применение касс в онлайн-торговле, проверяют, высылается ли чек покупателю.

Также не исключаются внеплановые проверки с контрольной закупкой, если поступят жалобы сторонних лиц о невыдаче чека.

Узнать, включён ли ваш бизнес в график плановых проверок на конкретный год, можно в разделе «Поиск проверок» на сайте Генпрокуратуры. На 2023 год пока ничего не внесено, данные появятся в начале года.

Минэкономразвития также пояснило о нюансах проведения контрольной закупки. После объявления о проведении контрольной закупки деньги возвращаются проверяющему, кроме некоторых случаев:

утрата у приобретённого товара потребительских свойств;

возмещение проверяемым лицом расходов, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках контрольной закупки.

В свою очередь, проверяющий должен вернуть приобретённые во время проведения контрольной закупки товары, за исключением вышеназванных случаев.

Нужно иметь в виду, что при контрольной закупке правила о невозможности возврата некоторых видов товаров, установленные законодательством о защите прав потребителей, не работают. Товар приобретается не для потребительского использования и сразу возвращается продавцу после объявления о проведении контрольной закупки.

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Какой ожидать штраф за нарушения в применении ККТ

Если инспектор во время проверки выявляет случаи неприменения онлайн-кассы при расчётах, то нарушения будут идти по статье 14.5 ч. 2 КоАП.

При проверке может быть выявлено несколько административных правонарушений, которые объединяют, чтобы контролируемое лицо получило одно наказание за все нарушения. В ч. 2 ст. 3.5 КоАП предусмотрен административный штраф, кратный сумме ущерба, причинённого в результате нарушения при работе с ККТ.

Нарушения могут быть следующие:

используемая касса не соответствует установленным требованиям 54-ФЗ

несоблюдение сроков, порядка и условий регистрации ( перерегистрации ) ККТ;

перерегистрации нарушение кассовой дисциплины;

онлайн-касса не прошла фискализацию;

ошибки в фискальном документе;

отсутствие договора с ОФД.

Если при проверке обнаружится, что мимо кассы проведено 5 и более расчётов, то сумма ущерба будет равна сумме таких расчётов. Исходя из этого, надзорный орган будет назначать штраф. А если сумма неучтённых расходов превысила 1 миллион рублей, то налоговая служба может приостановить деятельность бизнеса на 90 суток.

При уплате штрафа за административное правонарушение не позднее 20 дней со дня его постановления контролируемое лицо может внести только половину суммы. Указанное положение КоАП используется и при нарушениях в сфере применения контрольно-кассовой техники.

Штраф за неприменение ККТ можно заменить на предупреждение

Согласно поправкам ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП, штраф заменяется на предупреждение, если нарушение совершено впервые и не привело к последствиям в виде причинения вреда или возникновения угрозы жизни и здоровью людей, объектам культурного наследия, безопасности государства. Если такие последствия имеются, то сначала будет проводиться проверка со взаимодействием (ч. 3.1 ст. 28.1 КоАП).

Также предприниматель сможет избежать штрафа на первый раз, если сам сообщит налоговой службе о сумме, которая прошла мимо кассы, и отправит в ФНС чеки коррекции. Но сделать это нужно раньше, чем налоговая сама обнаружит. Поэтому бизнесу необходимо отслеживать правильное и своевременное проведение кассовых операций, проверять чеки и прохождение платежей по кассе, чтобы вовремя формировать чеки коррекции.

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Чем прозрачнее вести бизнес и соблюдать все требования, тем меньше будет жалоб, проверок от налоговой и штрафов.