Отчетность в службу занятости в 2023 году

Отчетность в службу занятости. Изменения 2023 года

Основной документ, который регулирует отношения работодателя и службы занятости – закон № 1032-1 от 19.04.1991.

Он устанавливает основные формы отчетности, направляемые в службу занятости населения (СЗН) работодателями:

Отчет о банкротстве.

Сдают компании и ИП, в отношении которых была введена процедура банкротства.

Срок сдачи – ежемесячно начиная с даты начала процедуры банкротства.

Форма отчета приведена в Приложении № 6 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24, рекомендации к заполнению – в Приложении № 15.

Информацию о созданных или выделенных рабочих местах для инвалидов в пределах установленной квоты.

Обязательна к представлению работодателями, численность сотрудников которых превышает 100 человек. Работодатели с численностью сотрудников от 35 до 100 человек сдают информацию, если это предусмотрено законом субъекта РФ (ст. 13.2 закона от 19.04.1991 № 1032-1).

Срок сдачи – ежемесячно. Минтруд рекомендовал сдавать этот отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (п. 4.1 приказа Минтруда от 26.01.2022 № 24).

Форма предоставления сведений приведена в приложении № 7 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24, рекомендации к заполнению – в Приложении № 16.

Информацию о вакансиях.

Предоставляют ее организации и ИП, у которых в штате есть свободные рабочие места. В некоторых регионах может быть установлена обязанность сдачи отчета и для тех, у кого в штате нет свободных мест.

Срок сдачи информации – ежемесячно. Минтруда рекомендовало сдавать этот отчет не позднее 3 рабочих дней после появления свободных мест и вакантных должностей. И не позднее следующего рабочего дня в случае замещения вакантного места (письмо Минтруда от 30.05.2022 № 16-1/ООГ-2182).

Форма приведена в Приложении № 9 приказа Минтруда от 20.10.2021 № 738н.

Уведомление о приеме/отказе в приеме безработного, направленного СЗН.

Отчет сдается в случае направления работодателю кандидата на вакантную должность. Кандидат предоставляет в компанию или ИП направление от службы занятости. Отчитаться нужно как о приеме, так и об отказе в приеме такого гражданина.

Если работодатель зарегистрирован на портале «Работа в России», то уведомление направляется через указанную платформу. Если компания или ИП там не зарегистрированы, то полученное от кандидата направление нужно вернуть в СЗН по почте или лично.

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Отчет о ликвидации или сокращении численности (штата).

Обязателен к представлению в случае ликвидации организации или закрытии ИП, если это повлечет расторжение трудовых договоров. Также его необходимо сдать при сокращении численности или штата. В остальных случаях работодатели сдавать его не должны.

Срок направления сведений для организаций – за два месяца до указанных событий, для ИП – за две недели. При массовом сокращении численности или штата организации отчет нужно подать за 3 месяца (абз. 1 п. 2 ст. 25 закона № 1032-1).

Форма отчета приведена в Приложении № 1 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24, а рекомендации к ее заполнению в приложении № 10 к указанному приказу.

Отчет о введения режима неполного дня.

Отчет сдают работодатели, которые ввели для своих сотрудников режим сокращенного рабочего дня или недели. Если режим неполного дня или недели установлен по просьбе сотрудника или по соглашению сторон, то уведомлять СЗН не нужно (письмо Роструда от 17.05.2011 № 1329-6-1).

Срок направления отчета – в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения (абз. 2 п. 2 ст. 25 закона № 1032-1).

Форма отчета приведена в приложении № 2 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24, рекомендации к заполнению – в приложении № 11.

Информацию, необходимую для обеспечения деятельности по профессиональной реабилитации инвалидов и содействию их занятости.

Как и в случае с информацией о квотировании этот отчет нужно сдать работодателям, которые обязаны выделять рабочие места для инвалидов по квоте.

Срок сдачи отчета – ежемесячно. Но по аналогии с отчетом о квотировании его можно сдавать до 10 числа следующего месяца.

Форма отчета приведена в приложении № 8 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24, а рекомендации к заполнению – в приложении № 17.

Отчет о введении режима простоя (приостановки производства).

Сдают все работодателями, которые ввели режим простоя или приостановки производства. При этом не имеет значения основание для принятия такого решения.

Срок направления сведений – не позднее трех дней с даты принятия решения (абз. 2 п. 2 ст. 25 закона № 1032-1).

Форма отчета приведена в приложении № 3 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24, рекомендации к заполнению – в приложении № 12.

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Отчет об организации дистанционной (удаленной) работы.

Отчет сдают компании или ИП, которые решили перевести своих сотрудников на удаленную (дистанционную работу).

Отдельного срокадля сдачи этого отчета не установлено. Но по аналогии можно применить срок для сдачи отчета о простое – не позднее трех дней с даты принятия решения (абз. 2 п. 2 ст. 25 закона № 1032-1).

Форма отчета приведена в приложении № 4 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24, рекомендации к заполнению – в приложении № 13.

Отчет об отпусках без сохранения зарплаты.

Представляется работодателями в отношении сотрудников, которым был предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.

Срок сдачи отчета также не установлен. Можно сдать его в любое время, но лучше применить норму, которая устанавливает срок для сдачи в три дня с даты принятия такого решения (абз. 2 п. 2 ст. 25 закона № 1032-1).

Форма отчета приведена в приложении № 5 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24, рекомендации к заполнению – в приложении № 14.

Последние три отчета – новые. Их представление обязательно начиная с 1 января 2023 года.

Как сдавать отчетность в службу занятости

Порядок сдачи информации в СЗН зависит от вида отчета и количества сотрудников у работодателя. В 2023 году установлены следующие способы направления данных в службу занятости (постановление Правительства от 30.12.2021 № 2576):

Через портал «Работа в России».

Отправлять отчетность через электронную площадку обязаны работодатели с численностью сотрудников более 25 человек. В связи с этим отчеты по инвалидам могут предоставляться только указанным способом.

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Лично.

Сдать отчет может как сам работодатель, так и его представитель по доверенности.

По почте.

Отчетность направляют по почте заказным письмом с описью вложения.

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В форме электронного документа.

Информация может быть направлена в электронной форме по Интернету или телекоммуникационным каналам связи.

Ответственность за непредставление сведений в СЗН

За непредставление обязательной отчетности в службу занятости работодатель может быть привлечен к ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере (ст. 19.7 КоАП):

от 300 до 500 руб. – для должностных лиц организации или ИП.

от 3 000 до 5 000 руб. – для юридических лиц.

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