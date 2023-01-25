В статье подробно расскажем, где и как будут проходить торги по банкротству в 2023 году.

Какие особенности важно учитывать

Перед тем как принять участие в торгах по банкротству, нужно оценить риски, связанные с реализуемым имуществом, так как оно может продаваться с некими обременениями и покупателю придётся обращаться в суд. Лучше выбрать государственные или муниципальные объекты.

Что делать, перед участием в торгах по банкротству имущества:

Сравнить цены – аналогичные объекты на сайте с объявлениями могут стоить столько же или дешевле представленного лота. При данных обстоятельствах тратить время и силы на участие в электронных торгах нецелесообразно, покупка должна быть выгодной.

Заказать справку из ЕГРН или домовой книги – в комнате, квартире или доме могут быть прописаны граждане и их придётся выписывать через суд. Если прописаны несовершеннолетние, сделать это будет практически нереально и пользоваться помещением будет невозможно. Справку можно запросить у продавца или заказать на сайте Росреестр в разделе «Услуги и сервисы» за деньги.

Запросить данные о семейном положении – второй супруг оспорит сделку, и итоги торгов аннулируются, если объект торгов является совместно нажитым имуществом. Перед участием лучше проверить состояние в браке должника и наличие у него брачного договора.

Узнать об обременениях – объект торгов может быть арестован в рамках уголовного судопроизводства. Например, лучше проверить, числится ли автомобиль в угоне или находится в залоге. Делается это через специальные платные сервисы.

Какое имущество выставляют на торги

На продажу может быть выставлено любое имущество должника, в том числе:

квартира, дом, земельный участок, гараж, парковочное место;

автомобиль, мотоцикл, сельскохозяйственная техника и любое другое транспортное средство;

различные драгоценности;

акции, облигации, чеки и иные ценные бумаги.

Процедуру продажи регулирует закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Купить можно только то имущество, которое принадлежало лично банкроту.

Недвижимость

Конкурсный управляющий запрашивает в Росреестре информацию о наличии зарегистрированных прав должника. На торгах по банкротству имущества может быть реализована квартира, комната, дом, коммерческая недвижимость или доля имущественных прав. Недвижимость не продаётся, если квартира является единственным жильём должника и членов его семьи.

Исключение – суд признаёт жильё роскошным. Учитываются местоположение, общая площадь и характеристики. В этом случае банкрота переселяют в другую квартиру, а старую выставляют на торги. Если на недвижимость зарегистрировано ипотечное обременение, то его продаёт банк.

Автомобили

О зарегистрированном транспортном средстве на имя должника конкурсный управляющий узнаёт через ГИБДД. Если автомобиль находится в собственности, после оценки его выставят на торги.

Машину не забирают, если банкрот или его близкий родственник имеют инвалидность. Такое транспортное средство должно быть оборудовано специальным средством управления.

Движимое имущество

К движимому имуществу относят драгоценные металлы, ювелирные украшения, бытовую технику, торговое и производственное оборудование, антиквариат.

На торги не выставляют имущество, которое обеспечивает бытовые потребности должника и его семьи:

еда;

лекарства;

средства гигиены;

мебель;

бытовой холодильник или кухонная плита;

одежда, обувь и т. п.

Также не подлежит изъятию профессиональное оборудование стоимостью не больше 10 тысяч рублей. Если мебель антикварная, а предметы представляют художественную, историческую или иную культурную ценность, их изымают у должника для торгов, вне зависимости от их целевого назначения. Относится имущество к предметам обычной домашней обстановки или нет, решает судебный пристав-исполнитель.

Залоговое имущество

Имущество с залоговым обременением тоже участвует в торгах. Юридическое или физическое лицо, принявшие имущество в залог выставляют лот и получают не менее 70% от вырученных средств, но не больше суммы долга банкрота.

Где искать объекты для покупки на торгах

Информацию о проводимых торгах по продаже имущества должников можно получить на портале ГИС «Торги», сайтах-агрегаторах, а также на электронных торговых площадках (ЭТП), обеспечивающих проведение электронных торгов по банкротству.

Электронные торговые площадки

При продаже имущества должника организаторы торгов и покупатели взаимодействуют через ЭТП.

Организатором торгов может выступать конкурсный управляющий или специализированная организация, привлекаемая для этих целей с согласия кредиторов. Общие правила проведения торгов установлены статьей 448 ГК.

Площадки проводят торги в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495.

Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Чтобы найти торги по банкротству, можно воспользоваться фильтром. В окне будут представлены лоты, зарегистрированные на ЭТП. В карточке будет указана вся необходимая информация об имуществе. Для участия необходима аккредитация на официальном сайте ЕИС Закупки и выбранной электронной торговой площадке.

Сайты-агрегаторы

В отличие от одной конкретной ЭТП сайт-агрегатор предоставляет торги на всех торговых площадках. Пользователю достаточно установить необходимые параметры фильтра.

