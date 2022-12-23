Требования ФНС: виды, сроки, ответственность

Виды требований ФНС

Требование – документ, направляемый налогоплательщику (физическому или юридическому лицу, ИП) с целью получения от него пояснений и документов.

Все требования ИФНС можно разделить на несколько видов:

О предоставлении пояснений. О предоставлении документов. Об уплате обязательных платежей.

Рассмотрим подробнее данные виды требований.

Требование о предоставлении пояснений

Этот документ может быть направлен организации или ИП:

в рамках камеральной налоговой проверки (КНП);

при проведении выездной налоговой проверки (ВНП);

в ходе проведения налогового мониторинга;

по определенной сделке вне рамок налоговой проверки.

В рамках КНП инспекция может запросить пояснения, если:

Выявлены ошибки в налоговой декларации (расчете). Обнаружены расхождения между данными в представленных документах (например, между декларацией и бухгалтерской отчетностью). Найдены несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, с данными, имеющимися в ИФНС. Представлена уточненная налоговая декларация, в которой уменьшена сумма налога к уплате по сравнению с первичной декларацией. В декларации заявлен убыток. В отчетности организацией или ИП заявлены налоговые льготы.

В рамках ВНП пояснения могут запрашиваться для определения позиции налогоплательщика относительно каждого выявленного в ходе проверки факта налогового правонарушения. Получение разъяснений в этом случае позволит избежать предъявления налоговиками необоснованных претензий.

Сервис 1С: Уполномоченный представитель – это веб-сервис на базе 1С, который обеспечит отправку отчетности во все контролирующие органы за свою и сторонние компании. Автоматическая проверка загруженных отчетов позволит избежать ошибок на этапе заполнения отчетности. Заявка на подключение

Требование о предоставлении документов

Такое требование может быть направлено налогоплательщику:

В рамках КНП или ВНП (ст. 88 и 93 НК). В рамках встречной проверки контрагента или третьего лица (ст. 93.1 НК).

Основания запроса документов те же, что и для получения пояснений.

ИФНС может запросить практически любые документы, если они относятся к проверяемому налогоплательщику, его контрагентам либо третьим лицам, о которых у организации или ИП могут иметься необходимые данные.

Сервис 1С-Отчетность позволяет отправлять отчеты напрямую из 1С. Только актуальные формы отчетов с учетом всех изменений в законодательстве и комфортная работа в привычном интерфейсе учетной программы компании. Предусмотрена возможность отправки неформализованных документов – получайте рассылки от контролирующих органов и отправляйте ответные письма с вложениями любого формата. Подключиться к сервису

Требование об уплате обязательных платежей

Если у налогоплательщика есть задолженность по налогам, сборам, пени и штрафам, ИФНС может направить ему требование об оплате (п. 1 ст. 45 НК).

Срок направления требования об уплате обязательных платежей зависит от оснований возникновения задолженности:

3 месяца – если налог не уплачен по представленной декларации.

Для отчетности, которая предоставляется своевременно, срок начинает течь со дня, следующего за последним днем уплаты налога. Для декларации, направленной с нарушением срока – со дня, следующего за днем фактического представления отчетности.

3 месяца со дня оплаты задолженности, если недоимка погашена, а пени нет.

20 рабочих дней со дня вступления решения в силу, если доначисление налога (пени, штрафа) произошло по решению ИФНС.

Уведомление о вызове на допрос

Если инспекции недостаточно полученных документов (информации) и требуется получить устные объяснения от налогоплательщика, она может вызвать его на допрос. Для этого оформляется уведомление о вызове в налоговую службу.

Запрос устных пояснений может происходить без предварительного затребования у организации или ИП документов. Часто, при проведении проверки организации, ИФНС вызывает на допрос первых лиц компании: учредителя или директора. Особенно если данные лица являются «массовыми», то есть на них зарегистрировано несколько компаний.

Вызвать на допрос налоговики могут и обычных граждан для получения объяснений по факту уплаты налогов и сборов или в связи с проверкой их деклараций, а также по иным основаниям (пп. 4 п. 1 ст. 31 НК).

Сервис Астрал Отчет 5.0 – обеспечит возможность отправки отчетов с любого ПК без привязки к рабочему месту. Предусмотрен автоприем требований ФНС. Сервис самостоятельно отправит квитанцию о приеме в последний день возможного срока. Вам не грозит блокировка расчетного счета, вы всегда примете требование в срок. Заявка на подключение

Срок ответа на требование ФНС

Отразим сроки ответов по всем видам требований в таблице.

Уплата обязательных платежей по соответствующему требованию происходит в 8-дневный срок. Если в требовании указан более длительный срок, то налог (сбор, штраф) следует оплатить в указанный период.

Дата получения требования зависит от того, как оно было вручено (направлено) налогоплательщику:

Вручено лично – дата получения требования на руки. Направлено по почте – наиболее ранняя из дат: день фактического получения требования или 6 рабочий день, со дня, следующего за днем отправки письма (определяется по почтовому штемпелю). Размещено в личном кабинете на сайте ФНС – день, следующий за днем, когда письмо появилось в личном кабинете. Отправлено по ТКС (телекоммуникационным каналам связи) – дата получения инспекцией квитанции о приеме документа от налогоплательщика.

Квитанцию о приеме налогоплательщик должен направить в налоговую не позднее 6 дней с даты получения от налоговой требования (абз. 2 п. 5.1 ст. 23 НК). Если этого не сделать, то ИФНС может приостановить операции по счетам организации или ИП (пп. 2 п. 3 ст. 76 НК). Подробности в этой статье.

Что должно быть указано в требовании

Требование о предоставлении пояснений или документов должно содержать:

нормы НК, на основании которых выставлено требование;

основание для направления требования;

перечень информации или документов, которые нужно представить в ИФНС;

срок предоставления документов и информации;

наименование налогового органа, направившего требование.

Сервис Астрал Отчет 4.5 обеспечит сдачу отчетности в контролирующие органы и ЭДО с контрагентами. Данные хранятся на ПК, а не в облаке.Доступ к единой базе для нескольких пользователей с разных рабочих мест. Подключиться к сервису

Как направить пояснение в ФНС

Формат предоставления ответа на требование, как правило, зависит от того, как отчитывается налогоплательщик: на бумаге или по ТКС.

В большинстве случае ответ дается в произвольной форме, кроме предоставления пояснений при проведении проверки налоговой декларации по НДС. В этом случае пояснения направляются в инспекцию только в электронной форме по утвержденному формату. Если данные подать не по формату, то налоговый орган посчитает их вовсе не представленными (п. 3 ст. 88 НК).

Вместе с пояснениями организация или ИП может направить в инспекцию документы, подтверждающие его позицию.

Санкции за непредставление информации или документов по требованию ФНС

Вид нарушения Ответственность Непредоставление документов, запрошенных при проведении КНП или ВНП в отношении организации или ИП 200 руб. за каждый непредставленный документ Непредоставление документов при проведении встречной проверки контрагента или третьего лица организации или ИП или по конкретной сделке (вне рамок налоговой проверки) 10 тыс. руб. Непредоставление информации по запросу налоговой службы 5 тыс. руб. 20 тыс. руб. – если правонарушение совершено повторно в течение года

Кроме налоговой ответственности, должностное лицо организации может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа от 300 до 500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).