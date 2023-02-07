Технологии защиты фискальных данных

Статус ОФД организации получают исключительно после прохождения экспертизы, поэтому предприниматели могут быть уверены в том, что аккредитованные операторы надёжно защитят их данные.

Какие способы защиты данных применяются

ОФД должен настроить несколько уровней защиты данных, чтобы его деятельность отвечала государственным требованиям. Вопросы безопасности касаются каждого элемента системы: от серверных помещений оператора до фискального накопителя в магазинной кассе.

Во-первых, сохранность данных обеспечивается с помощью организационных мер. Кабинет, в котором размещены серверы ОФД, должен быть доступен только администраторам.

Чтобы не допустить перепадов питания и последующих сбоев, операторы оборудуют серверные комнаты согласно стандарту TIA-569.

Работа со средствами криптографической защиты фискальных данных также требует соблюдения протокола безопасности. Использовать устройства, на которые установлены СКЗИ, запрещено посторонним лицам. Не разрешается вносить любые изменения в программное обеспечение шифровальных средств и распространять записанную на носители информацию.

Во-вторых, существует ряд технических способов защиты данных. Ко всем рабочим станциям и серверам ОФД подключён антивирус. Несанкционированный доступ к базам данных из внешней сети предотвращают с помощью межсетевого экранирования – установки брандмауэра. В последнее время особенное внимание обращают и на систему защиты от DDoS-атак.

ОФД осуществляют обязательную репликацию баз данных. Так за счёт снижения нагрузки на основную базу (после переноса части запросов на реплики) уменьшается риск сбоев. В случае атаки на основную базу и её утраты данные будут восстановлены из резервной копии.

Как оператор гарантирует безопасность данных

Наличие всех необходимых лицензий

Оператор фискальных данных имеет право предлагать свои услуги только после прохождения ряда проверок. Каждый ОФД обладает набором лицензий от Роскомнадзора, ФСТЭК и ФСБ, которые разрешают ему вести деятельность в области передачи информации, а также в сфере обслуживания шифровальных средств защиты фискальных данных.

Лишь после получения этих документов организацию включают в список аккредитованных операторов на сайте ФНС.

Обширный опыт работы с ФНС

Принятие закона № 54-ФЗ было подготовлено государственными экспериментами по передаче информации о расчётах с касс в налоговые органы в электронном виде. Все крупные ОФД участвовали в этих мероприятиях, чтобы на практике проверить собственные технологии защиты данных.

«Калуга Астрал» принимала участие в разработке проекта ОФД под руководством Федеральной налоговой службы. Специалисты компании тестировали методы передачи фискальных данных по сетевым каналам от сервера оператора на базу Главного научно-исследовательского вычислительного центра, а также занимались технической поддержкой участников-пользователей кассовой техники.

Гарантированная доставка чеков в ФНС

Операторы применяют только сертифицированные ФСБ средства защиты фискальных данных. Эти технологии используются на нескольких этапах передачи информации от предпринимателя в налоговую службу.

ОФД принимает, обрабатывает и перенаправляет сведения в ФНС и ЦРПТ в зашифрованном виде, не изменяя полученных данных. Шифровка и дешифровка информации происходит каждый раз при передаче документов из фискального накопителя кассы в базу ОФД и от оператора в надзорные органы. Это позволяет надлежащим образом защитить каждый чек, который предприниматель отправляет в ФНС.

Совместимость с любым кассовым ПО и всеми типами ККТ

Согласно закону о применении контрольно-кассовой техники, оператор фискальных данных обязан работать с любым видом онлайн-касс, вне зависимости от их производителя и типа установленного на них программного обеспечения.

Техническая и экспертная поддержка 24/7

Консультация абонентов по широкому кругу вопросов также входит в обязанности оператора фискальных данных.

Сотрудники «Калуга Астрал» помогают клиентам подобрать и настроить оборудование, восстановить стабильную связь с сервером ОФД, разобраться в тонкостях налогового законодательства и предотвратить возможные нарушения. Техническая и экспертная поддержка доступна пользователям круглосуточно и без выходных.

Защита от DDoS-атак

Разработка способов защиты от DDoS-атак стала особенно актуальной в 2022 году, когда участились нападения такого рода. Чтобы увеличить количество запросов к серверу ОФД, злоумышленники используют IP-адреса обычных онлайн-касс без ведома их владельцев. В ответ на это операторы фискальных данных временно запрещают доступ к своей базе устройствам, которые демонстрируют подозрительную активность.

В результате применения такого средства защиты от DDoS-атак владелец кассы на некоторое время лишается возможности передавать фискальные данные через ОФД в ФНС. Налоговая служба считает, что в подобных случаях пользователь не виновен в непредоставлении информации.

Однако в течение 30 дней после того, как IP-адрес кассы будет разблокирован, предприниматель обязан передать фискальные данные оператору.

Астрал.ОФД – надежный сервис для передачи данных

«Калуга Астрал» – лицензированный оператор фискальных данных, включённый в список организаций, которые рекомендует ФНС.

Онлайн-сервис Астрал.ОФД разработан нашей компанией специально для того, чтобы сделать передачу сведений в надзорные органы максимально надёжной, удобной и быстрой.

Команда поддержки сервиса применяет различные методы защиты данных, чтобы обезопасить информацию, которую вы отправляете в ФНС и систему маркировки. В личном кабинете пользователя Астрал.ОФД можно не только просмотреть переданные чеки и проверить их статус в налоговой службе, но и ознакомиться с анализом прибыльности торговых точек, а также выгрузить отчет в Excel для дальнейшей работы с ним.

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