Личный кабинет можно настроить таким образом, что при публикации новых лотов будут приходить уведомления. Взаимодействие с продавцами на таком сайте может быть платным.

ГИС «Торги»

ГИС «Торги» – это государственная информационная система, аккумулирующая сведения о торгах по реализации недвижимости, земельных участках, транспортных средств и иного имущества. Сайт ГИС «Торги» тоже является агрегатором, но в отличие от коммерческих его работа регулируется государством, а пользование сайтом – бесплатное.

В ГИС «Торги» доступна регистрация участников торгов.

После регистрации в ГИС «Торги» участие в торгах будет доступно на любой из аккредитованных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ электронных площадок.

Найти торги по банкротству на сайте ГИС «Торги» поможет поиск по фильтрам. Для этого в «Реестре лотов» в фильтре «Вид торгов» из предлагаемого списка нужно выбрать «Реализация имущества должников».

Также при помощи фильтров выбираем субъект РФ, статус извещения «Приём заявок» и т. д.

В карточке лота указана вся необходимая информация для принятия решения об участии в торгах, а также ЭТП, на которой будет проводиться электронный конкурс или аукцион.

Что нужно для участия в торгах по банкротству

Чтобы участвовать в торгах по банкротству, нужно выполнить следующие шаги:

Выбрать электронную торговую площадку и найти лот с помощью фильтра.

Купить квалифицированную электронную подпись (КЭП) и настроить рабочее место.

Для работы на ЭТП и сайтах-агрегаторах рекомендуем квалифицированные электронные подписи от УЦ «Калуга Астрал». В каталоге представлены тарифы для физлиц и сотрудников организаций. Индивидуальные предприниматели и руководители юрлица могут воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ.

Зарегистрироваться в ГИС «Торги» или на ЭТП . При регистрации на ЭТП в отдельных случаях требуется аккредитация в коммерческой секции. Физлицу нужно предоставить ФИО, паспорт, ИНН и телефон. От организации требуется полное название, ФИО работника, действующего от имени юрлица, его контактные данные, ИНН, КПП.

Проверить сведения о реализуемом имуществе на наличие рисков. Объект продажи должен быть без обременений.

Подать заявку на участие в торгах и подписать пакет документов КЭП.

Ожидать решение продавца. При успешном завершении торгов заключить с ним сделку.

В некоторых случаях нужно вносить задаток. Если проиграете в торгах, задаток вернётся вам на счёт. Если выиграете – он будет зачтён в стоимость купленного объекта. Если став победителем, откажетесь от сделки – задаток не вернут.

Как проходят онлайн-торги по банкротству

В зависимости от категории объекта имущества и требований законодательства РФ электронные торги проходят в виде конкурсов или аукционов.

В соответствии с требованиями закона № 127-ФЗ путем проведения конкурса осуществляется продажа имущества:

градообразующей организации,

предприятий, связанных с гособоронзаказом,

стратегических предприятий,

субъектов естественных монополий,

а также социально значимых объектов и объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ.

Аукционы проходят чаще и обычно состоят из трёх этапов.

Первый этап – аукцион

Оценщик определяет стоимость объекта имущества. Продавец назначает шаг аукциона, на которую участники аукциона увеличивают сумму товара. Лот выставляют на продажу. Выигрывает покупатель, назвавший самую высокую цену.

Пример: стоимость квартиры – 100 тыс. рублей, шаг аукциона – 10%. Покупатель увеличивает стоимость имущества на 10 тыс. рублей.

Если на лот нашёлся только один покупатель, он должен предложить цену не ниже выставленной продавцом.

Второй этап – повторные торги

Повторные торги имущества банкротов проводятся в случае, если:

поданные заявки не соответствуют требованиям;

заявки отсутствуют.

При этом начальная цена объекта имущества снижается на 10%.

Третий этап – торги в форме публичного предложения

Если предыдущие этапы аукциона не прошли успешно, и лот никто не выкупил, имущество выставят на публичные торги. Стоимость объекта снижается. Его получает тот покупатель, который быстрее всех согласился выкупить имущество. Если желание изъявили сразу несколько участников, объект продажи достаётся тому, кто предложил цену выше.

Комментирует Наталья Абрамова, эксперт-практик в области закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ:

«Если в ходе публичного предложения несколько участников торгов представили заявки с равными предложениями о цене имущества должника, то право приобретения имущества достанется тому, чья заявка была представлена раньше остальных».

Участие в коммерческих и государственных закупках требует знаний законодательства и должного времени на подготовку.

Участие в коммерческих и государственных закупках требует знаний законодательства и должного времени на подготовку. Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь услугой «Астрал.Торги». В зависимости от выбранного пакета, специалисты сервиса помогут выбрать КЭП, подготовить рабочее место и юридические документы, подобрать аукцион, помочь в подборе и аналитике подходящих торгов.