Какие услуги предоставляет ОФД помимо передачи данных в налоговую службу

Когда вступили в силу требования о применении онлайн-касс, у предпринимателей появилась обязанность заключения договора с ОФД, потому что только так можно было передавать информацию о чеках в налоговую.

Но функционал операторов фискальных данных активно развивается и теперь личным кабинетом ОФД руководители могут пользоваться не только для передачи данных о чеках в ФНС, а также чтобы анализировать состояние бизнеса и экономить время.

Какие преимущества ОФД может предоставить бизнесу

При скоростном темпе жизни, предприниматели стремятся, чтобы нужные бизнес-процессы занимали минимальное количество времени, но при этом приносили желаемый результат. Поэтому ОФД – это не просто быстрая передача данных, но и полезные инструменты для бизнеса, которые значительно упрощают работу.

Удаленная регистрация онлайн-кассы.

Регистрационный номер ККТ можно получить через личный кабинет оператора фискальных данных. Этот процесс существенно экономит время, так как не нужно заводить данные кассы сначала для получения карточки ККТ в налоговой, а потом в ЛК ОФД – данные подгружаются автоматически.

Продление кассы (приобретение нового фискального накопителя для ККТ).

Личный кабинет помогает следить за сроками действия каждого фискального накопителя кассы, подключенной к ОФД. Ближе к концу срока действия фискального накопителя в личном кабинете ОФД вы увидите оповещение о том, что его нужно заменить, а также сможете оформить аналогичный ФН.

Передать данные в налоговую о новом фискальном накопителе и перерегистрировать кассу также можно через личный кабинет. Все процессы сводятся к работе в режиме одного окна.

Ролевая модель для управления бизнесом.

В этом случае можно дать доступ к личному кабинету нескольким сотрудникам, но каждому прописать отдельные права доступа – это обезопасит бизнес от ошибок и несанкционированного доступа. Так вы будете всегда уверены в сохранности данных.

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Как анализировать бизнес с помощью ОФД

Времена, когда отчетность велась на бумаге, а все продажи записывались в блокнот, уже давно прошли. Знать состояние бизнеса и пути роста деятельности можно только с помощью качественной аналитики – такие возможности дает личный кабинет ОФД.

В ЛК ОФД вы можете построить:

Z-отчет по кассе – это отчет о закрытии смены. Отчет показывает все операции за день и позволяет проанализировать колебание выручки за определенный период времени. Его нужно формировать не позднее, чем через 24 часа после открытия смены.

ABC/XYZ-анализ – отчет о наиболее продаваемых товарах. Отчет помогает определить ходовой товар и спланировать бюджет на его рекламу, увеличить по нему закупку или расширить ассортимент продукции в этом направлении. Так вы сможете определить пути развития бизнеса и увеличения прибыли.

Отчет по СНО (системам налогообложения) дает понимание, по какой системе налогообложения товары или услуги продаются чаще, если в бизнесе комбинируется несколько налоговых режимов. Это позволит оптимизировать налогообложение и минимизировать расходы предприятия.

Отчет по типам оплат покажет, какой вид оплат превалирует на точке – наличный или безналичный и какие суммы проходят по каждому типу. Такой отчет поможет выбрать оптимальные условия работы с банком и сформировать выгодные акции для клиентов.

Отчет по сменам помогает определить наиболее прибыльные дни и, соответственно, выстроить эффективный график работы.

Отчеты позволяют увидеть общую картину состояния бизнеса и вовремя скорректировать работу, если вдруг что-то идет не по плану.

Какие еще есть возможности у пользователей ЛК ОФД

Реклама в чеках

Сейчас предложение товаров и услуг в избытке, поэтому среди продавцов идет борьба за внимание каждого клиента – рекомендуем не упускать возможности выделиться на фоне конкурентов.

Одна из таких возможностей – это реклама в чеках. На чеке печатается краткая информация о вашей компании: как в бумажном виде фискального документа, так и в электронном виде – это еще один шанс напомнить о себе покупателю.

API решения для интеграций с сервисами

Например, с программой 1С. Так, все отчеты и документы будут автоматически выгружаться в товаро-учетную систему компании – это поможет избежать ошибок при переносе данных и несоответствия сведений в разных источниках.

Сейчас ОФД – это не только передача данных в налоговую, но и большое количество сервисов, которые помогают масштабироваться бизнесу. Гораздо удобнее и выгоднее пользоваться всеми возможностями в одном личном кабинете, а не искать сторонние программы по аналитике данных и сбору информации.

Все эти возможности доступны в ЛК «Астрал.ОФД». В сервисе интуитивно понятный интерфейс и наглядные отчеты по систематизации данных. Выбирайте партнера, который экономит ваше время, деньги и заботится о вашем бизнесе – это «Астрал.ОФД»!

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